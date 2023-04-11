Хави: «Говорят, что это худшая версия Ла Лиги, но это неправда. Всякий раз, когда «Барса» что-то выигрывает, люди дискредитируют это»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави заявил, что люди дискредитируют Ла Лигу из-за того, что «Барселона» близка к чемпионству .

«Сегодня утром я смотрел программу по телевизору. Там говорили, что Ла Лига дешевая, и это выводит меня из себя. Клуб пытается выиграть ее, и мне не нравится это слушать.

Говорят, что это худшая версия Ла Лиги, но это неправда и причиняет нам боль. Я чувствую, что всякий раз, когда «Барса» что-то выигрывает, люди дискредитируют это. Если мы выиграем лигу, то отпразднуем это так, как заслуживаем», – сказал главный тренер «Барселоны». 

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23 комментария

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Dvin
Правда, увы. Англия забирает всех лучших
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ljolik888
Стоит признать что о Тебас тащит ЛаЛигу на дно . И да сейчас самый худший чемпионат . Почти все клубы играют от защиты . Забитых голов мало . Барселоне почти никто забить не может. А в Евро кубках проходной двор .
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2vdhrvmmzf
Ответ Ramin Mamedov
именно поэтому из Ла Лиги только 1 клуб вышел в плэй-офф ЛЧ) некогда сильные Атлетико и Барса в группах обосрались Барсе просто чуть больше повезло и в группе была Виктория, так бы тоже с 4ого места отлетели в никуда
Что то я не помню когда 2 года назад в 1/4 из апл был только мансити (который там и вылетел) кто-то называл апл слабой на основании этого факта
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Надоело париться в бане
Я смотрю Ла Лигу без малого 13 лет и могу сказать, что этот сезон действительно один из самых слабых, если вообще не самый слабый. Провал Севильи, катастрофа Валенсии, Бетис с вечными травмами, красными и ограниченным из-за бабок составом, Реал, который выезжает во многом за счёт ветеранов... Только Сосьедад более-менее радует глаз. Больше половины команд этого сезона - какая-то серая масса, матчи не слишком смотрибельны, так ещё и испанские судьи свою лепту вносят.

Так что да, Ла Лига деградировала. Не идут в Испанию качественные американские и араюские бабки, вот и стала лига деградировать.
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Пако
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Хаве слил кубок Реалу, чтобы сосредоточиться на Жироне.
Отлично сказал! ))
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ConorNite
Почему этот человек практически в каждом интервью на что-либо жалуется ? Настоящий нытик
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hannibal ante portas
Если мы выиграем лигу, то отпразднуем это так, как заслуживаем, вместе с судьями и Нигрейрой», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Михаил Сафонов
Он станет чемпионом, но ныть не перестанет похоже 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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Оливер Кан удаляет Роберту
Хаве слил кубок Реалу, чтобы сосредоточиться на Жироне.
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Direct free kick
Чапе некубковый тренер, плохой оратор и просто непорядочный тип
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Daniel
От слова "дискредитируют" начались небольшие вьетнамские флешбеки
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Бухгалтер2021
Ответ Григорий Геник
Смешно наблюдать, как Хави пытается при любой возможности напоминать миру о своем существовании. Типа я здесь! Я здесь! Вон я в Барселоне, мы Ла Лигу выиграем! Я здесь! Я Хави😂😂😂
он кроме как говорить ничего не может
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Пако
Дискредитировать «Барселона» может только сама себя. Например, такой игрой, как с "Жироной".
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Andria Managadze
к сожелению то что Хави говорит это от части правда из за Тебаса может быть такое происходит
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Бухгалтер2021
потому что интереснее когда последнего тура команды идут вровень
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Григорий Геник
Смешно наблюдать, как Хави пытается при любой возможности напоминать миру о своем существовании. Типа я здесь! Я здесь! Вон я в Барселоне, мы Ла Лигу выиграем! Я здесь! Я Хави😂😂😂
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Aleksey Yashin
Хави, не смотри телевизор, там всё врут!
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Алексей Петров
Хави, надо еще выиграть сначала!!!
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Jaxongir Shodiev
Ну если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, то это реально днище. Тогда в лиге были два самых сильных клуба Европы
+4
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Папичслав
выиграть лигу у победителей лч действующих, это топ
+1
-1
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Сикарио
Заныл опять физрук))
Кстати напомните, а с кем сегодня-завтра недочемпионишка играет в ЛЧ? Ой, а он даже в четверг не играет уже ни с кем)))
+11
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Ramin Mamedov
именно поэтому из Ла Лиги только 1 клуб вышел в плэй-офф ЛЧ)
некогда сильные Атлетико и Барса в группах обосрались
Барсе просто чуть больше повезло и в группе была Виктория, так бы тоже с 4ого места отлетели в никуда
+24
-2
+22
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Закарья Халитуев
Правда к сожалению
+9
0
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