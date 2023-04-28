«Торонто» проиграл 11 подряд матчей плей-офф, в которых мог закрыть серии. Разница шайб – 23:44

«Торонто» проиграл 11 матчей подряд, в которых мог завершить серию плей-офф победой.

«Лифс» проиграли « » в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 3-2).

«Торонто» проиграл уже 11 матчей подряд, в которых мог закрыть серии. Серия началась в 2013 году.

Список поражений включает 7-е матчи первого раунда против «Бостона» в 2013 и 2018 году, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Бостона» в 2019 году, 5-й матч квалификации против «Коламбуса» в 2020 году, 5-й, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Монреаля» в 2021 году, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Тампы» в 2022 году.

Добавим, что в этих играх общая разница шайб составила 23:44 не в пользу « ».