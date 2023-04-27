Имя Пеле включено в словарь португальского языка в Бразилии. Значения – «исключительный», «несравненный»

Имя Пеле включено в словарь португальского языка.

Как сообщает Reuters, имя легендарного бразильского футболиста включено в словарь португальского языка в Бразилии Michaelis. Новая словарная статья была официально представлена в среду на саммите в Пакаэмбу.

«Пеле – кто-то неординарный, кого в силу своих качеств, ценности или превосходства невозможно сравнить с кем-либо или чем-либо, так же, как и Пеле.

Прозвище Эдсона Арантиса ду Насименту (1940–2022), который считался величайшим спортсменом всех времен; исключительный, несравненный, уникальный.

Примеры: «Он Пеле баскетбола; она Пеле тенниса, она Пеле бразильской драматургии, он Пеле медицины», – говорится в словарной статье.

Ранее в апреле фонд имени Пеле совместно со Sportv запустили кампанию, призванную отдать дань памяти трехкратному чемпиону мира в составе сборной Бразилии. Предложение о внесении имени в толковый словарь собрало более 100 тысяч подписей.

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