«Зенит» интересуется Сафоновым и Лантратовым. Отступные вратаря «Локо» – 5,5 млн евро

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Сергей Галицкий Илья Лантратов Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

«Зенит» интересуется Матвеем Сафоновым и Ильей Лантратовым.

Петербуржский клуб изучает возможность трансфера вратаря «Краснодара» или голкипера «Локомотива», сообщает «Чемпионат». 

«Зениту» нужен вратарь. При этом маловероятно, что Галицкий согласится продать Сафонова именно в «Зенит».

А отступные Лантратова по контракту с «Локомотивом» составляют 5,5 млн евро», – заявил источник, знакомый с ситуацией. 

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72 комментария

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иван кочубей
оба привозилы ещё те.
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иван кочубей
Ответ Дмитрий Тихонов
Как зовут "источника, знакомого с ситуацией"?)
клавиатура в нерезиновой.
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Сергей Жарковский
То что Зениту нужен вратарь это несомненно! Кержакова отправить куда подальше! Но похоже что Богданович только вратарём не ограничется!
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Kit244098
Я все понял. Зенит хочет купить всех. И переименовать брэнды команд. У нас будет чемпионат газпрома и команды будут называться Зенит-1, Зенит-2 и так до шестнадцати. И всех тренеров переименуют в Семаков. И тоже от 1го до 16го. И Миллер - вечный чемпион))
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Спартак сила
Дзюба против Рио-де-Жанейро
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Sergeev55
Вон, лучше Волкова из Акрона пусть возьмут. Он и дешевле и перспективнее и Акрон заработает
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Жорег Борщофф
Чёта сегодня прорвало. =)
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Илья Сутурин
Ответ Дмитрий Спасенных
чемпионат решил сегодня всех игроков в Зенит отправит?
ну справидливости ради у Зенита не очень вратари!
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Дмитрий Тихонов
Как зовут "источника, знакомого с ситуацией"?)
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ZenitTop
Честно смешно,каждый день все страннее новости,не знаешь кому верить,то Сафонов в Европу,то в Зенит,а чё пусть пишут Мбаппе и Холанд бесплатно пришли в Торпедо
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Михаил Савченко
Сегодня ФК Зенит объявил о том, что купил всех.

Завтра все прибудут на медосмотр в клинику Газпрома, а позже в офис клуба для подписания контрактов.
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Aggrrist
Гайд "Как набрать плюсов"

1. Под любым трансефрным слухом написать, что это утка (опционально упомянуть Васю или агентов)
2. Получить плюсы
3. Ждать следующей новости про трансферы
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Antuanych
Вчера вроде только новость была, что Сафонов летом в Европу уедет, в аренду. Что за ажиотаж вокруг Моти?!
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Виктор
Ответ Арсений Чернобаев
вот это прыжок лантратова- пару месяцев назад играл в умирающих Химках, пропускал в каждом матче и не по одному, сейчас играет на высоте и спасает локомотив, а теперь им интересуется Зенит. неплохо, да?
Лантратов и сейчас пропускает не по одному.
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Виктор
Кто сказал, что Зениту нужен вратарь? Тем более, две дырки Сафонов и Лантратов.
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Levais
Сафонов трансферная цель номер 1, это ещё зимой было известно.
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viktorpavlov70
Они же вроде Зенит Рио-де-Жанейро строят. Тогда им нужен Алиссон или Эдерсон.
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Любовь Мелехова
Ответ angry horse
Что за день набросов?😁
Замануха такая, чтобы в комментариях писали. А чуть позже еще и опровергнут.
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Рашпель793
Бедный Медведев, весь день придёться отбиваться от журналюг по телефону и опровергать эти новости ))
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Злобный Конь
Сафонов это пародия на вратаря.
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Сергей Лимонников
Ответ Дмитрий9779
А может у тех кто такие новости постит?
Не, ну купить то же могут, тут же не сказано, что они его покупают. Могут так и про мешок картошки написать. Тоже новость будет
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mihail.gvozdev2020
Из всех названых игроков сегодня, интерес вызывает только ПИНЯЕВ ----- уж сильно напоминает АРШАВИНА.
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Арсений Чернобаев
вот это прыжок лантратова- пару месяцев назад играл в умирающих Химках, пропускал в каждом матче и не по одному, сейчас играет на высоте и спасает локомотив, а теперь им интересуется Зенит. неплохо, да?
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Михаил Иванов
Ответ Роман
скорей бы уже все прокремлевские таббаки из Газпрома исчезли...и новости будут, зенит купил из 1 дивизиона казахстана, лучшего нападающего или зенит арендовал у Факела до конца года игрока. Хватит кормить этот проект ..уже 18 лет народных денег ушло в этот презираемый клуб
Спартак в избранных. -559, а все продолжаешь ересь нести. Удачи в этом начинании!
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Денис Олегович
Ответ Burel
не чемпионат, а дюков и миллер задействуют админресурс придворного проекта
Ох, эти комментарии как отдельный вид искусства!
Человек живёт эту жизнь ради Зенита, по-моему)
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