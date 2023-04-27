«Реал» и Зидан ведут переговоры о возвращении (Foot Mercato)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан может в третий раз возглавить «Реал».

По данным Foot Mercato, француз и мадридский клуб ведут переговоры о возвращении на пост главного тренера. 

Отмечается, что Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. И Зидан может сменить его на посту главного тренера.

Напомним, с «Реалом» Зидан два раза выиграл чемпионат Испании и трижды – Лигу чемпионов.

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93 комментария

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savik-A.M.
Анчелотти отдохнёт и новый заход ?)
+142
-2
+140
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mold-cel
Мостовой: плохо, что в Реал зовут не меня. С другой стороны Зидан хотя бы играл в футбол, хоть и не так хорошо как я.
+115
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Экспертное мнение
В полузащиту к Модричу и Кроосу
+120
-7
+113
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pit4er
Ответ savik-A.M.
Анчелотти отдохнёт и новый заход ?)
Будут как Юран и Талалаев
+50
-1
+49
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Борис Моисеев
Ответ Илья Храбров
Потом Зидана сменит Анчелотти и так по кругу?
Да, Зидана заменит Анчелотти, но не Карло, а потом Зидан, но не Зинедин
+23
-1
+22
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Илья Храбров
Потом Зидана сменит Анчелотти и так по кругу?
+17
-1
+16
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Андрей Хенто
Ответ Bigbadaboom
Катастрофа,Вини держись, скоро забудешь,что такое доиблинг-будешь навешивать.
Можно сколько угодно смеяться над навесами от Зидана, шутить про Вини, но если быть честным Зизу не снимал с игры Винисиуса и доверял ему.
+17
-1
+16
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temra
Ответ Oleg
Не выйдет, ВАР. Голы с метровых офсайдов уже не засчитают.
так вроде реал и с ВАР пару чашек забрал?
+16
-2
+14
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EvilPro
лысый отдохнул и готов вновь к 3 ЛЧ.
+14
-5
+9
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Игнор Игнорыч
Вот это поворот, пора возвращаться легенда, в большой футбол.
+13
-6
+7
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Roman Betenya
Ответ temra
так вроде реал и с ВАР пару чашек забрал?
Тише, хэйтер попытался набросить на вентилятор, а ты ему обратно в лицо кидаешь :)
+8
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Ola BP
Ответ Oleg
Не выйдет, ВАР. Голы с метровых офсайдов уже не засчитают.
Поэтому барса и Месси столько лет даже до полуфинала дойти не могут?)
+6
0
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maximus3737
Почему-то кажется, что это не очень хорошая идея. Обоим надо двигаться дальше как-то, а не пытаться снова все вернуть
+6
-1
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Максим 1986
Круговорот Зидана в Реале
+5
-1
+4
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Пирс Морган
Ответ mold-cel
Мостовой: плохо, что в Реал зовут не меня. С другой стороны Зидан хотя бы играл в футбол, хоть и не так хорошо как я.
😂😂😂
+6
-3
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Пирс Морган
Ответ savik-A.M.
Анчелотти отдохнёт и новый заход ?)
Покурит и вернется
+4
-1
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deadjoker
Зидан работает по графику 3 через 3 :))
+2
0
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Азамат Кабертай
Ответ LudmilaProcofievna
Нет, ну зачем? Опять унылую игру наблюдать(надеюсь утка
чем футбол Зизу принципиально отличается от футбола Карло?
+3
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vkv_rus1
К Зидану хорошо бы еще одного забивного форварда, центрального защитника на подмену и хорошего левого защитника. Ну и в центр поля кого-то как Каземиро :)
+2
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Roman Betenya
Ответ Mikel Dominator Arteta
Куда дальше двигаться Зидану? Клубу можно двигаться вперёд вместе с ним, если идиотина на президенте начнёт нормально вкладывать в трансферы, а не заниматься коррупцией. Те же барсуки даже в кризис дёргают рычаги и совершают трансферы.
Не рассуждай о футболе, пожалуйста.
+3
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SaH4r.
класс, соскучился по навесболу
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Итачи Учиха
Хави, Зидан и Симеоне. Неплохая такая банда получается из бывших топовых футболистов
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Мадрид наказывает!
Европа замерла в страхе
Зидан — хозяин европейского футбола
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Nika13
через два сезона уйдет и на его место возьмут анчи
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Геннадий Чеботарев
Ответ Criptonit
Зидану еще самому не задолбало возвращаться в Реал?...
он мадридист
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