Кожевников о том, что флаг России запретят на ЧМ-2023 в Риге: «Подлость. Нам нужно выходить из ИИХФ. Там давно уже все сгнило»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о том, что флаги России и Беларуси запретят на ЧМ-2023 в Риге.

«Подлость – она и есть подлость. Правильно говорят, что нам нужно выходить из этой организации, ИИХФ.

В международной федерации давно уже перебарщивают. Там давно уже все не прогнило, а сгнило», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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24 комментария

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Ебздрогыч
Правильно! Нужно играть с белорусами до посинения
+15
-7
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Ivan Balashov
Ответ Ебздрогыч
Правильно! Нужно играть с белорусами до посинения
Суперсерия за суперсерией.
+11
-7
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Синяя Кровь
Вчера же министр спорта подписал бумагу с министром из Того. Вот уже считай - россия, беларусь, того, сев. корея, иран. Можно свой чемпионат мира делать. Как раз сам Кожевников еще сможет выступить, даже в самом пьяном виде.
+8
-5
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Харламов Никита
Ответ Синяя Кровь
Вчера же министр спорта подписал бумагу с министром из Того. Вот уже считай - россия, беларусь, того, сев. корея, иран. Можно свой чемпионат мира делать. Как раз сам Кожевников еще сможет выступить, даже в самом пьяном виде.
но кто будет ЛУЧШИМ бомбардиром мы и так знаем и это не Кожевников ;)
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Почтенный эльф
Ответ Ебздрогыч
Правильно! Нужно играть с белорусами до посинения
Канада в своё время, посчитав себя обиженной, расплевалась с ИИХФ и 7 лет бойкотировала международные турниры. Не страдая и не заламывая рук - "ах, как же мы будем играть только с американцами" !
Спортсовской либероте такого не понять, канеш. "Мировое сообщество... ко-ко-ко..."
+9
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+2
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сервисник
Ответ Харламов Никита
а вы в курсе откуда эта фраза ?!
А должен?
+2
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Bardownski
Ответ Почтенный эльф
Канада в своё время, посчитав себя обиженной, расплевалась с ИИХФ и 7 лет бойкотировала международные турниры. Не страдая и не заламывая рук - "ах, как же мы будем играть только с американцами" ! Спортсовской либероте такого не понять, канеш. "Мировое сообщество... ко-ко-ко..."
Так Канада во время бойкота отлично играла суперсерии 72 и 74, и Кубок Канады в 76, на который съехались все сливки мирового хоккея.

Нынешняя ситуация несколько отличается, не считаете?
+4
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Синяя Кровь
Ответ Харламов Никита
но кто будет ЛУЧШИМ бомбардиром мы и так знаем и это не Кожевников ;)
нет, нет, нет, этого КОЗЛА (GOAT) никто не обсуждает даже. если 8-9 шайб звездам хоккея забивает, какое Того? да и при том ребята из Того могут атца планеты не распознать среди других белых, которые для них все одинаковы, и случайно об борт размазать. Что тогда? в Того ехать За дидоф воевать ?
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Дмитрий
Ответ Почтенный эльф
Канада в своё время, посчитав себя обиженной, расплевалась с ИИХФ и 7 лет бойкотировала международные турниры. Не страдая и не заламывая рук - "ах, как же мы будем играть только с американцами" ! Спортсовской либероте такого не понять, канеш. "Мировое сообщество... ко-ко-ко..."
Так ведь Канада это и есть либерота. А ко ко ко орут патриоты России. Что то ты совсем запутался.
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Rialto
Ответ Почтенный эльф
Канада в своё время, посчитав себя обиженной, расплевалась с ИИХФ и 7 лет бойкотировала международные турниры. Не страдая и не заламывая рук - "ах, как же мы будем играть только с американцами" ! Спортсовской либероте такого не понять, канеш. "Мировое сообщество... ко-ко-ко..."
У них тогда не было поплывшего Третьяка
+3
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Bardownski
Ответ Почтенный эльф
ну так это не были турниры под эгидой ИИХФ
Я понимаю, но у них были варианты играть с сильными сборными даже во время бойкота, в отличии от нынешней ситуации, где кроме белорусов и казахов и играть-то не с кем.
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Boris Valshonok
Ответ Ебздрогыч
Правильно! Нужно играть с белорусами до посинения
Подстилкам этого не понять.За печеньки-мать на панель выгонишь?
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сервисник
Ответ Харламов Никита
а создадим СВОЙ ИИФХ с БлекДжеком и ШЛЮпКАМИ :)
Это всё, что вас интересует?
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Харламов Никита
Ответ сервисник
Это всё, что вас интересует?
а вы в курсе откуда эта фраза ?!
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Синяя Кровь
Ответ Manowar66
у тебя, видимо у меня одной строчки хватит ничем
когда зажигалки научитесь делать?
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olander
Куда, Шура?
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Manowar66
пиндосы же вышли из аиба
чем мы хуже
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