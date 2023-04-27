НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Бостон» в 6-м матче
Сегодня в НБА состоится 6-й матч серии первого раунда плей-офф между «Бостоном» и «Атлантой» (3-2).
НБА
Первый раунд
Шестые матчи
- Дата проведения
- 28 апреля, 03.30, «State Farm Arena»
«Бостон» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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