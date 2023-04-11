«Перед Кержаковым сейчас закрыты двери во все команды. Футбольный мир очень маленький». Генменеджер «Кармиотиссы» об экс-тренере клуба

В «Кармиотиссе» считают, что у Александра Кержакова могут быть проблемы с трудоустройством.

Российский специалист покинул команду спустя 6 матчей после назначения.

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придет в новую команду.

Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», – сказал генеральный менеджер Антонис Антониус.

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