Генич и Пиняев поспорили: Сергей получит футболку Месси с дебютного матча, если забьет головой до конца сезона

Константин Генич рассказал о споре с Сергеем Пиняевым.

«Есть спор с Пиняевым: если он забьет гол головой до конца этого сезона, то Дмитрий Викторович Кузнецов, главный тренер 2Drots, подарит Пиняеву футболку Месси, в которой Лео дебютировал за «Барселону», – сказал комментатор и главный тренер ФК «Матч ТВ».

Генич не уточнил, откуда у Кузнецова футболка Месси. Тренер 2Drots в свое время играл в Испании за «Эспаньол», «Осасуну» и другие команды.