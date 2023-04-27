НБА. Плей-офф. «Атланта» примет «Бостон» в 6-м матче

Сегодня в НБА состоится 6-й матч серии первого раунда плей-офф между « » и «Атлантой» (3-2).

НБА

Первый раунд

Шестые матчи

«Бостон» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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