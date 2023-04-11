Питер Уиндзор: «Финиш Гран-при Австралии – новое доказательство того, что у Хэмилтона украли титул в 2021-м»

Питер Уиндзор высказался об «украденном» у Льюиса Хэмилтона титуле.

По мнению британского журналиста и бывшего менеджера команд «Формулы-1», завершение заставило его вспомнить скандальную гонку в Абу-Даби в 2021-м, когда пилот « » завоевал титул в борьбе с соперником из « » после ошибки гоночного директора Майкла Маси.

«Гонка закончилась за машиной безопасности. Ничего не напоминает? Так должен был завершиться Гран-при Абу-Даби-2021. Я не видел, чтобы кто-то из австралийских фанатов – а они довольно голосистые – жаловался, свистел или говорил: «Нет, мы хотим, чтобы заезд закончился настоящим гоночным кругом, это ужасно».

Все приветствовали и хлопали – то же самое случилось бы в Абу-Даби, если бы гонку завершили за сэйфти-каром, как и следовало сделать, и Льюис доехал бы до своего восьмого титула.

На мой взгляд, это полностью доказывает – снова – то, что в Абу-Даби пошло не так, и меня до сих пор это бесит. Я по-прежнему считаю мерзким, что все абсолютно провалили и у украли восьмое чемпионство в данном инциденте. Конечно, титулы не выигрывают и не проигрывают в одной гонке. Я говорю о конкретном решении.

И [в Мельбурне] всем было плевать. Австралийцам понравилась машина безопасности, они хлопали. Возможно, некоторые гонщики даже махали трибунам, ведь обгонять было нельзя. Прекрасный момент – такое должно было произойти и в Абу-Даби в 2021-м. Интересный контраст», – провел параллели Уиндзор.

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