Кейн отдал Сону 24 голевых паса. Никто в АПЛ не ассистировал одноклубнику больше
Харри Кейн отдал Сон Хын Мину 24 голевых паса.
Ни один игрок в истории АПЛ не ассистировал одному одноклубнику больше.
24 ассиста отдал также Фрэнк Лэмпард на Дидье Дрогба, когда они выступали за «Челси».
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Форстер умница
А Райан Мэйсон с момента первой тренерской попытки в основе прибавил явно - работа в молодёжке и с Конте пошли ему на пользу. Может слова о том, что он хочет стать постоянным тренером не так и далеки от истины? Всё же дал игрокам то, что они хотели - комфортную тактику и хорошую атмосферу. Не знаю, что он в перерыве сказал Порро, но тот перестал стесняться будто (как Иван Дорн велел). Блин, да тренер в худи, выглядящий как фан из Северного Лондона, вообще не может не вызывать симпатий на фоне тренеров-академиков АПЛ. Дерзко!
одна ничья пока что
Еще и поверил на слово лысому шулеру ахахахахха
Кейна нужно на эмблему Тоттенхэма поместить)
При чем здесь корейЦЫ? - это раз
Понимаешь значение слово "наяривать"? - это два.
Мейсон в Тоттенхэм в общем больше одного десятка. Как фанат мог бы порадовать за него.
Зачем вообще писать , если потом не сможешь стоять за словами и отвечать?
Мейсону браво!