НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Бостон» в 6-м матче

Теги результаты Бостон Атланта НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоится 6-й матч серии первого раунда плей-офф между «Бостоном» и «Атлантой» (3-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестые матчи

Атланта – Бостон
Дата проведения
28 апреля, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выйдет в финал, а кто вылетит в первом раунде? Предскажите сетку плей-офф НБА

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет они не могут выйти в финал из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

Зрелость Де’Аарона Фокса – мотор сенсационных «Кингс». Летом женился, в медовый месяц работал с тренером Карри, теперь воюет с «Уорриорс»

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оба штрафных Гранта Уильямса
В этой серии Кельты проигрывают не Атланте, а исключительно самим себе. Обе игры слиты, когда начинали думать, что победное пивко уже можно открывать. Как говорила героиня мультфильма от несравненной Елизаветы Морозовой (ШКЯ) - «Я ему раз сказала он не понимает! Я ему два сказала он не понимает!». Надеюсь, третьего раза не нужно, иначе это диагноз - умственная отсталость или как говаривали в былые годы - олигофрения. (без негатива)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
вперёд Ястребы)
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bars 86
Зелёные должны решать уже - хватит в первом раунде и вылета Оленей))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Королёв
Кельтам пора собраться! Уже неделю должны были отдыхать. Надо угомонить "доброжелателей" в комментах, жаждущих увидеть, как Эмбиид будет. измываться над цыганским табором
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TwistEdNerv
Непривычно видеть только один матч. После таких насыщенных дней на старте плей-офф. Вперед Атланта, хочу 7 матч.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quire_sultan
вопросик к знатокам назрел. предположим, лал пройдёт мишек и станется так, что в одном ПО 1 и 2 места отлетели в первом раунде от 8 и 7 места соответственно. было ли такое в истории?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SayonaraBoy
Только Game 7 и никак иначе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новак Джокович
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
В этой серии Кельты проигрывают не Атланте, а исключительно самим себе. Обе игры слиты, когда начинали думать, что победное пивко уже можно открывать. Как говорила героиня мультфильма от несравненной Елизаветы Морозовой (ШКЯ) - «Я ему раз сказала он не понимает! Я ему два сказала он не понимает!». Надеюсь, третьего раза не нужно, иначе это диагноз - умственная отсталость или как говаривали в былые годы - олигофрения. (без негатива)
Чушь, в третьей игре Атланта лучше играла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий