«Зенит» сделает предложение Дивееву, если он не продлит контракт с ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Дивеев Чемпионат.com Футбол

«Зенит» интересуется защитником ЦСКА Игорем Дивеевым .

По информации «Чемпионата», петербуржский клуб попытается подписать игрока, если он не продлит контракт с армейцами.

«Питерский клуб сделает официальное предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА, который истекает летом 2024 года.

При этом «Зенит» уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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69 комментариев

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Verhovn
Ответ angry horse
А как же джентльменское соглашение, я понимаю, что юридически Зенит заберёт его свободным агентом...🤔
В виду того, что Дивеев не является воспитанником ЦСКА, джентельменское соглашение тут работать не должно. Другой вопрос - а нужен ли он Зениту?
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ЛеваяНогаХалка
Ответ kilo_gilo
если Дивеев хочет развиваться как спортсмен,в текущих условиях смысла менять цска на зенит нет никакого смысла. если к Игорю есть реальный интерес в серии А, то нужно максимум усилий приложить, чтобы свалить отсюда даже в середняк итальянский
Переход в Зенит с точки зрения повышения своего футбольного уровня, как раз таки много чего даст Дивееву. Но навряд ли этот трансфер возможен
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Ilya "Spl1t" Durkin
Ответ Kapitelman Abram
чyшкa(с) Любезный. Это хорошо шо Вы представились. Я было предположил шо вы с ипподрома...)))
Хорошо стрелки метаешь. Молодец, возьми с полки пирожок.
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angry horse
Ответ Старый Негр
Ну за чемпионством придется. При нынешнем тотальном контроле Газпрома над росфутболом шансы выиграть золото клубу не из Газпрома и К составляют ноль целых хрен десятых
Да в таком случае лучше в Европу уехать, не наступать на грабли Чалова😎
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Contiliano
Ответ Ярик01
Может зайти к главврачу? Совсем на теме ЛГБТ тю-тю.
После спортса такое уже неудивительно
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angry horse
Ответ Дима Димов
Да пусть продают его в целом не жалко. Только пусть нападающего статусного купят.
На самом деле жалко, Игорь сейчас самый лучший ЦЗ с российским паспортом, глупостью будет его свободным агентом отпустить ☝️
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Kapitelman Abram
Ответ Ilya "Spl1t" Durkin
"Хороший" аргумент в пользу бесполезного никчемного Алипа😄 Насчёт "ни одного" - учи историю футбола, чyшкa)
чyшкa(с)
Любезный.
Это хорошо шо Вы представились. Я было предположил шо вы с ипподрома...)))
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Дима Димов
Сезон может спасти только победа в кубке, даже с Химками качество игры угнетало.
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PsichoEscape
Ответ Burel
лазурные, а то они комплексуют
Дело не в цветах. Вон, одни вообще красно-белые, а ведут себя как п……ы
+3
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Поцелуй Оздоева
Ответ Владислав Бондарчук
В Рио де Жанейро играть тоже престижно, но мораль должна быть, игнашевича тоже звали, но он мужик, все взвесил и остался. Так что пусть Игорь задумается что его там ждёт, кроме денег
Титулы, например?
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kaimussen
Ответ Сибирский литовец
Нормалды. Федотов возьмёт перспективного диспетчера Нобоа )
В пару к перспективному защитнику Набабоа
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Дима Димов
Да пусть продают его в целом не жалко. Только пусть нападающего статусного купят.
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Ростов-на-Дону
"ЦСКА" с радостью поможет своим газовым друзьям заполучить Дивеева бесплатно. Дружба дороже денег!
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angry horse
А как же джентльменское соглашение, я понимаю, что юридически Зенит заберёт его свободным агентом...🤔
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Виктор
Ответ Dmitry Family
с трудом верится что кто то из ЦСКА перейдет в зенит
С трудом верится, что Дивеев вообще нужен Зениту.
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Andrew Petrov
Ответ Сибирский литовец
Нормалды. Федотов возьмёт перспективного диспетчера Нобоа )
Набоа хорош,но защитника всего два пока в команде))
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Виктор
Ещё одна бабушка уборщица знакомая с ситуацией?
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Ilya "Spl1t" Durkin
Ответ Kapitelman Abram
У вас таких "чемпионов" за крайние 10 лет, наверное, с полсотни было.(с) Дык у вас ниодного...)))
"Хороший" аргумент в пользу бесполезного никчемного Алипа😄
Насчёт "ни одного" - учи историю футбола, чyшкa)
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Margor
клуб-паразит
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-1
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Dmitry Family
с трудом верится что кто то из ЦСКА перейдет в зенит
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-1
-1
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Старый Негр
Ну за чемпионством придется. При нынешнем тотальном контроле Газпрома над росфутболом шансы выиграть золото клубу не из Газпрома и К составляют ноль целых хрен десятых
+1
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+1
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dem
А они в курсе, что он не бразилец?
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Kapitelman Abram
Ответ Ilya "Spl1t" Durkin
Чемпион😂 Чемпион чего? Скамейки запасных? Очередной никчёмный якобы "чемпион" в составе Зенита, который за сезон играет полторы минуты. У вас таких "чемпионов" за крайние 10 лет, наверное, с полсотни было. Медальки за чемпионство есть, а времени игрового нет.
У вас таких "чемпионов" за крайние 10 лет, наверное, с полсотни было.(с)
Дык у вас ниодного...)))
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Пугливый Кот
Ответ Владислав Бондарчук
В Рио де Жанейро играть тоже престижно, но мораль должна быть, игнашевича тоже звали, но он мужик, все взвесил и остался. Так что пусть Игорь задумается что его там ждёт, кроме денег
Титулы, например.
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_SIGNAL _
Ответ SMART789
Бакаев свободный агент
Нет такого клуба, самое главное из какого он перешёл, а был он в Спартаке и это главное
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