Александр Мостовой: «Думаете, я не могу покричать с бровки за 1,5-2 млн в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то орут, бегают»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой недоволен, что команды РПЛ тренирует люди, не игравшие в футбол.

«Я вот недавно сходил на стадион посмотреть на «Спартак» впервые за несколько лет. Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора‑два миллиона в год, как Абаскаль?

Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то там орут, бегают», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

144 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТТД Бубнова
Это уже не смешно, ему в дурку пора )
+294
-5
+289
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Не, ну это уже не лечится. И дальше болезнь будет только прогрессировать
+98
-8
+90
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avAngard
Ответ ТТД Бубнова
Это уже не смешно, ему в дурку пора )
он оттуда вещает
+88
-3
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Мочалов
Что-то там орут - это уровень познания Мостового о тактике игры в футбол))) Каким же он себя тупым выставляет постоянно ((
+62
-1
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Что-то меняется, а что-то вечно...
+58
-5
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VDX00
Саня, приходи к нам на поле. Дадим кепку ’ЦАРЬ’ и возможность на бровке скакать и орать. С деньгами проблема, но лицензию не просим.
Если готов - пиши в комментарии. Играем утром, в любую погоду (с кепкой тебе будет просто).
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ну точно нейросеть за царя пишет.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Араик Оганесян
Ответ Вечно в бане
Ну точно нейросеть за царя пишет.
а что если это Мостовой пишет за все нейросети?
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Ответ avAngard
он оттуда вещает
либо оттуда, либо пока ещё, всё-таки, из туалета
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andregalkin
Вот и собутыльник Канчельскиса подъехал
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
За два миллиона могу и я поорать у бровки и почти все юзеры sports .ru. Я бы еще факультативно орал . Еще бы я имел талант тренера и мозги игровые . А так я тоже готов заочно закончить школу тренеров где -нибудь в Омске .
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
paster_bibo
Ответ Кеша
За два миллиона могу и я поорать у бровки и почти все юзеры sports .ru. Я бы еще факультативно орал . Еще бы я имел талант тренера и мозги игровые . А так я тоже готов заочно закончить школу тренеров где -нибудь в Омске .
Я и за половину готов поорать.... Хотя я и так ору с высказываний Мостового.... Причем бесплатно.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanessense
Ответ Кеша
За два миллиона могу и я поорать у бровки и почти все юзеры sports .ru. Я бы еще факультативно орал . Еще бы я имел талант тренера и мозги игровые . А так я тоже готов заочно закончить школу тренеров где -нибудь в Омске .
Я могу орать за миллион.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
что с лицензией, Санёк?)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Думаю, можешь, но орет почему-то Абаскаль, прыгает Тедеско, а ты только злопыхаешь. Вообще, прекратили бы ему уже звонить, не смешно ведь, а очень грустно это все.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Арефьев
Ответ Михаил Мочалов
Что-то там орут - это уровень познания Мостового о тактике игры в футбол))) Каким же он себя тупым выставляет постоянно ((
Его познания в тренерском деле основываются на Копатыче из Смешариков: главное - настрой, покричать с бровки, нахер тактику.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макаренок
Весна... Как активизировались то они....
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Тасминский
гений тренерской мысли
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vitluha73@gmail.com
алкотандем канчельскис - мостовой в Спартак, через год в ФНЛ
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bedLaM
а когда то, когда я был маленький, а Карпин и Мостовой играли в Испании, я очень переживал что было мало новостей про них, интервью и прочего...теперь я очень переживаю, что Мостового слишком много
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael1969
Конечно, можешь, ты ветеран клуба, мы тебе скидку, с тебя за право покричать от бровки всего 1,2 млн
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ларичев
Моуриньо, Сарри, Нагельсман. Что этот олух несет?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kelevra1989
Ответ Семен Сергеевич
Он с возрастом становится все больше и больше похож своим поведением на Бубнова. Скоро тоже сляжет в психиатричку...
Бубнова было интересно смотреть и слушать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lightrip
Тогда в показаниях пациента все сходится: это же такая глупость — требовать лицензию на крики с бровки!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Сафонов
Моуриньо взял 2 лч толком не играя в футбол. Мост не возьмет даже кубок медиалиги
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий