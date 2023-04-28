«Вегас» выиграл серию у «Виннипега» (4-1) и первым вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ.

«Голден Найтс» обыграли (4:1) «Джетс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Рыцари» одержали 4 подряд победы над канадским клубом после стартового поражения.

Клуб из Лас-Вегаса проводит в лиге 6-й сезон. Он прошел первый раунд плей-офф в четырех из них.

Соперником «Вегаса» во втором раунде будет победитель пары «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» (3-2 после 5 матчей).