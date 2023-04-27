Семак о трансферах: «Зениту» сложно получить даже 3-4 игроков с российским паспортом. Для нас цены на рынке другие»
Сергей Семак считает, что приглашать легионеров выгоднее, чем российских игроков.
«Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет. Вопрос в другом – чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов – ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие.
10 игроков, которыми интересуется «Зенит» по информации «Чемпионата»? Пока это просто слова и предположение. И кто-то из агентов уже отреагировал на эту информацию, сообщив, что она не имеет ничего общего с действительностью.
Вы говорите о 10 футболистах, но мы прекрасно понимаем, что получить даже 3-4 игроков с российским паспортом для нас сложно. Еще раз: это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев», – сказал главный тренер «Зенита».
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С Мостового я орнул. Купили из фнловских Химок. Скупают лучших со всей лиги, ага))
Так было и с Семаком-игроком,и с Данни, и с Родригесом, и с Дзюбой, и с Бухаровым (хоть и не заиграл), и так далее, из последних - с Мостовым и Сергеевым. До этого из Ростова пачкой всех купили с последующей передачей в Сочи.
Не Серёже жаловаться. Я вот к чему.
Одни балаболы )))