Главе «Аль-Насра» приписали слова о двух обманах в жизни: когда принесли 2 кебаба вместо 3 и при трансфере Роналду. В клубе заявили, что президент не давал интервью

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Председатель совета директоров «Аль-Насра» не называл подписание Криштиану Роналду ошибкой.

Ранее в испанских средствах массовой информации (Marca, El Desmarque, Diario Sport и других) были со ссылкой на ArabiaNews50 опубликованы следующие слова Мусалли Аль-Муаммара: «Меня обманули всего два раза в жизни. В первый раз – когда я заказал три кебаба, а принесли два. Вторым стало подписание контракта с Криштиану Роналду».

Позднее сотрудничающий с Mundo Deportivo журналист Ашраф Бен-Айяд сообщил, что таких заявлений глава совета директоров «Аль-Насра» не делал, это выдуманная история.

Клуб тоже опроверг опубликованную информацию, отметив, что руководитель в последнее время не давал интервью.

«Заявления, появившиеся в испанской прессе со ссылкой на ArabiaNews50, ложны, они не соответствуют действительности ни по форме, ни по существу.

И не существует такого саудовского или регионального СМИ, как ArabiaNews50.

Наверное, какие-то издания приняли чью-то шутку за настоящее заявление», – подчеркнули в пресс-службе «Аль-Насра». 

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27 комментариев

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леннорыч-абрамович
Он просто не понял, что Роналду- третий кебаб по акции
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c0ncistad0r
вместо трех кебабов принесли два кебаба и один аппетитный фрукт
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Экспертное мнение
Глянул обстановку в арабской лиге. В списке бомбардиров лидируют Хамдалла и Игало, на первом месте с отрывом клуб Джидда. Хотя до прихода Роналду лидером бомбардиров был Талиска - игрок Аль-Наср, и сам клуб тоже был лидером) Невероятно, но он правда даже этот клуб развалил.
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Ебздрогыч
Огненное интервью!
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Stewart D.
Печально что глава клуба оказался гнилым фруктом, который завидует наипрекраснейшему
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Artem Piatkov
Ответ леннорыч-абрамович
Он просто не понял, что Роналду- третий кебаб по акции
Купи 2 кебаба по 10€ каждый и третий в̶ ̶п̶о̶д̶а̶р̶о̶к̶ всего за 200 млн?))

Хорошая акция
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Поребрик, а не бордюр
Кебабы - это святое!
За такие шутки арабы порвут
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Konstantin Meerov
шейхи разорвут контракт с цыганом
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Ansu Fati
Ответ Экспертное мнение
Глянул обстановку в арабской лиге. В списке бомбардиров лидируют Хамдалла и Игало, на первом месте с отрывом клуб Джидда. Хотя до прихода Роналду лидером бомбардиров был Талиска - игрок Аль-Наср, и сам клуб тоже был лидером) Невероятно, но он правда даже этот клуб развалил.
Думаю тут дело даже не в Роналду, у Аль Насра ничего не поменялось в плане набора очков, там у идущего на 1 месте Аль Иттихада за последние 12 матчей 11 побед и 1 ничья, команда на бешеном ходу)
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Манковский
С позиции владельца клуба сожрать кебаб или подписать в клуб Роналду я бы тоже выбрал кебаб. Смотрел хайлайты Насра (который "Аль"), там с телекамеры не сразу то и разребёшься кто "суперзвезда" и за кого отвалили 200 лямов. Все 22 игрока на поле одного уровня.
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abrusevshii chechen
вместо фрукта, дали Роналду
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Men77
ну учитывая то, что он не знал кто такой Роналду, то обмануть не так трудно было
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Mr. Lauda
Нельзя так…
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atomio
В кебаб себе уколы ботоксом делает один персонаж.
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Лужин
Слова некрасивого человека.
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messi_leo
Хатэл купыт футболыста, а купыл гаварашый кэбаб
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МенопаузаСашиГрей
Ахахаха, хорошая новость, поржал
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Overkiller
Ответ леннорыч-абрамович
Он просто не понял, что Роналду- третий кебаб по акции
Подсунули ке6а6 Роналду.
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Pb-SE
Ответ леннорыч-абрамович
Он просто не понял, что Роналду- третий кебаб по акции
Аппетитный кебаб. Клубничный.
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Overkiller
Ответ abrusevshii chechen
вместо фрукта, дали Роналду
Судя по результатам - наоборот.
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Альф Третий
Ответ Поребрик, а не бордюр
Кебабы - это святое! За такие шутки арабы порвут
Хаха, да, кебабы - это действительно серьезное и святое дело! Шутить с ними не стоит :)
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нелюбитель футбола
Ответ Ansu Fati
Думаю тут дело даже не в Роналду, у Аль Насра ничего не поменялось в плане набора очков, там у идущего на 1 месте Аль Иттихада за последние 12 матчей 11 побед и 1 ничья, команда на бешеном ходу)
Иттихад не виноват, что Наср слил Кубок аутсайдеру.. Хватит выгораживать верблюда..
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