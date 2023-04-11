«Перед Кержаковым сейчас закрыты двери во все команды. Футбольный мир очень маленький». Генменеджер «Кармиотиссы» об экс-тренере клуба
В «Кармиотиссе» считают, что у Александра Кержакова могут быть проблемы с трудоустройством.
Российский специалист покинул команду спустя 6 матчей после назначения.
«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придет в новую команду.
Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», – сказал генеральный менеджер Антонис Антониус.
«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре
«Кержаков должен понять, что такое быть тренером. Его рекорд – десятиминутная тренировка, некоторые игроки жаловались». Генменеджер «Кармиотиссы» об Александре
«Кержаков скрыл информацию о неустойке, чтобы бывшая жена ничего не узнала и не запросила проценты». Генменеджер «Кармиотиссы» о выплатах экс-тренеру
Главное, что алименты платит и женится по любви🙌
Это не первый раз в его жизни и случай не самый страшный и обидный, учитывая нефтебизнес в Воронеже. Всё образуется и будет хорошо, у Кержакова во всяком случае. Не стоит переоценивать мир насекомых и Антониса Антосиуса, давно и прочно в нём обитающего.
Конечно.
В Европе всем плевать на какой-то клуб ноунеймов с Кипра.
Так же как на Кержакова, в принципе.
Поэтому если Керж кого-то заинтересует из условной серии Б, то эта история не будет хоть что-то стоить)