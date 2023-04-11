Талалаев стал 5-м тренером «Химок» за сезон – ни у кого не было больше в этой РПЛ. Специалист возглавил 3-ю команду лиги за сезон

Теги Химки Спартак Гогниев Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Ахмат Сергей Юран Николай Писарев Ринат Билялетдинов Футбол

«Химки» чаще всех в РПЛ меняли тренеров в этом сезоне.

Ранее стало известно о назначении Андрея Талалаева главным тренером «Химок» – специалист подписал контракт сроком на 5 лет.

В начале августа прошлого года – менее чем через месяц после начала сезона – из клуба был уволен Сергей Юран. На посту главного тренера его сменил Николай Писарев. 2 сентября главным тренером «Химок» был назначен Спартак Гогниев, а в начале апреля было объявлено о расторжении контракта с ним. 

После увольнения Гогниева обязанности главного тренера исполнял Ринат Билялетдинов, при котором «Химки» провели один матч – с ЦСКА (0:3).

Для самого Талалаева «Химки» станут третьим местом работы по ходу сезона. В сентябре прошлого года Талалаев был уволен из грозненского «Ахмата», который возглавлял с 2020 года. В октябре Талалаев возглавил московское «Торпедо», а 22 марта было объявлено о расторжении контракта с ним.

33 комментария

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А.Э.РАСИМ
Реалии чемпиона а России.

Если бы и Зенит поменял бы 5 тренеров, все равно был бы на первом месте.
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poolshh
Талалаев эдак окончательно тренерскую репутацию похоронит. Неужели так в деньгах нуждается?
Хотя зря я это спросил, ныньче все нуждаются.
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d_kdc
Нашли друг друга!
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poolshh
Ответ dimamak10
Есть один пункт важнее этих. Нужно выпускать одного игрока и неважно в какой он форме и без разницы если есть игрок сильнее на эту позицию
Сейчас мы уже понимаем, что сильнее игрока на эту позицию в Химках нету)
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Sanan1908
Интересно, за какие заслуги назначают его тренером 🤦🏻‍♂️
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Ya Tolik
Извиняюсь, но это просто круговорот xxx в русфутболе.
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prus_3
С колодой из 36 карт разве только в дурака резаться.
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jwbmwbqvih
Ну вот,а говорят наших тренеров нет. За сезон 3 команды.
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nobrainnopain
Талалаев топит клубы, а сам всплывает. Из какого же живучего материала сделан данный специалист ?🤔
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Михаил Хромаков
Ответ Тимофей Кушнир
Вы физрук, на котором уже везде поставили крест? Вам нужна работа, в которой не обращают внимание на результат? Приезжайте в ФК Химки. Вы можете проиграть 10 матчей подряд, радоваться голу при 6:0 и продать всех, кто имеет хоть какую-то цену на рынке.
если не продать, то разорвать контракт с убытком для клуба
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шлеп нога
Прям проститутка!
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dimamak10
Ответ Тимофей Кушнир
Вы физрук, на котором уже везде поставили крест? Вам нужна работа, в которой не обращают внимание на результат? Приезжайте в ФК Химки. Вы можете проиграть 10 матчей подряд, радоваться голу при 6:0 и продать всех, кто имеет хоть какую-то цену на рынке.
Есть один пункт важнее этих. Нужно выпускать одного игрока и неважно в какой он форме и без разницы если есть игрок сильнее на эту позицию
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Сергей48
Шило на мыло!)
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Сергей48
В книгу рекордов Гиннеса нужно занести это безусловное достижение российского специалиста😂👍
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Михаил Торотадзе
У Талалаева, как гения тактики, есть титанические наработки, которые можно проверить только на дне
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инок
Пора уже вводить ограничение для тренеров на команды, которые они могут "тренировать" за один сезон.
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Алар
Он просто монстр! Вопрос: на какой помойке он нашел свой..? Хотя известно уже с давних лет, что деньги не пахнут!
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tolobas
Нашли друг друга. Но, судя по всему, не надолго
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Jeksan
У генменеджмента Химок план Барбаросса.
Выкачиваем через откаты за разрыв контракта максимум денег за минимальный срок. Пока, видимо, вектор вместе с руководством не сменится с вылетом в ФНЛ
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OldRedWhite
Ответ Egor Aleksandrovich
круговорот физруков в природе
Это номинант на Гиннеса !
А не физрук !
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hulk&boloto
Ответ Cliff Burton
Я, конечно, понимаю, что они там все пилят по полной, но как же задолбало, что каждый раз одних и тех же бездарей по кругу назначают без толку
А им то что до вас?
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savik-A.M.
Ответ Novak
Талалаев за один сезон поработает в двух клубах, которые напрямую вылетят. Уникальное достижение будет.
А талалев тренировал что нибудь , что "звездой" не накрывалось ?)
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Jurgen Klinsmann
лига рекордов.
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encaro_one
Ответ Novak
Талалаев за один сезон поработает в двух клубах, которые напрямую вылетят. Уникальное достижение будет.
Жаль, что Терек не забрал ту да же.
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encaro_one
> ни у кого не было больше в этой РПЛ
- а вообще было?
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