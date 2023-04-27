«Когда нас раньше наказывали, мы знали почему. Сейчас просто русофобия». Роднина об условиях допуска российских спортсменов

Теги сборная России Ирина Роднина МОК Фигурное катание

Ирина Роднина назвала русофобией условия допуска россиян на международные турниры.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил: «МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам. Мы такую Олимпиаду не хотим».

«Могу ли я согласиться со словами Чернышенко? Абсолютно. Когда нас раньше наказывали, то мы знали за что и почему. Сейчас просто русофобия. [Хотят] унизить нас.

Действительно нет интереса в такой ситуации выступать», - сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Материалы по теме

87 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Александрович
А теперь наказывать нас не за что, правда?
+91
-18
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Если депутат Госдумы не понимает причин отстранения россиян от международного спорта, то это беда.
На самом деле понимает, но соблюдает правила игры, ибо место в ГД сохранить очень хочется.
+54
-11
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veld
а я знаю за что и почему. и кто и когда, ахах

не слишком умна эта фигуристка
+31
-6
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Derben93
Ответ maripous
На вашем комменте включили неправильную голосовалку. Я поставила вам плюс, а начислился минус. Здесь такое бывает, к сожалению.((
Хорошо, что на вашем комменте все правильно. Хотел поставить минус и поставил👍
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Великий
Россия всегда жалуется, что запад её не любит, но при этом остро хочет внимание этого запада, побеждать западных спортсменов на соревнованиях, западные фильмы на фестивалях, западных музыкантов на конкурсах. А уж как россияне радуются, когда кто-то выигрывает западную нобелевскую премию. Интересно, а какой телефон и машина у Родниной? Делаю пари, что западные.
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Великий
Роднина, почему у тебя в Штатах ребёнок живёт, если там русофобия?
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Vladimirov
Озверевший маньяк с дубиной бьет соседа и угрожает всему дому поджогом и апокалипсисом и все это в битве за кусок заблеванного тамбура, который истоически когда-то принадлежал ему, но когда соседи начинают его за это прдвергать остракизму он называет это соседофобия)
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ maripous
Это не просто русофобия. Это война. По всем фронтам.
Специальная военная операция по всем фронтам.
Негоже патриотам понятия путать.
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Лол, так и сейчас все знают, за что.
Собственно вы и раньше обзывали это русофобией.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ maripous
Я ничего не путаю. Слово " война" я употребила по отношению к действиям врагов. Против нас идет война по всем фронтам. В том числе и по линии спорта, международных спортивных организаций. P. S. Хотя, сейчас понятие " война" уже разрешено и по отношению к сво.
> Слово " война" я употребила по отношению к действиям врагов.

То есть то, что делают враги, в том числе по линии спорта, это война. А то, что делаем мы - специальная военная операция. Просто театр абсурда, причём безотносительно отношения к войне.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пайрот
Ответ Алексей Александрович
А теперь наказывать нас не за что, правда?
так они и раньше говорили, что допинга нет, это всё русофобия
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
А зачем Роднина жила в Штатах критиковала нашу фигурку , а потом прибежала в Россию и мухой в думу попала…… Чего она такого сделала как чинуша?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kurbik
Читаешь этих дюпютатов,Роднина,Фетисов,Хамзаев,Валуев, Свищев,Терюшков,Журова и иже с ними и не понятно?Они всех своих сограждан за идиотов держат или через одного?Что такое русофобия?! Правильно!Это боязнь русских,страх от русских,ужас от русских!Да кто нас боится?!Футболисты всего мира?!Хоккеисты?!Фигуристы?! Легкоатлеты?!И тд, и тд...Мы сделали из себя каких-то непобедимых,незаменимых...Иноземцы и слова такого наверно не знают,русофобия.А скажи им, что это означает,мне кажется ржать будут.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dpv
В любой ситуации кричи Русофобия! А все остальные страны нам просто завидуют.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Великий
Если вы такие обидчивые и гордые, не участвуйте в Олимпиадах, придуманных клятым западом, в чём проблема?
Придумайте хоть что-то своё, чем бы увлёкся весь мир. Россия ни разу за всю свою историю ничего такого не придумала.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Ответ Владимир Великий
Роднина, почему у тебя в Штатах ребёнок живёт, если там русофобия?
Причём получает ЛГБТ-премии за журналистику, и когда был скандал с Родниной и её расизмом, публично пообещала провести с мамашей воспитательную беседу. Видимо, не помогло)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima67
Если у неё "нет интереса в такой ситуации выступать" на Олимпиаде, пусть не выступает))
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Ответ Andrey Novikov
Это не просто война, а война на уничтожение, раз СССР уничтожили, почему с Россией не пройдёт?
Поправка: война на самоуничтожение. Крайне успешно кстати
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Novikov
Ответ maripous
Опять включили голосовалку наоборот. Ставишь плюс, а начисляется минус.(((
А вы не допускаете возможность, что не только вы можете голосовать в данный момент?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кильцов
Ответ evgeniy
Возможно. Единственно, что интересно, бывает это случайно или политика сайта.
Политика сайта, конечно. Спортс.ру это единственный рассадник либералов. :D
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Noga12
А Чернышенко с Родниной по какому виду спорта выступают?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tony Lee
Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. И это точно не про Ирину.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ответ Алексей Александрович
А теперь наказывать нас не за что, правда?
Да бесит ее, что в штаты спокойно не может гонять, как раньше. Возмущается, не соглашается, но в рамках повесточки)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Ответ haymaker
Если бы была русофобия, страдали бы все русские, а этого не наблюдается.
Ну от ограничения банковских операций, страдают очень много русских.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Когда в следующий раз будешь голосовать за присоединение чужих территорий, подумай ещё раз
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий