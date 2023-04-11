«Зенит» сделает предложение Дивееву, если он не продлит контракт с ЦСКА
«Зенит» интересуется защитником ЦСКА Игорем Дивеевым .
По информации «Чемпионата», петербуржский клуб попытается подписать игрока, если он не продлит контракт с армейцами.
«Питерский клуб сделает официальное предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА, который истекает летом 2024 года.
При этом «Зенит» уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Любезный.
Это хорошо шо Вы представились. Я было предположил шо вы с ипподрома...)))
Насчёт "ни одного" - учи историю футбола, чyшкa)
Дык у вас ниодного...)))