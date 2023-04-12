«Атланта» вышла в плей-офф с 7-го места. В первом раунде ее соперником станет «Бостон»
«Атланта» в понедельник в выездном матче плей-ин обыграла «Майами» (116:105).
Финишировавшие восьмыми в регулярном чемпионате «Хоукс» благодаря этой победе вышли в плей-офф с седьмым номером посева.
Соперником команды Куина Снайдера в первом раунде станет «Бостон», который стал вторым по итогам регулярки.
Серия стартует в субботу в Бостоне.
«Майами» оспорит оставшуюся путевку в плей-офф с победителем пары «Торонто» – «Чикаго».
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63-39 по подборам, и 22-6 на чужом щите. Вот и весь секрет победы.