Кейн отдал Сону 24 голевых паса. Никто в АПЛ не ассистировал одноклубнику больше

Теги Фрэнк Лэмпард Дидье Дрогба премьер-лига Англия Тоттенхэм Сон Хын Мин Харри Кейн Футбол

Харри Кейн отдал Сон Хын Мину 24 голевых паса.

Ни один игрок в истории АПЛ не ассистировал одному одноклубнику больше.

24 ассиста отдал также Фрэнк Лэмпард на Дидье Дрогба, когда они выступали за «Челси».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heisenberg
Ответ London.is.blue
Как два дурочка годами бегают пасуют друг другу, чтобы выиграть ничто.
"Как два дурочка". Дальше можно не читать.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Множество хороших моментов, особенно второй тайм порадовал. Но реализация оставляет желать лучшего, конечно. Очень рад за Сонни. Кейн как всегда с полуслова понимает его и наоборот
Форстер умница
А Райан Мэйсон с момента первой тренерской попытки в основе прибавил явно - работа в молодёжке и с Конте пошли ему на пользу. Может слова о том, что он хочет стать постоянным тренером не так и далеки от истины? Всё же дал игрокам то, что они хотели - комфортную тактику и хорошую атмосферу. Не знаю, что он в перерыве сказал Порро, но тот перестал стесняться будто (как Иван Дорн велел). Блин, да тренер в худи, выглядящий как фан из Северного Лондона, вообще не может не вызывать симпатий на фоне тренеров-академиков АПЛ. Дерзко!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент 66
Кейн и в подыгрыше просто монстр, наверно лучший цф за последние 5 лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astella Guccio
Ответ Shadow1882
Множество хороших моментов, особенно второй тайм порадовал. Но реализация оставляет желать лучшего, конечно. Очень рад за Сонни. Кейн как всегда с полуслова понимает его и наоборот Форстер умница А Райан Мэйсон с момента первой тренерской попытки в основе прибавил явно - работа в молодёжке и с Конте пошли ему на пользу. Может слова о том, что он хочет стать постоянным тренером не так и далеки от истины? Всё же дал игрокам то, что они хотели - комфортную тактику и хорошую атмосферу. Не знаю, что он в перерыве сказал Порро, но тот перестал стесняться будто (как Иван Дорн велел). Блин, да тренер в худи, выглядящий как фан из Северного Лондона, вообще не может не вызывать симпатий на фоне тренеров-академиков АПЛ. Дерзко!
Даа, реализации конечно мое сердце доведет до инфаркта.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ss_podonok
Ответ Astella Guccio
Горжусь, спасибо! Мейсону браво!
деточка. тренер за несколько дней ничего своего не может привнести в команду. продолжай наяривать на корейцев а не пиши чушь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Astella Guccio
Я ,понимаю вас , болел мю, потеряли очки, но мы вернулись на пятое место - не это ли результат.
не ну если так, то конечно результат, вопросов нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Astella Guccio
Горжусь, спасибо! Мейсону браво!
за что браво-то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Astella Guccio
Как бы он показал результат, после того как возглавил.
эм, где результат?
одна ничья пока что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Heisenberg
"Как два дурочка". Дальше можно не читать.
А как еще назвать человека, который поверил Леви и продлил контракт, когда на столе лежали предложения от почти всех топ клубов мира?

Еще и поверил на слово лысому шулеру ахахахахха

Кейна нужно на эмблему Тоттенхэма поместить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astella Guccio
Ответ Astella Guccio
Горжусь, спасибо! Мейсону браво!
Дед подонок , чего тебе ?
При чем здесь корейЦЫ? - это раз
Понимаешь значение слово "наяривать"? - это два.
Мейсон в Тоттенхэм в общем больше одного десятка. Как фанат мог бы порадовать за него.
Зачем вообще писать , если потом не сможешь стоять за словами и отвечать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astella Guccio
Горжусь, спасибо!
Мейсону браво!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Ответ Shadow1882
Множество хороших моментов, особенно второй тайм порадовал. Но реализация оставляет желать лучшего, конечно. Очень рад за Сонни. Кейн как всегда с полуслова понимает его и наоборот Форстер умница А Райан Мэйсон с момента первой тренерской попытки в основе прибавил явно - работа в молодёжке и с Конте пошли ему на пользу. Может слова о том, что он хочет стать постоянным тренером не так и далеки от истины? Всё же дал игрокам то, что они хотели - комфортную тактику и хорошую атмосферу. Не знаю, что он в перерыве сказал Порро, но тот перестал стесняться будто (как Иван Дорн велел). Блин, да тренер в худи, выглядящий как фан из Северного Лондона, вообще не может не вызывать симпатий на фоне тренеров-академиков АПЛ. Дерзко!
Бруно мог заканчивать этот матч сразу после гола Педро Порро, но оставил интригу к моему сожалению
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ dimamak10
Бруно мог заканчивать этот матч сразу после гола Педро Порро, но оставил интригу к моему сожалению
Ну там счёт вполне мог быть в районе 4:4, 4:3, 3:4 и всё в таком духе. По xG кстати Шпоры чуть выше, что забавно. Матч нереализованных моментов для обеих команд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astella Guccio
Ответ Подлый Интригант
Хер отдал Сону😁
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подлый Интригант
Ответ Astella Guccio
Комментарий удален пользователем
Только когда вижу тебя 👨‍❤️‍👨
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astella Guccio
Ответ Подлый Интригант
Только когда вижу тебя 👨‍❤️‍👨
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подлый Интригант
Ответ Astella Guccio
Комментарий удален пользователем
Мы не радужные, мы 👦 Луны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий