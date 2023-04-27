Лапорта о проекте Espai Barça: «У «Барселоны» будет лучший стадион в мире. Мы живи как никогда, нам доверяют, мы укрепились»

Жоан Лапорта доволен проектом Espai Barça.

Руководство клуба заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью проведения ремонтных работ на «Камп Ноу», возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории.

«Это самый важный институциональный проекто в истории клуба. Благодаря нему исполняется мечта «Барсы», поскольку у нас будет лучший стадион в мире»

Проект также является доказательством веры в «Барселону» Это означает, что наша организация жива как никогда, а национальные и международные рынки полностью доверяют нам. «Барса» укрепилась», – сказал президент каталонского клуба.

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