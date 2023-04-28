Главе «Аль-Насра» приписали слова о двух обманах в жизни: когда принесли 2 кебаба вместо 3 и при трансфере Роналду. В клубе заявили, что президент не давал интервью

Председатель совета директоров «Аль-Насра» не называл подписание Криштиану Роналду ошибкой.

Ранее в испанских средствах массовой информации (Marca, El Desmarque, Diario Sport и других) были со ссылкой на ArabiaNews50 опубликованы следующие слова Мусалли Аль-Муаммара: «Меня обманули всего два раза в жизни. В первый раз – когда я заказал три кебаба, а принесли два. Вторым стало подписание контракта с ».

Позднее сотрудничающий с Mundo Deportivo журналист Ашраф Бен-Айяд сообщил, что таких заявлений глава совета директоров «Аль-Насра» не делал, это выдуманная история.

Клуб тоже опроверг опубликованную информацию, отметив, что руководитель в последнее время не давал интервью.

«Заявления, появившиеся в испанской прессе со ссылкой на ArabiaNews50, ложны, они не соответствуют действительности ни по форме, ни по существу.

И не существует такого саудовского или регионального СМИ, как ArabiaNews50.

Наверное, какие-то издания приняли чью-то шутку за настоящее заявление», – подчеркнули в пресс-службе « ».

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