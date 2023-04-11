«Зенит» интересуется Сафоновым и Лантратовым. Отступные вратаря «Локо» – 5,5 млн евро

«Зенит» интересуется Матвеем Сафоновым и Ильей Лантратовым.

Петербуржский клуб изучает возможность трансфера вратаря « » или голкипера « », сообщает «Чемпионат».

« » нужен вратарь. При этом маловероятно, что согласится продать именно в «Зенит».

А отступные Лантратова по контракту с «Локомотивом» составляют 5,5 млн евро», – заявил источник, знакомый с ситуацией.