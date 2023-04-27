Тарасова о том, что Польша создает коалицию против допуска россиян: «Флаг им в руки. Никто никого слушать не будет, все зависит от МОК»

Татьяна Тарасова прокомментировала новость о создании коалиции стран против допуска России.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук сообщил, что Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска россиян и белорусов к международным турнирам.

«Это их решение. Нам какое дело? Формируют? Флаг им в руки.

Никто никого слушать не будет в этом вопросе. Все зависит от Олимпийского комитета и от принимаемых ими решений. И ни от какой Польши ни с какими 36 странами», – сказала Тарасова.

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