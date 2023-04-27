«Когда нас раньше наказывали, мы знали почему. Сейчас просто русофобия». Роднина об условиях допуска российских спортсменов

Ирина Роднина назвала русофобией условия допуска россиян на международные турниры.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил: « выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам. Мы такую Олимпиаду не хотим».

«Могу ли я согласиться со словами Чернышенко? Абсолютно. Когда нас раньше наказывали, то мы знали за что и почему. Сейчас просто русофобия. [Хотят] унизить нас.

Действительно нет интереса в такой ситуации выступать», - сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?