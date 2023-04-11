«Перед Кержаковым сейчас закрыты двери во все команды. Футбольный мир очень маленький». Генменеджер «Кармиотиссы» об экс-тренере клуба

Теги Александр Кержаков высшая лига Кипр Кармиотисса Чемпионат.com Футбол

В «Кармиотиссе» считают, что у Александра Кержакова могут быть проблемы с трудоустройством.

Российский специалист покинул команду спустя 6 матчей после назначения.

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придет в новую команду.

Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», – сказал генеральный менеджер Антонис Антониус.

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81 комментарий

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Женька Овомоела
Надеюсь в вашу шарашкину контору тоже ни один нормальный человек больше не придёт. А Кержу респект, что не стал участвовать в мутных схемах и фактически открыто об этом заявил потом
Кержаков знает толк в мутных схемах. То нефть в Воронеже перерабатывает, то играет по-честному в чемпионате договорняков🤓
Главное, что алименты платит и женится по любви🙌
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Анахайм Анахайм
Ответ Guillermo
А помните как наши год назад рванули массово на Кипр? Ждали другого наверное
Не наши они
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Анахайм Анахайм
Антон - не рыбак
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Остап Бендер Сгибальщик
смело так заявил!стоп,а чо это за чорт?)))
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Дрю2
Жулик ты и хозяин твой
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гилберт
Бабульки то надо возвращать. Отдай зелёненькие, Тоша!
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гилберт
Антонис Аннтонисович Антониус.
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Nikita_C47
Ответ justburn
Как у него пригорело-то
Да не бомбит у меня!
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Валентин Захаров
Ответ Назар Игорь
Кстати о Кипре. У моего друга сестра с мужем и детьми живут там лет 15.Всë было хорошо пока туда не хлынула саранча с украины теперь они там настроили общественное мнение против русских, жить стало тяжело. С работы беспричинно увольняют, нужны места для украинцев, детей в школе гнобят.
наверное что-то случилось)
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Нагрузки Сборной
Ответ Superkenguroo
Кармиотисса, в переводе с греческого - "три вагончика без воды"
Второе значение слова: Химки
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Максим Ларченков
Закрыт открытый порт владивосток…
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Guillermo
А помните как наши год назад рванули массово на Кипр? Ждали другого наверное
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Penarol
Вступить в такое пахучее месиво, как кипрский футбол и владельцы клубов это конечно несчастье. Кержакова даже можно понять, ведь он бежал от сам пока не знает чего, как многие нынешние жители Еревана и Астаны. Хватался за всё подряд, ну и вляпался.
Это не первый раз в его жизни и случай не самый страшный и обидный, учитывая нефтебизнес в Воронеже. Всё образуется и будет хорошо, у Кержакова во всяком случае. Не стоит переоценивать мир насекомых и Антониса Антосиуса, давно и прочно в нём обитающего.
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Ola BP
Ответ reteka
Есть такое понятие как корпоративная этика. Теперь Кержакова в Европе не один клуб не пригласит на работу.
Хаха
Конечно.
В Европе всем плевать на какой-то клуб ноунеймов с Кипра.
Так же как на Кержакова, в принципе.
Поэтому если Керж кого-то заинтересует из условной серии Б, то эта история не будет хоть что-то стоить)
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Сергей Лимонников
Ответ Евгений Соболев
На Украине тоже было всё хорошо пока туда не хлынули орки..
зачем вы так про американцев?
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Spaten
Это не Антониус, это какой-то Оптимус Прайм))
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Жорег Борщофф
Ваше мнение очень важно для нас. =)
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Igorrr
Киприоты еще неделю будут рассказывать какой нехороший Кержаков. Ему в принципе не надо было связываться с киприотским алкомагнатом.
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Dizzod
Копеечную зарплату зажал и все ни как не угомонится.
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Назар Игорь
Ответ Андрей Мельников
Не гони! Я уже 10 лет живу на Кипре. Вообще ничего не изменилось. Ровно, как к русским, так и к украинцам. Более того, между украинцами и русскими тёрок нет.
Тебе повезло.
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Alex_msk
Ответ укротитель троллей
футбольный мир не ограничивается только одним Кипром ))
Конечно. Вот тотенхэм свободен, Челси летом можно возглавить, Реал в конце концов
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Алексей Новосибирск
Ответ Евгений Соболев
На Украине тоже было всё хорошо пока туда не хлынули орки..
Ха ха ха. У меня в Киеве родственники - летом 1986 году в Хакасию от чернобыльской радиации приезжали, переждать. А в Херсон родственникам в 60-е чугунную статую Василия Теркина в подарок привезли, из Хакасии. И чет никакой разницы я тогда не увидел внешне и внутри между ними и нами. Так же все в туалет ходили. А тогда вентиляторов то не было в туалетах квартирных, да и деревянных туалетов было полно, что на Украине, что в России. И вот, странно, у всех г-но одинаково пахло. Ну ничо. Придем к вам в Киев, проверим - неужто у вас,эльфов, г-но розами пахнет.
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Superkenguroo
Кармиотисса, в переводе с греческого - "три вагончика без воды"
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Андрей Мельников
Ответ Назар Игорь
Кстати о Кипре. У моего друга сестра с мужем и детьми живут там лет 15.Всë было хорошо пока туда не хлынула саранча с украины теперь они там настроили общественное мнение против русских, жить стало тяжело. С работы беспричинно увольняют, нужны места для украинцев, детей в школе гнобят.
Не гони! Я уже 10 лет живу на Кипре. Вообще ничего не изменилось. Ровно, как к русским, так и к украинцам. Более того, между украинцами и русскими тёрок нет.
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Nayrobi
Я ответил бы, как Ройзман.
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