Имя Пеле включено в словарь португальского языка в Бразилии. Значения – «исключительный», «несравненный»

Теги Сборная Бразилии по футболу болельщики Пеле Футбол

Имя Пеле включено в словарь португальского языка.

Как сообщает Reuters, имя легендарного бразильского футболиста включено в словарь португальского языка в Бразилии Michaelis. Новая словарная статья была официально представлена в среду на саммите в Пакаэмбу.

«Пеле – кто-то неординарный, кого в силу своих качеств, ценности или превосходства невозможно сравнить с кем-либо или чем-либо, так же, как и Пеле.

Прозвище Эдсона Арантиса ду Насименту (1940–2022), который считался величайшим спортсменом всех времен; исключительный, несравненный, уникальный.

Примеры: «Он Пеле баскетбола; она Пеле тенниса, она Пеле бразильской драматургии, он Пеле медицины», – говорится в словарной статье.

Ранее в апреле фонд имени Пеле совместно со Sportv запустили кампанию, призванную отдать дань памяти трехкратному чемпиону мира в составе сборной Бразилии. Предложение о внесении имени Пеле в толковый словарь собрало более 100 тысяч подписей.

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48 комментариев

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Timur Habib
Фамилия Кокорина занесено в русский словарь, значение "вечно подающий надежды"
+41
0
+41
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Destro7451
спортс Пеле русской журналистики
+31
-3
+28
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Roman
Ответ Niko [Ars]
в словарь португальского языка включили, а в словарь бразильского - нет. хотя Пеле то не португалец совсем, позор бразильцам...
Юра Жирков, перелогинься)
+21
0
+21
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Руслан Гафаров
Ответ Timur Habib
Фамилия Кокорина занесено в русский словарь, значение "вечно подающий надежды"
уточнение: вечно подающий надежды д.лб...
+13
0
+13
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Aleksey Yashin
"...кто-то неординарный, кого в силу своих качеств, ценности или превосходства невозможно сравнить с кем-либо или чем-либо"

В словарь русского языка можно внести "Мостовой"
+10
-1
+9
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PolarBear
Фамилия Дзюба должна попасть в наш словарь - значение "анонимный"
+8
-2
+6
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Вадим Белозёров
Ну это как у нас "Троцкий" в известном выражении ))
+5
0
+5
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Егор Арефьев
Ответ Timur Habib
Фамилия Кокорина занесено в русский словарь, значение "вечно подающий надежды"
бревно, брус, бурелом, чурка, кокорина
+4
0
+4
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salogiannis
Например: "кофе пеле" -- исключительный кофе -- исключение из понятия кофе -- то, что только называется кофе
+3
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Men77
Теперь Криш будет говорить: Я - Пеле!
+3
0
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Pitkin
Имя «Эвребе» включено в словарь английского языка как...
+3
0
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zer
Ответ Destro7451
спортс Пеле русской журналистики
скорее Кокорин)
+2
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Таймураз Гацалов
Ответ Cearvm
Пеле - имя нарицательное для футбола. Вопрос в другом: в Бразилии действительно кто-то так говорит относительно той же медицины? Пеле ведь не был выдающимся ученым. Потому что судя по петиции и формулировке "отдать дань памяти" решение выглядит искусственным. Язык не формируется добавлениями новых слов в словарь. Если бы оно было в обороте, то появилось бы там еще в 70-х. Кажется, что лучше почитать людей величественными статуями или названиями главных улиц городов, а это как-то очень странно и продержится, поверьте, очень недолго. Если так действительно не говорят в реальной речи, разумеется.
душно
+2
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Кирилл.С-Пб
Ответ Niko [Ars]
в словарь португальского языка включили, а в словарь бразильского - нет. хотя Пеле то не португалец совсем, позор бразильцам...
Пхахахаха🤣🤣🤣 Бразильский язык?!!!))) Что это???
+4
-2
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mellnik
Ответ PolarBear
Фамилия Дзюба должна попасть в наш словарь - значение "анонимный"
Лучше глагол «дзюбить»
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Ilia Maksiokov
Пеле в переводе с иврита - Чудо
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Bekker_pro_kino2.0
Ответ Roman
Юра Жирков, перелогинься)
😂😂😂
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Муканов Арманбек
Ответ Pitkin
Имя «Эвребе» включено в словарь английского языка как...
Внештатный сотрудник Негрейры
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Циник Петербургский
В контексте "исключительный " так себе и представил...

Учитель в школе ученику: "Ты просто пеле двоечник! Пеле балбесина! Завтра в школу с родителями придешь!"
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Destro7451
спортс Пеле русской журналистики
Действительно, исключительный и даже редкостный сайт, даже сравнить не с чем🌚
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i-volk
Джордан футбола )
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dimslav
ну на иврите слово Пеле уже есть, значит чудо, чудесный. а мобильник вообще называется пелефон
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red hikkikomori
Пеле - это кофе)
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Егор Арефьев
Ответ Aleksey Yashin
"...кто-то неординарный, кого в силу своих качеств, ценности или превосходства невозможно сравнить с кем-либо или чем-либо" В словарь русского языка можно внести "Мостовой"
мостовой российского футбола
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giallo-verde
В английским языке есть слово kerzhakoved, что означает не забить в пустые ворота, когда невозможно не забить.
He turned and Kerzhakoved a volley wide from six yards out!.
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