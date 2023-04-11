«Зенит» сделает предложение Дивееву, если он не продлит контракт с ЦСКА

«Зенит» интересуется защитником ЦСКА Игорем Дивеевым .

По информации «Чемпионата», петербуржский клуб попытается подписать игрока, если он не продлит контракт с армейцами.

«Питерский клуб сделает официальное предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с , который истекает летом 2024 года.

При этом « » уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.