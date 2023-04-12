«Атланта» вышла в плей-офф с 7-го места. В первом раунде ее соперником станет «Бостон»

Теги Бостон Атланта Чикаго Майами Торонто НБА НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

«Атланта» в понедельник в выездном матче плей-ин обыграла «Майами» (116:105).

Финишировавшие восьмыми в регулярном чемпионате «Хоукс» благодаря этой победе вышли в плей-офф с седьмым номером посева.

Соперником команды Куина Снайдера в первом раунде станет «Бостон», который стал вторым по итогам регулярки.

Серия стартует в субботу в Бостоне.

«Майами» оспорит оставшуюся путевку в плей-офф с победителем пары «Торонто» – «Чикаго».

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6 комментариев

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paganism
А что же случилось с мвп жимми батлером? Опять ролевиком стал? Какая неожиданность
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Andy
Бостон ну очень легко.
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Kanu
ну что, ждем 4-0
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Сергей Поляков
Ответ Самая быстрая булочка в мире
С Милуоки был бы шанс 1 игры зацепить, тут с Селтикс ьез шансов, свип к сожалению
Что ж так торопиться?Все может произойти.
+2
0
+2
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Самая быстрая булочка в мире
С Милуоки был бы шанс 1 игры зацепить, тут с Селтикс ьез шансов, свип к сожалению
+1
-3
-2
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Air Rodman
Как говорил старик Гомельский "кто выигрывает подбор, тот выигрывает матч".
63-39 по подборам, и 22-6 на чужом щите. Вот и весь секрет победы.
+10
-1
+9
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