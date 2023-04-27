Каррагер о Гвардиоле: «Возможно, лучший тренер в истории. Он переосмысливает игру и может произвести революцию, затмив Сакки и Кройффа»

Джейми Каррагер допустил, что Пеп Гвардиола – лучший футбольный тренер в истории.

«Возможно, он лучший [тренер] в истории. Точно так же, как он делал это в «Барселоне», Гвардиола переосмысливает игру. Никто в Англии не может приблизиться ни к нему, ни к его команде, его ближайшие преследователи в лице «Арсенала» в решающем матче за титул выглядели как школьники.

Если дальше будет [выигранный] еврокубок, Гвардиола затмит великого Арриго Сакки и его наставника Йохана Кройффа, произведя революцию в том, как играют в футбол, в качестве тренера в двух разных клубах в двух разных странах.

Подобно Сакки и Кройффу, Гвардиола – больше чем тренер. Это архитектор, оказавший огромное влияние на современную игру. Футбол изобилует легендарными тренерами, но лишь немногие избранные могут видеть, как их влияние распространяется за пределы их собственной команды. Если подражание – это форма лести, то Гвардиоле не нужно далеко ходить за комплиментами», – написал бывший игрок «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.

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