Василевский повторил рекорд Гашека по числу побед в плей-офф НХЛ для вратарей из Европы (65)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Доминик Гашек НХЛ рекорды Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский повторил рекорд Гашека по победам в плей-офф НХЛ для вратарей из Европы.

«Тампа» обыграла «Лифс» в гостевом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 2-3).

Российский вратарь «Лайтнинг» отразил 28 бросков из 30. Победа стала для него 65-й в 109 матчах в плей-офф НХЛ за карьеру. 

Василевский разделил 12-е место в списке самых побеждающих вратарей в истории розыгрышей Кубка Стэнли с Домиником Гашеком (65 побед в 119 играх). 

Первые 11 мест в списке занимают вратари из Канады – Патрик Руа (151 в 247), Мартин Бродер (113 в 205), Грант Фюр (92 в 150), Марк-Андре Флери («Миннесота», 92 в 168), Билли Смит (88 в 132), Эд Белфор (88 в 161), Кен Драйден (80 в 112), Майк Вернон (77 в 138), Крис Осгуд (74 в 129), Жак Плант (71 в 112), Энди Муг (68 в 132).  

 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andreir888
Перечитал список...Боже, какие имена! Какие воспоминания!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axmat Cecenov
Вот почему Гашек хотел ; чтобы Россиские игроки отстранили от игры в НХЛ
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob77
Святой Патрик вне конкуренции.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontov
при хороших раскладах можно побороться за 3-ку..результат Руа конечно, не достижим(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andry 72
Ответ TBFTT
Кена Драйдена за карьеру наверно догонит.
Драйдена никто уже не превзойдёт по проценту выигранных матчей,больше 70%
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий