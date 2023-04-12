« » в понедельник в выездном матче плей-ин обыграла « » (116:105).

Финишировавшие восьмыми в регулярном чемпионате «Хоукс» благодаря этой победе вышли в плей-офф с седьмым номером посева.

Соперником команды Куина Снайдера в первом раунде станет «Бостон», который стал вторым по итогам регулярки.

Серия стартует в субботу в .

«Майами» оспорит оставшуюся путевку в плей-офф с победителем пары « » – « ».

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