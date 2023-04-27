У Рэшфорда 29 голов за «МЮ» в сезоне. Такого не было с последнего года Фергюсона – тогда ван Перси забил 30

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Робин ван Перси премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо Футбол

Маркус Рэшфорд отметился двумя результативными действиями за тайм с «Тоттенхэмом».

Форвард «Манчестер Юнайтед» ассистировал Джейдону Санчо на 7-й минуте матча 33-го тура АПЛ. На 44-й он после паса Бруну Фернандеша забил сам.

В текущем сезоне 25-летний англичанин забил 29 голов на клубном уровне за 50 игр.

Последним футболистом «МЮ», которому удавалось отличиться столько раз, был Робин ван Перси. В сезоне-2012/13, финальном в карьере тренера Алекса Фергюсона, нидерландец забил 30 раз за 48 матчей.

Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2. Санчо и Рэшфорд забили. Онлайн-трансляция

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23 комментария

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therealgreenman
Главное чтобы продолжал в том же духе, Реш красава в этом сезоне, несомненно👏
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Митрандир цвета хаки
Испортил единственный аргумент вечно токсичных глоров: «без нашего Кришти некому подставлять клюшку и забивать 20 голов»
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Fierce
Спасибо Тен Хагу, который смог донести до Рэшфорда, что он футболист, а не меценат-благотворитель.
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Lavinka
Красавчик !
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Ответ Fierce
Спасибо Тен Хагу, который смог донести до Рэшфорда, что он футболист, а не меценат-благотворитель.
Вернул в футбол парня. Ещё бы Марсьяля в футбол вернул
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FCSMfan
Роналду тащит МЮ, без Роналду некому будет забивать говорили. По итогу прошлый сезон самый провальный по командным голам
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Jepbar Annayev
155 минут на гол. Это так себе достижение. Для топ игрока который в самом соку. А как для фана МЮ смотреть матч с севильей и ттх это больно душе и глазам
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Nikolas Shahov
Ответ Fierce
Спасибо Тен Хагу, который смог донести до Рэшфорда, что он футболист, а не меценат-благотворитель.
Если так, то да, Тен спасибо заслужил, а то Рэш задержался в "подающих большие надежды " , следующий сезон покажет.
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Altim
Ой, а как же Роналду-лучший бомбардир, который помог МЮ?)))
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инок
Сейчас у Рэшфорда просто все летит и получается. Такой Маркус полезен и в клубе, и в сборной.
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Владимир Владимирович
Не понял , а где применение что Рэшфорд после ЧМ2022 забил столько то голов ….
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Lucky Guy
Ответ Under
зачем это здесь?
чтоб набрать плюсиков от хейтеров Криша. Тут большинство комментов это обсирание Лео или Криша, дабы набрать плюсиков за счёт их хейтеров
+4
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Игорь Климов
Рэшфорд рекордсмен по голам за МЮ в этом сезоне, респект!
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onegin2007
Должен перегнать, может даже сегодня)
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Nikolas Shahov
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Вернул в футбол парня. Ещё бы Марсьяля в футбол вернул
Во тут ..., вряд ли получится )))
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Spail
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Вернул в футбол парня. Ещё бы Марсьяля в футбол вернул
Это невозможно. Надо его во французский футбол возвразать уже
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Владимир Владимирович
Ответ Игорь Климов
Рэшфорд рекордсмен по голам за МЮ в этом сезоне, респект!
Так написано же что со времен Сэра Фергюсона никто не забивал за МЮ столько голов
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pit4er
Ответ FCSMfan
Роналду тащит МЮ, без Роналду некому будет забивать говорили. По итогу прошлый сезон самый провальный по командным голам
Прошлый сезон был самый провальный за всю историю МЮ по пропущенным голам. Тен Хаг игру в защите наладил, но атака ничуть лучше не стала: им ещё 11 мячей надо забить в оставшиеся матчи, чтобы хотя бы повторить результат прошлого сезона
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Under
Ответ pit4er
Прошлый сезон был самый провальный за всю историю МЮ по пропущенным голам. Тен Хаг игру в защите наладил, но атака ничуть лучше не стала: им ещё 11 мячей надо забить в оставшиеся матчи, чтобы хотя бы повторить результат прошлого сезона
в прошлом 75, в этом уже 96, если нигде не сбился
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pit4er
Ответ Under
в прошлом 75, в этом уже 96, если нигде не сбился
Во внутренних кубках прошли далеко и настреляли под 30, да. В прошлом сезоне из кубка лиги вылетели в первом же раунде, а Омонии с Шерифом в ЛЕ и Роналду бы отгрузил, это не Атлетико в ЛЧ) В чемпионате результативность по графику пока даже ниже прошлого сезона
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Under
Ответ pit4er
Во внутренних кубках прошли далеко и настреляли под 30, да. В прошлом сезоне из кубка лиги вылетели в первом же раунде, а Омонии с Шерифом в ЛЕ и Роналду бы отгрузил, это не Атлетико в ЛЧ) В чемпионате результативность по графику пока даже ниже прошлого сезона
ну какое ниже, если в прошлом году было ровно 1.5 за матч, в этом 1.55?
понятно, что не принципиально больше, но больше же
ну а про внутренние кубки - кто мешал в прошлом году стрелять?
аналогично, вряд ли нынешняя Барселона слабее прошлогоднего Атлетико
в сухом остатке уже на 20 больше
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