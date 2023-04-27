Генич и Пиняев поспорили: Сергей получит футболку Месси с дебютного матча, если забьет головой до конца сезона

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов Константин Генич Матч ТВ Сергей Пиняев 2Drots Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Константин Генич рассказал о споре с Сергеем Пиняевым.

«Есть спор с Пиняевым: если он забьет гол головой до конца этого сезона, то Дмитрий Викторович Кузнецов, главный тренер 2Drots, подарит Пиняеву футболку Месси, в которой Лео дебютировал за «Барселону», – сказал комментатор и главный тренер ФК «Матч ТВ».

Генич не уточнил, откуда у Кузнецова футболка Месси. Тренер 2Drots в свое время играл в Испании за «Эспаньол», «Осасуну» и другие команды.

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Разбудите меня через сто лет и спросите, что делает Генич, я отвечу: спорит с кем-нибудь из футболистов
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Алексеев
В итоге Пиняев забьет как Сапогов, а Генич скажет, что та футболка с рынка это и есть первая футболка. Еще расстроится, что его опять хейтеры зря обматерили
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexV46
а сам Дмитрий Викторович в курсе?)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Проверил: Месси в официальных матчах дебютировал за Барсу как раз в игре с Эспаньолом. Но такую футболку с аукциона за кучу денег можно продать, не будет вменяемый человек на это спорить
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Aleksey Yashin
Разбудите меня через сто лет и спросите, что делает Генич, я отвечу: спорит с кем-нибудь из футболистов
И меняет условия спора пост фактум
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OnlyLegal
Генич какой-то жёсткий лудоман
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ Aleksey Yashin
Разбудите меня через сто лет и спросите, что делает Генич, я отвечу: спорит с кем-нибудь из футболистов
Да молодец же, шоу хоть какое-то делает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Хорошая реклама матершинной лиги, но нет, лучше РПЛ.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Генич точно входит в боттом-10 бездарных людей, присосавшихся к нашему футболу и футболистам

Больше него раздражают только Егоров, Журавель и всякие одиозные патриотичные депутаты
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
А Месси в курсе?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
Генич подзадолбал, если честно. Это если интеллигентно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Ответ AlexV46
а сам Дмитрий Викторович в курсе?)
да, он сам предложил, когда в коммент шоу приходил)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Он уже задолбал своими спорами. Лучше занялся бы совершенствованием своей профессии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПивоВАР
Ответ pit4er
Проверил: Месси в официальных матчах дебютировал за Барсу как раз в игре с Эспаньолом. Но такую футболку с аукциона за кучу денег можно продать, не будет вменяемый человек на это спорить
Да понятное дело, что чушь. Например футболка, в которой он забил свой 500-й гол за Барсу, была продана за 450тысяч долларов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Папа решает, а Вася сдаёт. Генич спорит, а Кузнецов отдаёт. )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Во Месси будет удивлён, что у него подделка, а настоящая майка у какого тренера медиа клуба из России
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Опять этот Генич всплывает! Уже все устали от него и его беспонтовых споров!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Что-то этого типа стало очень много....тьфу....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик91
Ответ Aleksey Yashin
Разбудите меня через сто лет и спросите, что делает Генич, я отвечу: спорит с кем-нибудь из футболистов
... Проигрывает и сливается с выполнения условия спора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Latenight Radio
Ответ pit4er
Проверил: Месси в официальных матчах дебютировал за Барсу как раз в игре с Эспаньолом. Но такую футболку с аукциона за кучу денег можно продать, не будет вменяемый человек на это спорить
Наверно для аукциона потребуются более веские доказательства подлинности, чем слова Кузнецова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Серега, тебя разводят!🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Лучше бы с Месси поспорил, что если тот забьёт головой до конца сезона - ему футболку Пиняева.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Эта футболка явно больше 100к баксов стоит. Кузнецов этого не понимает, или что? И при чем тут Генич вообще?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ pit4er
Проверил: Месси в официальных матчах дебютировал за Барсу как раз в игре с Эспаньолом. Но такую футболку с аукциона за кучу денег можно продать, не будет вменяемый человек на это спорить
вот вот.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cmorblr
Генич поспорил с Геничем, на то, что Генич больше не будет ни с кем спорить. И проспорил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий