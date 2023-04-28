Панарин без очков в 4-м подряд матче серии с «Нью-Джерси». У него 1 бросок и «минус 3» за 16:24 в 5-й игре

Артемий Панарин остался без очков в 4-м подряд матче серии с «Нью-Джерси».

« » проиграли «Девилс» (0:4) и уступают в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3).

В активе российского форварда 2 (0+2) очка в 5 матчах в текущем плей-офф. Обе передачи он сделал в первой игре серии с «Нью-Джерси».

Сегодня Панарин (16:24, 2:27 – в большинстве, полезность «минус 3» – худшая в команде наряду с Адамом Фоксом) отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю шайбы.