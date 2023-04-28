«Вегас» выиграл серию у «Виннипега» (4-1) и первым вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Виннипег Брюс Кэссиди Хоккей

«Вегас» выиграл серию у «Виннипега» (4-1) и первым вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ.

«Голден Найтс» обыграли (4:1) «Джетс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Рыцари» одержали 4 подряд победы над канадским клубом после стартового поражения. 

Клуб из Лас-Вегаса проводит в лиге 6-й сезон. Он прошел первый раунд плей-офф в четырех из них. 

Соперником «Вегаса» во втором раунде будет победитель пары «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» (3-2 после 5 матчей). 

14 комментариев

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gribovodoved
Вот вам и весь Хеллибак
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Вадим Сидоров
Ответ Sonny Milano
Виннипег бесполезный™. Даже утомить противника не смог.
Возможно Калгари бы упорнее пободался - 2 победы и 2 поражения в регулярке с Вегасом
Винни все 3 матча слил Вегасу в регулярке.
+5
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MacAr4i
Ответ antineutrino
объясните пожалуйста почему второй гол Виннипега отменили?
Пас рукой
+5
-1
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antineutrino
объясните пожалуйста почему второй гол Виннипега отменили?
+2
0
+2
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Sonny Milano
Виннипег бесполезный™. Даже утомить противника не смог.
+3
-2
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Филипп Петров
Идеальная серия! Получили по заднице в первом матче, уверенно победили в следующих матчах, выиграли несмотря на потерю преимущества в три шайбы и закрыли серию дома со счётом, идентичной итогу серии - 4:1!

Браво, парни! Go Knights Go!
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Crosby174
Ответ curdboy
Ну что, Куик ждёт с нетерпением Королей в следующем раунде?))
Куик в скрэтче, никого он не ждёт. Броссуа - первый номер у Вегаса.
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Китовик
Логично
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Диандерталец
Эх.. две мои любимые команды сошлись в первом раунде. Но рыцари в золотых доспехах под предводительством полководца Марка сына Роба, который родом из Виннипега, конечно, были сильнее
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Ярослав Гордеев
Самая предсказуемая пара Запада, Вегас на голову сильнее
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