«Когда нас раньше наказывали, мы знали почему. Сейчас просто русофобия». Роднина об условиях допуска российских спортсменов
Ирина Роднина назвала русофобией условия допуска россиян на международные турниры.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил: «МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам. Мы такую Олимпиаду не хотим».
«Могу ли я согласиться со словами Чернышенко? Абсолютно. Когда нас раньше наказывали, то мы знали за что и почему. Сейчас просто русофобия. [Хотят] унизить нас.
Действительно нет интереса в такой ситуации выступать», - сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
На самом деле понимает, но соблюдает правила игры, ибо место в ГД сохранить очень хочется.
не слишком умна эта фигуристка
Негоже патриотам понятия путать.
Собственно вы и раньше обзывали это русофобией.
То есть то, что делают враги, в том числе по линии спорта, это война. А то, что делаем мы - специальная военная операция. Просто театр абсурда, причём безотносительно отношения к войне.
Придумайте хоть что-то своё, чем бы увлёкся весь мир. Россия ни разу за всю свою историю ничего такого не придумала.