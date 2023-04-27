Александр Мостовой: «Думаете, я не могу покричать с бровки за 1,5-2 млн в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то орут, бегают»
Александр Мостовой недоволен, что команды РПЛ тренирует люди, не игравшие в футбол.
«Я вот недавно сходил на стадион посмотреть на «Спартак» впервые за несколько лет. Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора‑два миллиона в год, как Абаскаль?
Тренируют люди, не игравшие в футбол, что‑то там орут, бегают», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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