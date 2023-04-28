«Торонто» проиграл 11 подряд матчей плей-офф, в которых мог закрыть серии. Разница шайб – 23:44

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Торонто» проиграл 11 матчей подряд, в которых мог завершить серию плей-офф победой.

«Лифс» проиграли «Тампе» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 3-2). 

«Торонто» проиграл уже 11 матчей подряд, в которых мог закрыть серии. Серия началась в 2013 году. 

Список поражений включает 7-е матчи первого раунда против «Бостона» в 2013 и 2018 году, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Бостона» в 2019 году, 5-й матч квалификации против «Коламбуса» в 2020 году, 5-й, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Монреаля» в 2021 году, 6-й и 7-й матчи первого раунда против «Тампы» в 2022 году. 

Добавим, что в этих играх общая разница шайб составила 23:44 не в пользу «Торонто».

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7 комментариев

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Deathspell Omega
Добавим, что в этих играх общая разница шайб составила 23:44 не в пользу «Торонто».
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Вот я бы удивился, еслиб в пользу "Торонто" она была...
+19
0
+19
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ZaharPetrovicUralez
Здесь реально без сверхъестественного не обошлось
+8
0
+8
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Donotbother
Будет седьмая игра, ну а тааааам 🤣 запахло классикой!
+6
-1
+5
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Вадим Сидоров
Как в биатлоне - есть фора и можно допустить ещё один промах, а потом штрафной круг и кранты(
+6
-1
+5
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SergFed71
Кто то проклял команду. Если пройдут Тампу, снимут проклятие и возьмут кубок
+1
0
+1
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Evincive
55 лет без финала Кубка Стэнли.
0
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0
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йозе марино
коленочки трясутся у них)
0
0
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