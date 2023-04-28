Кейн отдал Сону 24 голевых паса. Никто в АПЛ не ассистировал одноклубнику больше

Харри Кейн отдал Сон Хын Мину 24 голевых паса.

Ни один игрок в истории не ассистировал одному одноклубнику больше.

24 ассиста отдал также на , когда они выступали за «Челси».

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