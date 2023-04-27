«Барса» закроет клубное ТВ, чтобы вписаться в финансовые требования Ла Лиги. Около 150 сотрудников сократят

Теги Барселона Ла Лига телевидение финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Барселона» с 30 июня закроет клубное телевидение.

Руководство «Барселоны» решило не продлевать соглашение с платформой Movistar Televisión, истекающее в конце июня. В связи с закрытием клубного телеканала Barça TV будут сокращены около 150 сотрудников – они были уведомлены об этом на встрече с руководством в четверг.

Решение руководства «Барселоны» связано с требованиями Ла Лиги с точки зрения финансового фэйр-плей. В настоящее время руководство ищет новые способы поддержания имиджа клуба и трансляции контента.

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65 комментариев

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Vitalik Barbacari
Вот будут рады возвращения Месси )))
+105
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Artem Piatkov
🤷 Больше чем клуб
+83
-30
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Syndycate
Сколько человек, отцов и матерей еще оставят без работы, чтобы прокормить алчного аргентинца? Вопрос риторический. Действительно, больше чем клуб. Вот же уволенные обрадуются возвращению пешехода
+64
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+42
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Самозанятый
Ответ KerroChelsea
Не помню точно, а они же собирались его продать, половину или около того. Что пошло не так?
А Тебас заявил, что доход от сделки не пойдет в расчёт потолка зп по фэйрплэй. А тогда нет смысла и продавать. И теперь получается в разрезе фэйралэй, что в расходы содержание тв идет, а в доходы — нет. Странно, но факт. У Барсы проблемы не с деньгами, а с фэйрплэй, причем не европейским, а местным.
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Tigo_Volchara93
Вот это команда мечта
Больше чем клуб
+35
-5
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Evergreen
Чего не сделаешь, чтобы Лионеля вписать - 150 человек на улицу пинком
+30
-9
+21
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Log in
Ригобер и Гуру довольны - их финансирование пока не прикрыли.
+25
-8
+17
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FNT
Ответ ZaSvabody
Ты видимо большой любитель Барса ТВ, раз тебя так волнует клубное телевидение чужого клуба? 😉
Чтобы видеть очевидное мерзкое лицемерие, не нужно быть большим любителем чего бы то ни было.
+21
-6
+15
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predMBAPPE
Ответ Vitalik Barbacari
Вот будут рады возвращения Месси )))
Именно так всё и преподнесут)
+15
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Злобный Конь
Зато "Месси-наш!" летом начнётся.
+9
-1
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Алексей Ненахов
Пенсионер будет вам благодарен
+13
-6
+7
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Вечно в бане
Просто сотрудники хотят возвращения Месси, даже больше чем Альба с Бускетсом. Те готовы отдать часть зарплаты, а монтажёры, ведущие и уборщики, аж всю.
+11
-4
+7
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predMBAPPE
Показ матча Ютуб в помощь) нарезка голов в тик-ток)
+6
0
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lovet41348
Ответ Syndycate
Сколько человек, отцов и матерей еще оставят без работы, чтобы прокормить алчного аргентинца? Вопрос риторический. Действительно, больше чем клуб. Вот же уволенные обрадуются возвращению пешехода
Пока нет инфы, что это изза возврата месси. Речь идет о необходимости сокращения зарплатного фонда (на 200 лямов), и в барсе это не только за счет футболистов собирались делать.
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lovet41348
Ответ RoArt
150 человек будут уволены ради Месси. Все Барса в одном предложении...
Нет инфы что это изза месси. Барсе в целом нужно сократить зп фонд на 200 лямов. И сокращать они планировали не только за счет футболистов.
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RoArt
150 человек будут уволены ради Месси. Все Барса в одном предложении...
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FNT
Ответ Салесар
Где именно лицемерие? Слоган Больше чем клуб, это в конце концов просто слоган. Исторически это было нечто большее, но сейчас это уже просто риторика.
Как только руководители клуба перестанут в его употреблять и рассказывать про то, что этот клуб - флагман мирового спорта, а тренер перестанет ныть про ДНК и "невероятно тяжелую футболку", это перестанет быть лицемерием и станет чем-то абстрактным. Сейчас это лицемерие.
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jonnysilverhand01
Рычаг ТВ
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ledenec
А Барса ТВ и Порно Хаб это не одно и тоже?
+6
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lovec23
Смысл экономить на простых людях , все это очень плохо пахнет . Вспоминается ковидная история , когда динозавра увольняли из арсенала , бред
+2
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MESSIya
Ответ RoArt
150 человек будут уволены ради Месси. Все Барса в одном предложении...
Барса не увольняет, тв для каталонцев делала компания Мовистар, с которой расторгают договор за ненадобностью, а что делать со своими сотрудниками, решает сама Мовистар
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Егор Добрый
Ради одного Псевдогения уволить 150 человек БРАВО!!!
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Мадрид наказывает!
Ахахаххахахаха)))
Сотворили себе кумира, а теперь он народ в их "доме" увольняет))
+10
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Direct free kick
Ответ Пенс
Всё ради скромного лёни. Как же хорошо, что он снова будет готов играть за копейки. Всё таки любовь к клубу не купишь.
Закрывать клубное ТВ - позор
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Alexander Sragovich
Ответ Raufka
охереть, ну и дела)) снимаешь годами видосики-обзоры на канале, вкладываешь туда душу и сердце, а потом тебе говорят мол ну ты затратный, сорян, завтра последний день работы всё)) пора менять девиз на стадионе, уже враньё какое-то
А на других работах такого не бывает? Фирмы не закрывают из за не рентабельности? Вот лишь бы вставить свои 2 копейки которые никого не интересуют
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