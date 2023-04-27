Тарасова о том, что Польша создает коалицию против допуска россиян: «Флаг им в руки. Никто никого слушать не будет, все зависит от МОК»

Теги Татьяна Тарасова МОК Политика Спорт-Экспресс Камиль Бортничук Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала новость о создании коалиции стран против допуска России.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук сообщил, что Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска россиян и белорусов к международным турнирам.

«Это их решение. Нам какое дело? Формируют? Флаг им в руки.

Никто никого слушать не будет в этом вопросе. Все зависит от Олимпийского комитета и от принимаемых ими решений. И ни от какой Польши ни с какими 36 странами», – сказала Тарасова. 

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10 комментариев

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Princess23
я не понимаю в чем "веселуха" позвонить пожилому человеку, растревожить вывести на эмоцию а потом печатать. Журналистика такое дно в последнее время
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Bartez1986
Судя по высказываниям Баха, у него биполярочка. Так что две стороны точно выслушает
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scorp19
Не знаю. Если кого и слушать не будут так это Тарасову. А вот 36 стран участников имеют какой то голос и могут влиять на тот же МОК
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Olga.t
От МОК уже мало чего зависит в этой крутой истории.
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AminO2
Белый
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Rael
Странно что дураками не обозвала.
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Val5995
А Олимпийский комитет зависит от мнения стран- членов
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