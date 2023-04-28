Панарин без очков в 4-м подряд матче серии с «Нью-Джерси». У него 1 бросок и «минус 3» за 16:24 в 5-й игре

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин остался без очков в 4-м подряд матче серии с «Нью-Джерси».

«Рейнджерс» проиграли «Девилс» (0:4) и уступают в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3).

В активе российского форварда 2 (0+2) очка в 5 матчах в текущем плей-офф. Обе передачи он сделал в первой игре серии с «Нью-Джерси». 

Сегодня Панарин (16:24, 2:27 – в большинстве, полезность «минус 3» – худшая в команде наряду с Адамом Фоксом) отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю шайбы. 

27 комментариев

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Den_94
А говорят МакДэвид ещё не тащит. Тот хоть очки исправно собирает
+29
-1
+28
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Deathspell Omega
"Мне надо больше бросать и все придет" говорил он перед матчем.
+16
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+16
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Владислав Никонов
Тёма, конечно, совсем не играет на свои деньги тогда, когда это по-настоящему нужно + за 30 уже , дальше будет только сдавать.
+14
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+14
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Илья Олегович
Рискуют 2 серии подряд с 0-2 слить
+12
0
+12
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Ruar
Ответ Febanacci-88
В команде с Панариным: Кейн, Зиба, Тарасенко, Фокс, Трочек...и за 4 игры ничего? Травма или Артемий только для регулярки?
Похоже, что второе. В прошлом году Тема тоже был никаким в плей оффе, все думали, что на травме, а потом после окончания сезона он говорил, что не было никакой травмы, просто игра не шла
+11
-1
+10
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TBFTT
А ведь у него контракт почти, как у Макдевида.
+10
-1
+9
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Febanacci-88
В команде с Панариным: Кейн, Зиба, Тарасенко, Фокс, Трочек...и за 4 игры ничего? Травма или Артемий только для регулярки?
+5
-2
+3
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Deathspell Omega
Ответ dimpa
Настоящий кубковый поец!
У вас там буква "е" лишняя...
+3
0
+3
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56prost
...как будто разные игроки выступают в регулярке и плзй офе,и не только Панара,и не только в Рейнжерс
+6
-3
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dimpa
Настоящий кубковый поец!
+3
-1
+2
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TR31HK
Один бросок, случайно наверно получилось, не хотел точно. Он антиплейофщик, на время плова надо его не выпускать. И к тренеру главные претензии, надо менять игроков, настраивать, заставлять. Тёму бы не выпустил на следующий матч, толку ноль, и остальные играя с ним видят, что главная звезда за такие деньги в год забила полностью на игру и не старается совсем, а они за свои копейки (относительно Тёмы) лысые что-ли жилы рвать? Тренер должен быть в курсе настроений команды, и должен менять ситуацию чтобы выигрывать. Или чтобы заиграть Тёме, как Бобу, хорошо и стабильно нужен Торторелла? Он в жакетах их держал, настраивал и заставлял, и они играли хорошо и стабильно, а без него что Тёма, он хоть в регулярке тянет, что Боб, совсем играть не хотят... Прям ждал результата от Рейнджерс, и Патрика и Владимира взяли под Тёму, и снова такой провал даже в первом раунде. Исправить уже вариантов нет почти, а это значит что Тёма как игрок слаб, играет в своё удовольствие, и только в регулярке, а когда надо команде, нужен характер, старания, он не тянет. И тренер конечно. Прям жесть какая-то...
+3
-1
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Максим
Позорище коркинское ) я фигню конечно, людей берут с надеждой выиграть кубок, а они только в регулярке что то там пытаются за такие зарплаты.
+7
-6
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Deathspell Omega
Ответ NACfoRekcuF
Вопрос дня. Останется ли Алиса с Панариным, когда того уговорят на обмен в дальнюю пердю.
Уедет в Ригу.
Там свобода, ЧМ и его там девушка ждет...
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Кино Музыка
Удивляет статистика в ПО. Совсем другой игрок, чем в регулярке.
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Mephi027
Что, тоже с травмой как Капризов?
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NACfoRekcuF
Вопрос дня. Останется ли Алиса с Панариным, когда того уговорят на обмен в дальнюю пердю.
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Вадим Сидоров
А Кейн за 2,65 млн просто божит - 6 очков в 5 играх и + 2
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Booligan
Не сцыте, будет 7 матч
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Sonny Milano
Набросал так набросал.
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TBFTT
Ответ Ruar
Похоже, что второе. В прошлом году Тема тоже был никаким в плей оффе, все думали, что на травме, а потом после окончания сезона он говорил, что не было никакой травмы, просто игра не шла
Про травмы, как правило без оснований все время не далёкие думают.
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Ruar
Ответ TBFTT
Про травмы, как правило без оснований все время не далёкие думают.
Проседание по очкам и +/- чем тебе не основание, не далекий ты наш?)
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Вячеслав Горелов
Ответ Ruar
Похоже, что второе. В прошлом году Тема тоже был никаким в плей оффе, все думали, что на травме, а потом после окончания сезона он говорил, что не было никакой травмы, просто игра не шла
Скорее всего психология, видимо перегорает в плейофф
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Вадим Сидоров
Ответ NACfoRekcuF
А ты в курсе, что за плейофф зарплата не платится? Нет зарплаты-нет работы, бгг. Панарин зря, чтоли, на столько бабла подписался? Значит, ценит себя высоко. Значит ломаться за бесплатно в по смысл?
Да, играют на альтруистких началах, но он обходится команде в 11,6 млн - 14% кэп-хита.
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