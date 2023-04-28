Тарасенко без очков в 3-м подряд матче серии против «Нью-Джерси». У него 3 броска и «минус 2» за 14:25 в 5-й игре

Владимир Тарасенко остался без очков в 3-м подряд матче серии с «Нью-Джерси».

« » проиграли «Девилс» (0:4) и уступают в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3).

В активе российского форварда 2 (2+0) очка в 5 матчах в текущем плей-офф.

Сегодня Тарасенко (14:25, 1:18 – в большинстве, 0:16 – в меньшинстве, полезность «минус 2») отметился 3 бросками в створ и допустил 1 потерю шайбы.