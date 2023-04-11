Талалаев стал 5-м тренером «Химок» за сезон – ни у кого не было больше в этой РПЛ. Специалист возглавил 3-ю команду лиги за сезон

«Химки» чаще всех в РПЛ меняли тренеров в этом сезоне.

Ранее стало известно о назначении главным тренером «Химок» – специалист подписал контракт сроком на 5 лет.

В начале августа прошлого года – менее чем через месяц после начала сезона – из клуба был уволен . На посту главного тренера его сменил . 2 сентября главным тренером «Химок» был назначен Спартак Гогниев, а в начале апреля было объявлено о расторжении контракта с ним.

После увольнения Гогниева обязанности главного тренера исполнял Ринат Билялетдинов, при котором «Химки» провели один матч – с ЦСКА (0:3).

Для самого Талалаева « » станут третьим местом работы по ходу сезона. В сентябре прошлого года Талалаев был уволен из грозненского « », который возглавлял с 2020 года. В октябре Талалаев возглавил московское «Торпедо», а 22 марта было объявлено о расторжении контракта с ним.