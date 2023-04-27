Депутат Терюшков о Савине: «Тявкает на нашего президента, на страну, обливает грязью. Написали письмо, надеемся, его осудят уголовно»

Теги Евгений Савин Владимир Путин Государственная дума Политика Роман Терюшков Красава Футбол

Роман Терюшков сообщил, что на Евгения Савина может быть заведено уголовное дело.

«Он ничего не видел восемь лет, когда уничтожали народ Донбасса, мирные дети, старики, женщины гибли от рук фашистов украинских, он ничего не видел. У него было все хорошо, он развивал футбол, потому что футбол вне политики.

Тут же он снимает, как началось в марте, как скорбят украинские футболисты и весь мир, а дальше у них «футбол стоит с Украиной» – такой же у них лозунг, который они везде тиражируют в интернете?

И этот мерзавец, у меня других слов нет, начинает поливать грязью нашу страну, наших солдат, нашего президента. Год прошел, наверное, когда уже посмотрели все этот фильм, коллективный Запад разобрал его на цитаты и посмаковал, и только через 9 месяцев выходит постановление об административном наказании по статье 23.3 о дискредитации.

И этот парень, видимо, ему было мало, сейчас дает интервью тоже блогеру, Ксении Собчак, и, уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну, обливает грязью. И спортсменов в том числе всех, потому что они тоже несут коллективную ответственность в его понимании.

Вот сейчас, я уверен, мы все-таки увидим достойное решение, и мы написали письмо в правоохранительные органы о том, чтобы возбудили дело на этого блогера уже по статье уголовного права 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации»).

И мы надеемся, что решение будет в пользу Российской Федерации, и этого товарища осудят уголовно, и уже будет у него дорога сюда закрыта», – сказал депутат Государственной думы.

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92 комментария

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Alex.Spurs
...", - тявкнул Терюшков.
+164
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+156
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vombat15
риторический вопрос -он реально такой ..... или на публику работает. неужто можно такой мерзостью жить...
+157
-5
+152
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37old
Как они думают на самом деле вполне понятно по прослушкам мужа Валерии и последнему сливу с Троценко. Иллюзий там точно нет.
+96
-1
+95
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fargys
По такому составу можно почти весь спортс упаковать
+89
0
+89
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Vladislove Dobry
Ответ vombat15
риторический вопрос -он реально такой ..... или на публику работает. неужто можно такой мерзостью жить...
Там вся дума такая . Специально подбирали . Кто же будет кусать руку , которая кормит .
+76
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Влад Путман
У этого маргинала знак равенства, между ж#### президента и страной.
+57
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Объясните этому человеку, что критиковать власть не означает ненависть к стране
+54
-4
+50
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dzmitranok
Читаю комменты и понимаю, что всё еще остались адекватные люди, которые не поддерживают этот ваш ужас
+45
-7
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Tigo_Volchara93
После ветра перемен, этот терюшков со своими друзьями будет из тюряги интервью раздавать, вот тогда мы на спортсе будем рады о нем что-то слышать. А пока молчи ######
+34
-3
+31
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Joe Biden
Ответ 37old
Как они думают на самом деле вполне понятно по прослушкам мужа Валерии и последнему сливу с Троценко. Иллюзий там точно нет.
Главный посыл - из страны валить, деньги паковать за границей.
+30
-1
+29
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MaxBridge
Ответ fargys
По такому составу можно почти весь спортс упаковать
Так я думаю не долго осталось 😂 уже наверное скринит где-то кто-то наши комменты и складывает папочку…
+20
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Kit244098
Интересно, а большая ли очередь из желающих выстроится для того, чтобы повесить депутата Терюшкина? Или его просто до осины не доведут?
+20
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+19
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Fox_Mulder_12
Враги России не Савины, коллективный запад или США, а такие люди, как Терешков с его царьком.
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onegin2007
С тобой не тявкает, а разговаривает ©
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Сергей Логинов
Вот про кого писал Довлатов
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SeniorPomidor
Профессия - стукач
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jonnysilverhand01
Ничего химкинский дровосек, и до тебя очередь дойдёт
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estoico
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Объясните этому человеку, что критиковать власть не означает ненависть к стране
Предельно амбициозные задачи ставите
+14
-1
+13
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Slanselap
Знаете что такое безумие? Это когда Спортс постит Терюшкова из раза в раз. А юзеры со Спортс постоянно ведутся на эти провокации, требуя их прекратить.
+13
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+12
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Харламов Никита
а что ещё интересно почему же он ПРЕЗИДЕНТА поставил ВПЕРЕДИ СТРАНЫ - наверное таковы приоритеты ;)
+13
-1
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Харламов Никита
источник классный 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Дочка Мизулиной - она прям ЗАТЕЕБЕЕ ВСЕХ даже ЗАТЕБЕЕ Терюшкова ;)
+11
-1
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Волька-ибн-Алёша
в бессильной злобе письма сочиняет
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Oleg
Народ бестолковый и безвольный, поэтому и правители такие.
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KerroChelsea
За слова и мнение? Очень демократично, "поконститутски" я бы сказал
+9
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DeltaForce
Ответ Александр Сорокин
А у нас разве не демократия?
Это западное понятие,лучше уж скрепы)
+9
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