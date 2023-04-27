Каррагер о Гвардиоле: «Возможно, лучший тренер в истории. Он переосмысливает игру и может произвести революцию, затмив Сакки и Кройффа»

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Йохан Кройфф Пеп Гвардиола Арриго Сакки Футбол

Джейми Каррагер допустил, что Пеп Гвардиола – лучший футбольный тренер в истории.

«Возможно, он лучший [тренер] в истории. Точно так же, как он делал это в «Барселоне», Гвардиола переосмысливает игру. Никто в Англии не может приблизиться ни к нему, ни к его команде, его ближайшие преследователи в лице «Арсенала» в решающем матче за титул выглядели как школьники.

Если дальше будет [выигранный] еврокубок, Гвардиола затмит великого Арриго Сакки и его наставника Йохана Кройффа, произведя революцию в том, как играют в футбол, в качестве тренера в двух разных клубах в двух разных странах.

Подобно Сакки и Кройффу, Гвардиола – больше чем тренер. Это архитектор, оказавший огромное влияние на современную игру. Футбол изобилует легендарными тренерами, но лишь немногие избранные могут видеть, как их влияние распространяется за пределы их собственной команды. Если подражание – это форма лести, то Гвардиоле не нужно далеко ходить за комплиментами», – написал бывший игрок «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.

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85 комментариев

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Falsegoalkeeper
Ответ KANI - MU
Только Пепу для этого понадобился бездонный трансферы бюджет.
Не такой как у МЮ конечно
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jonnysilverhand01
Лучший тренер в истории - это спорно, но то, что один из лучших - это факт ! Ну а совсем точно, можно сказать одно, таких Лысых Шарлатанов, футбольный мир ещё не видел
+36
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+28
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pit4er
Отлично придумал с необходимостью выигрыша ЛЧ с двумя разными клубами в двух разных странах, чтобы не упоминать Фергюсона. Но по такой логике Анчелотти с 4 ЛЧ и Моуриньо с Порту и Интером будут всё равно выше
+27
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Евгений Лифшиц
Ответ jonnysilverhand01
Лучший тренер в истории - это спорно, но то, что один из лучших - это факт ! Ну а совсем точно, можно сказать одно, таких Лысых Шарлатанов, футбольный мир ещё не видел
Пеп, конечно, хорош. Но что насчет Саутгейта? У человека рекорд Англии по игре без пропущенных с Магуаером в старте. Такое не перебить ни одним треблом.
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Maga Sapar
Ответ jonnysilverhand01
Лучший тренер в истории - это спорно, но то, что один из лучших - это факт ! Ну а совсем точно, можно сказать одно, таких Лысых Шарлатанов, футбольный мир ещё не видел
Дело в стабильности кажется, хоть есть Мауриньо, Анчелоти и другие тренера кторые выигрывали ЛЧ с разными командами. Разница с ними пока Пеп показывает стабильность в чемпионатах каждый год.
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Bartez1986
Лучший тренер в истории - другой человек. Просто у него нет лицензии...
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Нионель Ералду
Ответ Raul14
Назначьте лысого шарлатана в Арсенале, на место Артеты) Уверен он вылетит в чемпионшип)) С составом на 2 миллиарда и Слуцкий стал бы лучшим тренером в истории))
Да да, Мойес, Моур, Ван Гал, Солькьяэр уже вошли в зал мировой истории , мы пропустили этот момент
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Roman
Ответ David Aprasidze
Лучший в истории имея неограниченный бюджет вылетает от Лиона
И что? Тот же Реал тоже частенько вылетал от Лиона
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Арман Досжанов
Каждый год вылет в ЛЧ + 200 млн на трансфер. Вот и результат
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KANI - MU
Только Пепу для этого понадобился бездонный трансферы бюджет.
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Дуойка Бубнова
Возможно, лучший тренер в истории из числа тех, кто потратил 2 миллиарда на состав
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Иван Иванов
Ответ Евгений Лифшиц
Пеп, конечно, хорош. Но что насчет Саутгейта? У человека рекорд Англии по игре без пропущенных с Магуаером в старте. Такое не перебить ни одним треблом.
Сборные никому неинтересны, брат! Даже с холодильником в старте. У сборных уровень игры, как у чемпионшипа. Смысл их обсуждать?!
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ZamoRano
Ответ Барсик Юрана
А ещё от Порту и Аякса
Ну некоторые гоаты вообще от Ромы вылетали(((
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Нионель Ералду
Ответ Пенс
Разумеется. При этом не имея безграничный бюджет. И не ходили под себя из года в год в ЛЧ.
У Пепа 2 лч, у Кройффа 3 лч. Пепу 52 года, он очень молодой тренер.
Пеп берет почти каждый год чемпионство в чемпионате с клубами типо МЮ, у которых бюджет еще больше )
Фанатики футбола 20 века такие смешные, когда с пеной у рта топят за свой футбол, в котором играли не профессионалы, а фермеры и парикмахеры
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Подкат Пенальтьевич
Если он в чем и лучший, так это в выборе места работы. Были бы у него ресурсы Арсенала, БД, Севильи какой нибудь, то кол во его титулов было бы гораздо меньшим, если бы вообще были.
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Raul14
Назначьте лысого шарлатана в Арсенале, на место Артеты) Уверен он вылетит в чемпионшип))
С составом на 2 миллиарда и Слуцкий стал бы лучшим тренером в истории))
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Aggrrist
Не оспаривая крутость Пепа, добавлю только что у него есть чит-код в виде большого кошелька владельцев. Он за 6 лет несколько раз перекроил команду не словив спадов игроков и смены поколений, а лавка МС сама по себе была бы в топе в Англии.

Много гениальных тренеров не имеют близко таких ресурсов.
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Ivan Ivanych
Лучший тренер? Смешно. Тренируя лучшие команды в чемпионате сложно проиграть чемпионат. Барса, вообще, в его тренерство имела, возможно лучший состав в тстории своей, поэтому и зацепил он с ней лч. С сити может взять, но через сколько лет тренерствп в нём, ну а в баварии - это просто кошмар как лн в лч отлетал, а чемп с баварией выиграет любой из здешних комментаторов.
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London.is.blue
Ответ Ronny92
40-50?)) как там Аке и Лапорт по 65кк? Или как Родри за 70? Ну понятно, что у пенсюка с памятью плохо)
Аке перешел за 45, Лапорт за 60.
Родри за 70 - адекватная цена, один из лучших опорников мира.

А теперь смотрим на наш печальный МЮ :
Макгуайер - 80
Фред - 65
Санчо - 90
Погба, Антони - 100+

🤣🤣🤣
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EvilPro
уберите бабки от нефти и топ игроков, дайте ему среднюю команду со среднем бюджетом, и если он за пару лет сделает из нее топ, хотя бы в чемпе, то можно уже о чем-то говорить.. А тренеровать месси с иньестой готовыми, или гигимона баварию, бесконечные баксы от нефти и говорить, что он лучший во вселенной, это смешно. Пеп хорош, не спорю, но так целовать ему 0чело это забавно...
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riverman1980
Пеп безусловно гений, но чтобы построить команду под свой футбол ему нужно от 1 ярда евро только на трансферы и тогда может быть она выиграет одну ЛЧ за 5 лет.
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London.is.blue
Ответ KANI - MU
Только Пепу для этого понадобился бездонный трансферы бюджет.
У Гвардиолы один 100+ млн трансфер в карьере.
На втором месте Холанд и КДБ +- 75 миллионов.
Остальные трансферы в районе 40-50.

Манк, что с лицом?
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titov-and-trubach
Те, кто считают, что стабильность преувеличена пусть посмотрит на Челси, Тоттенхэм, МЮ, Арсенал, Ливерпуль. У Клоппа два кризиса уже в клубе, Челси сменил 5 тренеров и летает от чемпионств до середняков, Поча уволили за 11-е место и тд.
И только Пеп стабильно 1-2 место кроме первого сезона.
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Tollie
очередная чушь от карры, ничего нового.

брат президента Жироны может переосмыслить только неуемный трансферный бюджет. ну и позиции атакующих игроков, поставив их в опорку.
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Пенс
Ответ Нионель Ералду
А тоже запямятовал, а они подгибали под себя всю самую богатую и сложную лигу в мире?
Разумеется. При этом не имея безграничный бюджет. И не ходили под себя из года в год в ЛЧ.
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