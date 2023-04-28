Василевский отразил 28 из 30 бросков «Торонто» в 5-м матче серии и стал 2-й звездой. Победа – 2-я в этом плей-офф
Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков «Торонто» в 5-м матче серии.
«Тампа» обыграла «Лифс» в гостевом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 2-3).
Российский вратарь «Лайтнинг» был признан второй звездой встречи. Победа стала для него 2-й в этом розыгрыше плей-офф.
С его статистикой в серии можно ознакомиться здесь.
Болеть по старой памяти и симпатии буду за "Тампу", но "Торонто" тоже крайне симпатичной командой стала...