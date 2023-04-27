Лапорта о проекте Espai Barça: «У «Барселоны» будет лучший стадион в мире. Мы живи как никогда, нам доверяют, мы укрепились»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Камп Ноу Футбол

Жоан Лапорта доволен проектом Espai Barça.

Руководство клуба заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью проведения ремонтных работ на «Камп Ноу», возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории.

«Это самый важный институциональный проекто в истории клуба. Благодаря нему исполняется мечта «Барсы», поскольку у нас будет лучший стадион в мире»

Проект также является доказательством веры в «Барселону» Это означает, что наша организация жива как никогда, а национальные и международные рынки полностью доверяют нам. «Барса» укрепилась», – сказал президент каталонского клуба.

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19 комментариев

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Arthurino
150 сотрудников клубного ТВ полностью солидарны с господином Лапортой
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Тимур Гарипов
Живи)
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deadjoker
Ми живи, Уася!
+8
-1
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Верховный Лорд
Ответ Тимур Гарипов
Живи)
Хави, Гави и Живи
+7
0
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Мыкола
Насяльника, живи
+2
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Syndycate
Опять в тексте ошибка, пропустили слово "Спотифай" в названии стадиона
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•milord•
Живе Барселона
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Илья Долапчи
Живи барса)
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Altim
Эспай Жи есть! Всё по кайфу
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Жоан Лапорта доволен проектом, потому что есть ещё что заложить.
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Shadow1882
Даже в оригинале написано "Спотифай Камп Ноу"
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PEGEON
Ответ Верховный Лорд
Хави, Гави и Живи
Эспаи
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Ответ Андрей Кастуев
"Мы живи", теперь понятно, откуда у вас всех ноги растут. Почему не под Бахмутом, патрiоти...
Тот момент, когда захотелось показать свою украинскость, не читая коммент?
Там ведь человек против российской власти высказался. Ай, ладно. Чукча ж не читатель
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