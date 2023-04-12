Малкин завершил матч НХЛ с «минус 4» впервые с 2018 года. Соперником тоже был «Чикаго»

Теги Питтсбург Чикаго Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин завершил матч с «минус 4» впервые с 2018 года.

«Питтсбург» проиграл «Блэкхокс» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Российский форвард забросил 27-ю шайбу в сезоне, но завершил игру с полезностью «минус 4» – худшей в команде наряду с нападающим Рикардом Ракеллем. 

Матч с «минус 4» стал для Малкина первым с декабря 2018 года. Тогда соперником тоже был «Чикаго» (3:6). 

В 81 матче сезона у Евгения 83 (27+56) очка при полезности «минус 11». 

Поражение в сегодняшнем матче привело к тому, что «Питтсбургу» нужно надеяться на победу «Монреаля» над «Айлендерс» в основное время и самим побеждать «Коламбус» в заключительной игре сезона, чтобы выйти в плей-офф. 

12 комментариев

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LechK1nG
Ответ Jarome
И кому, Карл?… Монреаль и Коламбус решат, кто будет в ПО на последней ступеньке.
Это он говорит к тому, что этот дохлый Чикаго надо было обыгрывать сегодня и спокойно играть последний матч.
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mas76
Ну так обделываться в сезоне и не сесть в эту кучу дерьма в конце это не поджентельментски
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Jarome
Ответ Stepan Alexandrovich
Сегодня для Питсбурга был плэй-ин и они его проиграли.
И кому, Карл?… Монреаль и Коламбус решат, кто будет в ПО на последней ступеньке.
+1
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mas76
Ответ 1960лоцман
Да хрен с этими минусами,с такими вратарями как у пингвинов можно и больше набирать
Я бы добавил с гм вообще без шансов.
+1
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+1
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1960лоцман
Вообще не пойму почему именно с этими минусами привязались к Малкину,почему то нигде и никогда не пишут про минусы у Овечкина,там только про заброшенные шайбы
+1
-1
0
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Rialto
Ответ 1960лоцман
Да хрен с этими минусами,с такими вратарями как у пингвинов можно и больше набирать
К сожалению это правда, уже 3 сезон сливают из-за травмата Джарри
+2
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+2
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1960лоцман
Да хрен с этими минусами,с такими вратарями как у пингвинов можно и больше набирать
+3
0
+3
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Мистер Кафель
Обидно конечно за такой провал Пингвинов, Малкин плохо, -4. Хотя конечно у него сезон нормальный.

Но главный герой сезона конечно Женька Кузнецов, 12 голов, 55 очков, - 27. Это даже не Трактор Анвара уже-это Челмет наверное).
+5
-1
+4
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Sibiryachkoff
Зато Малыч старается. В последних 9 играх у него 3+6. Набирал очки в 7 играх. К примеру у Кросби 9 2+4 6. Набирал очки в 3 играх.
0
-3
-3
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Stepan Alexandrovich
Сегодня для Питсбурга был плэй-ин и они его проиграли.
+5
-1
+4
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VintDV
Интересное совпадение.
0
0
0
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Вадим Сидоров
Ну на свой сезонный антирекорд не успеет замахнуться - "-25" в 2018/2019
+4
-3
+1
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