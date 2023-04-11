Вяльбе о спортсменах, которые согласятся на условия МОК: «Для меня такой человек будет предателем и не получит никакой помощи»
Елена Вяльбе назвала спортсменов, которые согласятся на нейтральный статус, «предателями».
– Вы уже высказались насчет предложенного МОК допуска россиян к зарубежным стартам. Быть может, стоит предоставить право выбора самим спортсменам, а не делать решение обязательным и всеобщим?
– Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом глубоко убеждена: 99,99% российских спортсменов в ответ на требование заполнить отказную декларацию и выступать без флага и гимна ответят «нет».
– Если кто-то скажет «да», государство лишит его финансирования?
– Для меня этот кто-то будет предателем и не получит никакой помощи. Насчет государства не знаю, я маленький человек, – сказала Вяльбе.
Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги. Если сейчас поехать на ОИ под нейтральным флагом, то мы вызовем ненависть наших болельщиков»
Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК
Человек она маленький, а вот самомнение....
Она сказала, что лично для нее человек станет предателем и от нее он помощи не дождется. И прямым текстом сказала, что на счет реакции государства не знает как оно будет. Никто никаких баранов не путает.
Если решат на госуровне об отказе от помощи соглашенцам, то федерации будут отказывать таким в финансировании, не глядя на мнения Вяльбе и других тренеров и функционеров.
А вот в матчах «Зенит - Бавария», не уверен.