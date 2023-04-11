Хави: «Говорят, что это худшая версия Ла Лиги, но это неправда. Всякий раз, когда «Барса» что-то выигрывает, люди дискредитируют это»
Хави заявил, что люди дискредитируют Ла Лигу из-за того, что «Барселона» близка к чемпионству .
«Сегодня утром я смотрел программу по телевизору. Там говорили, что Ла Лига дешевая, и это выводит меня из себя. Клуб пытается выиграть ее, и мне не нравится это слушать.
Говорят, что это худшая версия Ла Лиги, но это неправда и причиняет нам боль. Я чувствую, что всякий раз, когда «Барса» что-то выигрывает, люди дискредитируют это. Если мы выиграем лигу, то отпразднуем это так, как заслуживаем», – сказал главный тренер «Барселоны».
Так что да, Ла Лига деградировала. Не идут в Испанию качественные американские и араюские бабки, вот и стала лига деградировать.
Кстати напомните, а с кем сегодня-завтра недочемпионишка играет в ЛЧ? Ой, а он даже в четверг не играет уже ни с кем)))
некогда сильные Атлетико и Барса в группах обосрались
Барсе просто чуть больше повезло и в группе была Виктория, так бы тоже с 4ого места отлетели в никуда