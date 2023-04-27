«Реал» и Зидан ведут переговоры о возвращении (Foot Mercato)

Зинедин Зидан может в третий раз возглавить «Реал».

По данным Foot Mercato, француз и мадридский клуб ведут переговоры о возвращении на пост главного тренера.

Отмечается, что Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. И Зидан может сменить его на посту главного тренера.

Напомним, с «Реалом» Зидан два раза выиграл чемпионат Испании и трижды – Лигу чемпионов.

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