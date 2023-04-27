Финальная серия КХЛ дошла до 7-го матча во втором сезоне подряд. Оба случая – отыгрыш с 1-3
Финальная серия КХЛ во втором сезоне подряд завершится решающим седьмым матчем.
«Ак Барс» победил ЦСКА (3:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии (3-3), отыгравшись с 1-3.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова выиграла у ЦСКА две игры подряд – пятую (2:1) и шестую (3:0) встречи.
В прошлом сезоне «Металлург» и ЦСКА также сыграли семь игр в финальной серии – тогда обладателем титула стала московская команда.
При этом в минувшем сезоне команда тренера Сергея Федорова, как и сейчас «Ак Барс», вернулась в серию со счета 1-3.
1.2009 Ак Барс-Локомотив 4:3
2.2010 Ак Барс-ХК МВД 4:3
3.2012 Динамо-Авангард 4:3
4.2014 Металлург-Лев 4:3
5.2016 Металлург-ЦСКА 4:3
6.2022 ЦСКА-Металлург 4:3
7.2023 Ак Барс-ЦСКА ?