Василевский повторил рекорд Гашека по числу побед в плей-офф НХЛ для вратарей из Европы (65)

Андрей Василевский повторил рекорд Гашека по победам в плей-офф НХЛ для вратарей из Европы.

« » обыграла «Лифс» в гостевом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 2-3).

Российский вратарь «Лайтнинг» отразил 28 бросков из 30. Победа стала для него 65-й в 109 матчах в плей-офф за карьеру.

разделил 12-е место в списке самых побеждающих вратарей в истории розыгрышей Кубка Стэнли с (65 побед в 119 играх).

Первые 11 мест в списке занимают вратари из Канады – Патрик Руа (151 в 247), Мартин Бродер (113 в 205), Грант Фюр (92 в 150), Марк-Андре Флери («Миннесота», 92 в 168), Билли Смит (88 в 132), Эд Белфор (88 в 161), Кен Драйден (80 в 112), Майк Вернон (77 в 138), Крис Осгуд (74 в 129), Жак Плант (71 в 112), Энди Муг (68 в 132).