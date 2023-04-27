Кожевников о том, что флаг России запретят на ЧМ-2023 в Риге: «Подлость. Нам нужно выходить из ИИХФ. Там давно уже все сгнило»

Александр Кожевников высказался о том, что флаги России и Беларуси запретят на ЧМ-2023 в Риге.

«Подлость – она и есть подлость. Правильно говорят, что нам нужно выходить из этой организации, .

В международной федерации давно уже перебарщивают. Там давно уже все не прогнило, а сгнило», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Флаги России и Беларуси запретят на ЧМ-2023 по хоккею в Риге: «Украинский флаг приносить разрешено»