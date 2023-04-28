Тарасенко без очков в 3-м подряд матче серии против «Нью-Джерси». У него 3 броска и «минус 2» за 14:25 в 5-й игре

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко остался без очков в 3-м подряд матче серии с «Нью-Джерси».

«Рейнджерс» проиграли «Девилс» (0:4) и уступают в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3).

В активе российского форварда 2 (2+0) очка в 5 матчах в текущем плей-офф. 

Сегодня Тарасенко (14:25, 1:18 – в большинстве, 0:16 – в меньшинстве, полезность «минус 2») отметился 3 бросками в створ и допустил 1 потерю шайбы. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
он дом продает,не до хоккея ему сейчас
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
по игре видно, что ему пора бы собирать вещички в СКА.
правда устроит ли он СИСТЕМУ - большой вопрос😆
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий