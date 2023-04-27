У Рэшфорда 29 голов за «МЮ» в сезоне. Такого не было с последнего года Фергюсона – тогда ван Перси забил 30

Маркус Рэшфорд отметился двумя результативными действиями за тайм с «Тоттенхэмом».

Форвард « » ассистировал на 7-й минуте матча 33-го тура . На 44-й он после паса забил сам.

В текущем сезоне 25-летний англичанин забил 29 голов на клубном уровне за 50 игр.

Последним футболистом «МЮ», которому удавалось отличиться столько раз, был Робин ван Перси. В сезоне-2012/13, финальном в карьере тренера , нидерландец забил 30 раз за 48 матчей.

Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2. Санчо и Рэшфорд забили. Онлайн-трансляция

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