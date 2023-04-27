Финальная серия КХЛ дошла до 7-го матча во втором сезоне подряд. Оба случая – отыгрыш с 1-3

Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Финальная серия КХЛ во втором сезоне подряд завершится решающим седьмым матчем.

«Ак Барс» победил ЦСКА (3:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии (3-3), отыгравшись с 1-3.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова выиграла у ЦСКА две игры подряд – пятую (2:1) и шестую (3:0) встречи.

В прошлом сезоне «Металлург» и ЦСКА также сыграли семь игр в финальной серии – тогда обладателем титула стала московская команда.

При этом в минувшем сезоне команда тренера Сергея Федорова, как и сейчас «Ак Барс», вернулась в серию со счета 1-3.

14 комментариев

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Golfimbyl
Ответ Рузаль Зиятдинов
Счёт 3:0 вообще то.
В серии дядя в серии, давайте повнимательнее
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Rio de Janeiro
Все 7-матчевые серии в истории КХЛ
1.2009 Ак Барс-Локомотив 4:3
2.2010 Ак Барс-ХК МВД 4:3
3.2012 Динамо-Авангард 4:3
4.2014 Металлург-Лев 4:3
5.2016 Металлург-ЦСКА 4:3
6.2022 ЦСКА-Металлург 4:3
7.2023 Ак Барс-ЦСКА ?
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Tina
Начинается самое интересное!!! ПОБЕДЫ ВАМ БАРСЫ!!!
+1
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nesterov.1970@icloud.com
Ответ nesterov.1970@icloud.com
А как же , когда ска вытащил серию у цска с 0-3 ? Забыли ?
Да блин , тупанул , это был не финал .
+1
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ILO. 28 april
Болею за Ак Барс!
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anton jakushev
Все знают за кем остаются седьмые матчи😉
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Doronya
Это ЦСКА так сдал в последних двух матчах или Ак Барс так прибавил 🧐 сложно будет 🐎 из такого пике выйти! Овертайм в 7м матче стал бы вишенкой на торте)
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ГнатьСКАвВХЛ
ой как неожиданно (нет). В КакаХаэЛии сценарии не меняются 🤣
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Tiricus
Ответ Rio de Janeiro
Все 7-матчевые серии в истории КХЛ 1.2009 Ак Барс-Локомотив 4:3 2.2010 Ак Барс-ХК МВД 4:3 3.2012 Динамо-Авангард 4:3 4.2014 Металлург-Лев 4:3 5.2016 Металлург-ЦСКА 4:3 6.2022 ЦСКА-Металлург 4:3 7.2023 Ак Барс-ЦСКА ?
Эх. Когда-то же был и ХК МВД еще) Да и в финале рубился.
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nesterov.1970@icloud.com
Ответ Rio de Janeiro
Все 7-матчевые серии в истории КХЛ 1.2009 Ак Барс-Локомотив 4:3 2.2010 Ак Барс-ХК МВД 4:3 3.2012 Динамо-Авангард 4:3 4.2014 Металлург-Лев 4:3 5.2016 Металлург-ЦСКА 4:3 6.2022 ЦСКА-Металлург 4:3 7.2023 Ак Барс-ЦСКА ?
А как же , когда ска вытащил серию у цска с 0-3 ? Забыли ?
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Юлия Гладилина
Ответ nesterov.1970@icloud.com
А как же , когда ска вытащил серию у цска с 0-3 ? Забыли ?
То был не финал. В финале СКА выиграл у Ак Барса 4-1.
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Иван Тарелкин
Ответ nesterov.1970@icloud.com
А как же , когда ска вытащил серию у цска с 0-3 ? Забыли ?
Тут только финалы КГ
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Венер Кучербаев
Ответ Doronya
Это ЦСКА так сдал в последних двух матчах или Ак Барс так прибавил 🧐 сложно будет 🐎 из такого пике выйти! Овертайм в 7м матче стал бы вишенкой на торте)
овертайм и какой-нибудь гол в меньшинстве.
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