Талалаев стал 5-м тренером «Химок» за сезон – ни у кого не было больше в этой РПЛ. Специалист возглавил 3-ю команду лиги за сезон
«Химки» чаще всех в РПЛ меняли тренеров в этом сезоне.
Ранее стало известно о назначении Андрея Талалаева главным тренером «Химок» – специалист подписал контракт сроком на 5 лет.
В начале августа прошлого года – менее чем через месяц после начала сезона – из клуба был уволен Сергей Юран. На посту главного тренера его сменил Николай Писарев. 2 сентября главным тренером «Химок» был назначен Спартак Гогниев, а в начале апреля было объявлено о расторжении контракта с ним.
После увольнения Гогниева обязанности главного тренера исполнял Ринат Билялетдинов, при котором «Химки» провели один матч – с ЦСКА (0:3).
Для самого Талалаева «Химки» станут третьим местом работы по ходу сезона. В сентябре прошлого года Талалаев был уволен из грозненского «Ахмата», который возглавлял с 2020 года. В октябре Талалаев возглавил московское «Торпедо», а 22 марта было объявлено о расторжении контракта с ним.
Если бы и Зенит поменял бы 5 тренеров, все равно был бы на первом месте.
Хотя зря я это спросил, ныньче все нуждаются.
Выкачиваем через откаты за разрыв контракта максимум денег за минимальный срок. Пока, видимо, вектор вместе с руководством не сменится с вылетом в ФНЛ
А не физрук !
- а вообще было?