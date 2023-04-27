«Барса» закроет клубное ТВ, чтобы вписаться в финансовые требования Ла Лиги. Около 150 сотрудников сократят
«Барселона» с 30 июня закроет клубное телевидение.
Руководство «Барселоны» решило не продлевать соглашение с платформой Movistar Televisión, истекающее в конце июня. В связи с закрытием клубного телеканала Barça TV будут сокращены около 150 сотрудников – они были уведомлены об этом на встрече с руководством в четверг.
Решение руководства «Барселоны» связано с требованиями Ла Лиги с точки зрения финансового фэйр-плей. В настоящее время руководство ищет новые способы поддержания имиджа клуба и трансляции контента.
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Сотворили себе кумира, а теперь он народ в их "доме" увольняет))