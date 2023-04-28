«Вегас» выиграл серию у «Виннипега» (4-1) и первым вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ
«Вегас» выиграл серию у «Виннипега» (4-1) и первым вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ.
«Голден Найтс» обыграли (4:1) «Джетс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
«Рыцари» одержали 4 подряд победы над канадским клубом после стартового поражения.
Клуб из Лас-Вегаса проводит в лиге 6-й сезон. Он прошел первый раунд плей-офф в четырех из них.
Соперником «Вегаса» во втором раунде будет победитель пары «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» (3-2 после 5 матчей).
Винни все 3 матча слил Вегасу в регулярке.
Браво, парни! Go Knights Go!