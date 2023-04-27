У Рэшфорда 29 голов за «МЮ» в сезоне. Такого не было с последнего года Фергюсона – тогда ван Перси забил 30
Маркус Рэшфорд отметился двумя результативными действиями за тайм с «Тоттенхэмом».
Форвард «Манчестер Юнайтед» ассистировал Джейдону Санчо на 7-й минуте матча 33-го тура АПЛ. На 44-й он после паса Бруну Фернандеша забил сам.
В текущем сезоне 25-летний англичанин забил 29 голов на клубном уровне за 50 игр.
Последним футболистом «МЮ», которому удавалось отличиться столько раз, был Робин ван Перси. В сезоне-2012/13, финальном в карьере тренера Алекса Фергюсона, нидерландец забил 30 раз за 48 матчей.
Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2. Санчо и Рэшфорд забили. Онлайн-трансляция
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понятно, что не принципиально больше, но больше же
ну а про внутренние кубки - кто мешал в прошлом году стрелять?
аналогично, вряд ли нынешняя Барселона слабее прошлогоднего Атлетико
в сухом остатке уже на 20 больше