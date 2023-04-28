Василевский отразил 28 из 30 бросков «Торонто» в 5-м матче серии и стал 2-й звездой. Победа – 2-я в этом плей-офф

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков «Торонто» в 5-м матче серии.

«Тампа» обыграла «Лифс» в гостевом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 2-3).

Российский вратарь «Лайтнинг» был признан второй звездой встречи. Победа стала для него 2-й в этом розыгрыше плей-офф. 

С его статистикой в серии можно ознакомиться здесь

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5 комментариев

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gombocrew
Сегодня Вася напомнил самого себя образца двух Кубков Стэнли, команда чувствует это и заряжается уверенностью. Так держать!
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Deathspell Omega
В этой серии даже сложно болеть за кого-то, т.к. обе команды достойны финала Кубка.
Болеть по старой памяти и симпатии буду за "Тампу", но "Торонто" тоже крайне симпатичной командой стала...
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Максим Пузиков
Вася пришёл в себя))тащил!!
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Tatyana
Вася вывез сегодня, но было ооочень тяжко.
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Andry 72
Ответ Deathspell Omega
В этой серии даже сложно болеть за кого-то, т.к. обе команды достойны финала Кубка. Болеть по старой памяти и симпатии буду за "Тампу", но "Торонто" тоже крайне симпатичной командой стала...
Торонто и в прошлом году показывала отличную игру,не хуже чем в этом,а Тампа,как в регулярке так и в плей-офф хуже стала,стабильность пропала,отдельные отличные матчи ,чередуются с откровенными провалами
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