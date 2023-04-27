Финальная серия КХЛ дошла до 7-го матча во втором сезоне подряд. Оба случая – отыгрыш с 1-3

Финальная серия КХЛ во втором сезоне подряд завершится решающим седьмым матчем.

«Ак Барс» победил (3:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии (3-3), отыгравшись с 1-3.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова выиграла у ЦСКА две игры подряд – пятую (2:1) и шестую (3:0) встречи.

В прошлом сезоне « » и ЦСКА также сыграли семь игр в финальной серии – тогда обладателем титула стала московская команда.

При этом в минувшем сезоне команда тренера Сергея Федорова, как и сейчас « », вернулась в серию со счета 1-3.