Депутат Терюшков о Савине: «Тявкает на нашего президента, на страну, обливает грязью. Написали письмо, надеемся, его осудят уголовно»

Роман Терюшков сообщил, что на Евгения Савина может быть заведено уголовное дело.

«Он ничего не видел восемь лет, когда уничтожали народ Донбасса, мирные дети, старики, женщины гибли от рук фашистов украинских, он ничего не видел. У него было все хорошо, он развивал футбол, потому что футбол вне политики.

Тут же он снимает, как началось в марте, как скорбят украинские футболисты и весь мир, а дальше у них «футбол стоит с Украиной» – такой же у них лозунг, который они везде тиражируют в интернете?

И этот мерзавец, у меня других слов нет, начинает поливать грязью нашу страну, наших солдат, нашего президента. Год прошел, наверное, когда уже посмотрели все этот фильм, коллективный Запад разобрал его на цитаты и посмаковал, и только через 9 месяцев выходит постановление об административном наказании по статье 23.3 о дискредитации.

И этот парень, видимо, ему было мало, сейчас дает интервью тоже блогеру, Ксении Собчак, и, уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну, обливает грязью. И спортсменов в том числе всех, потому что они тоже несут коллективную ответственность в его понимании.

Вот сейчас, я уверен, мы все-таки увидим достойное решение, и мы написали письмо в правоохранительные органы о том, чтобы возбудили дело на этого блогера уже по статье уголовного права 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации»).

И мы надеемся, что решение будет в пользу Российской Федерации, и этого товарища осудят уголовно, и уже будет у него дорога сюда закрыта», – сказал депутат Государственной думы.

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