Семак о трансферах: «Зениту» сложно получить даже 3-4 игроков с российским паспортом. Для нас цены на рынке другие»

Сергей Семак считает, что приглашать легионеров выгоднее, чем российских игроков.

«Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет. Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.

10 игроков, которыми интересуется «Зенит» по информации «Чемпионата»? Пока это просто слова и предположение. И кто-то из агентов уже отреагировал на эту информацию, сообщив, что она не имеет ничего общего с действительностью.

Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что получить даже 3-4 игроков с российским паспортом для нас сложно. Еще раз: это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев», – сказал главный тренер « ».

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