Вяльбе о спортсменах, которые согласятся на условия МОК: «Для меня такой человек будет предателем и не получит никакой помощи»

Теги лыжные гонки МОК ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе назвала спортсменов, которые согласятся на нейтральный статус, «предателями».

– Вы уже высказались насчет предложенного МОК допуска россиян к зарубежным стартам. Быть может, стоит предоставить право выбора самим спортсменам, а не делать решение обязательным и всеобщим?

– Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят «нет».

– Если кто-то скажет «да», государство лишит его финансирования?

– Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчет государства не знаю, я маленький человек, – сказала Вяльбе.

Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги. Если сейчас поехать на ОИ под нейтральным флагом, то мы вызовем ненависть наших болельщиков»

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК 

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33 комментария

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DebunkerOfMyths
Ну человек она, безусловно, не "маленький", во всех смыслах этого слова. Вот мозг.... А понятие "совесть", видимо, отсутствует...
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Алекс Шавло
Хорошо языком трепать, когда участвовала и побеждала на ОИ, а молодым, что делать???
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Алексей Кокорин
Лена Рыбакина прямо сейчас вспомнила про помощь теннисной федерации РФ и прижала к груди паспорт Казахстана.
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justbored
Ответ Maratik1982
да дело не в Зените.... пусть это будет Спартак или ЦСКА но просто наших хачется посмотреть с кайфом
Как влетать Баварии-то будут? Кайф, да.
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filippa
перспективная ветка.
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mike I.
"Насчет государства не знаю, я маленький человек".
Человек она маленький, а вот самомнение....
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Maratik1982
Ответ justbored
Хаха. Да уж, без Зенита ЛЧ совсем тухлое зрелище.
да дело не в Зените.... пусть это будет Спартак или ЦСКА но просто наших хачется посмотреть с кайфом
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filippa
Ответ Altim
Когда за эстонца замуж выходила, она случайно себя предательницей не считала?
напишите еще про айфон и импортеые штаны!
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justbored
Ответ Pelerin
Очень плохо. Предателем такой человек станет лично для Вяльбе, а помощи не получит от федерации... Кажется, кто-то путает личных баранов и государственных
Она буквально разделила собственные отношение и помощь и поддержку на уровне государства.
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Илья Савчук
пфф, напугала, так напугала!!!
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sintenced
Для меня Вяльбе является предателем.
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dimitrii36
какой процент отчисляет газпром, который гонит газ через территорию Украины, участникам операции
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Pikachu Pikachu
Ну какой она маленький человек? В дверь уже еле проходит...
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stradivari13
Ответ Light Yagami
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stradivari13
правильно все сказала
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dangora
Ответ Pelerin
Очень плохо. Предателем такой человек станет лично для Вяльбе, а помощи не получит от федерации... Кажется, кто-то путает личных баранов и государственных
Ты чем читаешь?
Она сказала, что лично для нее человек станет предателем и от нее он помощи не дождется. И прямым текстом сказала, что на счет реакции государства не знает как оно будет. Никто никаких баранов не путает.
Если решат на госуровне об отказе от помощи соглашенцам, то федерации будут отказывать таким в финансировании, не глядя на мнения Вяльбе и других тренеров и функционеров.
+4
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Mypta3uh23
Будет забавно, если её царь даст отмашку ехать без флага
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Вечно в бане
Ответ Maratik1982
блин когда уже наступят времена что бы вновь с кайфом под пивас с воблой посмотреть какой нибудь матч Лиги чемпионов типа Зенит - Бавария??!!!
В вобле ещё долго недостатка не будет.
А вот в матчах «Зенит - Бавария», не уверен.
+1
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Melnikov1968
Есть хорошая пословица (поговорка) : "Рыба в море, а он уже торгует".
+1
-2
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justbored
Ответ Maratik1982
блин когда уже наступят времена что бы вновь с кайфом под пивас с воблой посмотреть какой нибудь матч Лиги чемпионов типа Зенит - Бавария??!!!
Хаха. Да уж, без Зенита ЛЧ совсем тухлое зрелище.
+6
-1
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закрыт по беспределу
Для Губера эти слова не останутся незамеченными
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Maratik1982
блин когда уже наступят времена что бы вновь с кайфом под пивас с воблой посмотреть какой нибудь матч Лиги чемпионов типа Зенит - Бавария??!!!
+1
-1
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Alex1104
Ответ Sanan1908
Несколько лет уже выступают без флага и гимна, но почему-то до сих пор не стали предателями)))
Забавно. Я поставил минус, для опыта. И суммарно осталось +1 (бывает и часто), но счетчик показывает 1 плюс и 0 минусов... При этом красным выделено - моя оценка "учтена"...
+1
-7
-6
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Valentin Efimenko
Как же много уважаемых мной ранее людей показало свое гнилое нутро. Аж тошно
+7
-3
+4
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Light Yagami
Ответ Pelerin
Очень плохо. Предателем такой человек станет лично для Вяльбе, а помощи не получит от федерации... Кажется, кто-то путает личных баранов и государственных
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