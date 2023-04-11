Питер Уиндзор: «Финиш Гран-при Австралии – новое доказательство того, что у Хэмилтона украли титул в 2021-м»

Теги Гран-при Австралии ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Питер Уиндзор регламент Макс Ферстаппен Майкл Маси Авто

Питер Уиндзор высказался об «украденном» у Льюиса Хэмилтона титуле.

По мнению британского журналиста и бывшего менеджера команд «Формулы-1», завершение Гран-при Австралии заставило его вспомнить скандальную гонку в Абу-Даби в 2021-м, когда пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал титул в борьбе с соперником из «Мерседеса» после ошибки гоночного директора Майкла Маси.

«Гонка закончилась за машиной безопасности. Ничего не напоминает? Так должен был завершиться Гран-при Абу-Даби-2021. Я не видел, чтобы кто-то из австралийских фанатов – а они довольно голосистые – жаловался, свистел или говорил: «Нет, мы хотим, чтобы заезд закончился настоящим гоночным кругом, это ужасно».

Все приветствовали и хлопали – то же самое случилось бы в Абу-Даби, если бы гонку завершили за сэйфти-каром, как и следовало сделать, и Льюис доехал бы до своего восьмого титула.

На мой взгляд, это полностью доказывает – снова – то, что в Абу-Даби пошло не так, и меня до сих пор это бесит. Я по-прежнему считаю мерзким, что все абсолютно провалили и у Льюиса Хэмилтона украли восьмое чемпионство в данном инциденте. Конечно, титулы не выигрывают и не проигрывают в одной гонке. Я говорю о конкретном решении.

И [в Мельбурне] всем было плевать. Австралийцам понравилась машина безопасности, они хлопали. Возможно, некоторые гонщики даже махали трибунам, ведь обгонять было нельзя. Прекрасный момент – такое должно было произойти и в Абу-Даби в 2021-м. Интересный контраст», – провел параллели Уиндзор.

Президент ФИА бен Сулайем: «Маси не захотел оставаться гоночным директором «Ф-1» после ошибки на Гран-при Абу-Даби-2021»

Жан Тодт: «Хорнер и Вольфф звонили мне во время Гран-при Абу-Даби-2021»

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
de_mixx
любому, у которого есть хоть капля мозга понятно, что регламент в Абу-Даби был нарушен. доказано уже сотню раз конкретными выдержками из спортивного регламента. бильгиец, провалил финальный этап сезона и титул ему - подарили
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex8895
Бразильский журналист: признание Экклстоуна про Гран-при Сингапура 2008 - новое доказательство того что у Массы украли титул
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Это видимо ответка на недавний шум по поводу спорного первого чемпионства Хэма
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дудников
А в Абу-Даби, стало быть, Питер Уиндзор видел фанатов, которые жаловались, свистели или говорили: «Нет, мы хотим, чтобы заезд закончился под SC, это ужасно».
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
прикиньте если бы борьба за титул закончилась за сейфти каром
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
seryas
Ответ Jon Anderson
У бритов из-за Абу-Даби 2021 ПТСР на несколько десятилетий вперед. Но есть и плюс - теперь титул Росберга в 2016 уже не является самой большой психотравмой Team LH
В Абу-Даби СК кругов 10 ездил. Про это, почему-то все забывают
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael_Monza
Ответ cheriarin
Написано же в тексте. Британский журналист (что сразу всё объясняет) и бывший менеджер команд Ф-1 (наверное всех сразу)))
Да, это как британские ученые и британская разведка, все на "уровне")))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cheriarin
Ответ Michael_Monza
Осталось выяснить кто такой Питер Уиндзор
Написано же в тексте. Британский журналист (что сразу всё объясняет) и бывший менеджер команд Ф-1 (наверное всех сразу)))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Прокопчук
как они задолбали. .
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jon Anderson
У бритов из-за Абу-Даби 2021 ПТСР на несколько десятилетий вперед. Но есть и плюс - теперь титул Росберга в 2016 уже не является самой большой психотравмой Team LH
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Нужна последовательность.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael_Monza
Осталось выяснить кто такой Питер Уиндзор
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий