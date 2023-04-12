Малкин завершил матч НХЛ с «минус 4» впервые с 2018 года. Соперником тоже был «Чикаго»
Евгений Малкин завершил матч с «минус 4» впервые с 2018 года.
«Питтсбург» проиграл «Блэкхокс» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард забросил 27-ю шайбу в сезоне, но завершил игру с полезностью «минус 4» – худшей в команде наряду с нападающим Рикардом Ракеллем.
Матч с «минус 4» стал для Малкина первым с декабря 2018 года. Тогда соперником тоже был «Чикаго» (3:6).
В 81 матче сезона у Евгения 83 (27+56) очка при полезности «минус 11».
Поражение в сегодняшнем матче привело к тому, что «Питтсбургу» нужно надеяться на победу «Монреаля» над «Айлендерс» в основное время и самим побеждать «Коламбус» в заключительной игре сезона, чтобы выйти в плей-офф.
Но главный герой сезона конечно Женька Кузнецов, 12 голов, 55 очков, - 27. Это даже не Трактор Анвара уже-это Челмет наверное).