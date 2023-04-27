Семак о трансферах: «Зениту» сложно получить даже 3-4 игроков с российским паспортом. Для нас цены на рынке другие»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия лимит на легионеров деньги Футбол

Сергей Семак считает, что приглашать легионеров выгоднее, чем российских игроков.

«Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет. Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.

10 игроков, которыми интересуется «Зенит» по информации «Чемпионата»? Пока это просто слова и предположение. И кто-то из агентов уже отреагировал на эту информацию, сообщив, что она не имеет ничего общего с действительностью.

Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что получить даже 3-4 игроков с российским паспортом для нас сложно. Еще раз: это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев», – сказал главный тренер «Зенита».

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54 комментария

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salogiannis
... один только Сутормин сколько стоил!
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+70
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Aleksey Yashin
Поэтому Писарский попросил включить в контракт с Крыльями отступные для Зенита в 5 раз меньше, чем для других клубов?
+58
-2
+56
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DedSkyWalker
Я прекрасно помню как "сложно" и за "очень дорого" было из Ростова кучу игроков забрать в 2016-2017гг
+35
-4
+31
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faerie dragon
Так пригласите иностранцев и выдайте паспорта, схема вроде рабочая)
+30
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+27
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DedSkyWalker
Ответ Петроград
Да, Бердыев тогда толпу игроков в Рубин увёл.
Полоз, Терентьев, Новосельцев... Причем все они были совсем Зениту не нужны. Так, для коллекции игроков с паспортом . Причем список можно продолжать
+14
-1
+13
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Раньше было лучше. Можно было Сутормина за 50 тыс. взять.
+13
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Сергей Лепехин
Согласен. немыслимо за Сутормина выплачивать такие денжища - 50 тысяч родных
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Юрий Кечко
Ответ Вадим Белозёров
Пока СВО нужно закрыть РПЛ нет в ней смысла
А ещё дышать прекрати
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Кирилл.С-Пб
3-4 русских уровня бразилов вообще в чемпионате нет, не то что 10 )))
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HRYNDEL
Сергей ты загнил напрочь!! Хорошим человеком был!!! Ещё по тому ЦСКА тебя помню!!!
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arspurs9
Ответ Петроград
Знаем мы такие нежелания продавать. В своё время Смородская на запрос Зенита по Глушакову заломила 20 млн, а через год спокойно сплавила его в Спартак за 8.
Потому что контракт, нет?)
+5
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Петроград
Ответ ne ravnodushen
Не только Кузяева (был лучшим в Тереке), а скупают лучших со всех клубов. Так было и с Семаком-игроком,и с Данни, и с Родригесом, и с Дзюбой, и с Бухаровым (хоть и не заиграл), и так далее, из последних - с Мостовым и Сергеевым. До этого из Ростова пачкой всех купили с последующей передачей в Сочи. Не Серёже жаловаться. Я вот к чему.
Давай продолжим ряд: так было и с Акинфеевым, и с Фернандесом, и с Влашичем, и с Глушаковым, и со Смоловым периода Краснодара, и с Миранчуком, и с Захаряном. Или не было?...
С Мостового я орнул. Купили из фнловских Химок. Скупают лучших со всей лиги, ага))
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ne ravnodushen
Ответ Петроград
Как Кузяева?
Не только Кузяева (был лучшим в Тереке), а скупают лучших со всех клубов.
Так было и с Семаком-игроком,и с Данни, и с Родригесом, и с Дзюбой, и с Бухаровым (хоть и не заиграл), и так далее, из последних - с Мостовым и Сергеевым. До этого из Ростова пачкой всех купили с последующей передачей в Сочи.
Не Серёже жаловаться. Я вот к чему.
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Александр Сачков
В школу вложиться Зенит не хочет?
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Игорь Васильев
А вы думали, что вам всех игроков будут за 50000 продавать?
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сосед царя
Ответ Егор Егор
вынепонимаете! у нас больше денег, поэтому с нас больше просят! всем бы такие проблемы
Кто на что учился.
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Andrey Razumenko
У меня вопрос, какой смысл тратить деньги народного достояния Газпрома на развитие экономик других стран, если чемпионат России и так выигрывается. Может эти миллионы рублей потратить на детские площадки спортивные, а то у нас в Буграх полтора футбольного поля. Бедные детки играют на детской площадке, между различными тренажёрами и горками. Даже в своём детстве году 1998 у нас было три или четыре поля в округе. Да о сетках на воротах речь не шло, но ровная площадка была
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evgshk
Ответ Xersoldat
В целом да. За Осипенко Ростов 3 года назад просил у Зенита 15. При всем уважении к таланту Максима его реальная цена тогда была в 2-3 раза меньше.
Это называется заградительная цена от Ростова, происходящая от желания не продавать игрока в принципе. А не наценка Зениту.
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jonnysilverhand01
Он ещё и жалуется ? Серьезно ?
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Петроград
Ответ DedSkyWalker
Полоз, Терентьев, Новосельцев... Причем все они были совсем Зениту не нужны. Так, для коллекции игроков с паспортом . Причем список можно продолжать
Я одного не пойму: а что случай с переходом игроков Ростова в данном контексте доказывает? Случай-то был уникальный.
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сосед царя
Ответ Вадим Белозёров
Пока СВО нужно закрыть РПЛ нет в ней смысла
Сам закройся, какой в тебе смысл?
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
На нынешнем рынке паспортистов все равно никто не соответсвует уровнь Зенита Ну Пиняев в перспективе , но хотелось. В что бы он в Европу уехал В кто ещё простите ? Кто захочет ответить с примерами плиз
Ну вот одни минусы и ни одного примера )))
Одни балаболы )))
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сосед царя
Ответ ne ravnodushen
Сережа, а купить по средней цене и вырастить мастера не пробовали?
Обратитесь к психиатру. Какая средняя цена? Да ещё и растить? Откуда эти бредни? Система настроена давно и повсеместно.
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сосед царя
Ответ Power Lifting
Купите бразилов и выдайте им паспорта РФ. У вас же уже опыт есть)
И купят. И будут правы. Или назовёте русских уровня зенитовских бразилов?
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Назар Игорь
Пример - игрок сборной Бразилии Ренан обошëлся Зениту почти даром ( включëн в сделку по Алберто), его зарплата в Зените 0,7 млн. Продадут минимум за 30. Кто из паспортистов столько стоит и столько получает?
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