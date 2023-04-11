«Зенит» интересуется Сафоновым и Лантратовым. Отступные вратаря «Локо» – 5,5 млн евро
«Зенит» интересуется Матвеем Сафоновым и Ильей Лантратовым.
Петербуржский клуб изучает возможность трансфера вратаря «Краснодара» или голкипера «Локомотива», сообщает «Чемпионат».
«Зениту» нужен вратарь. При этом маловероятно, что Галицкий согласится продать Сафонова именно в «Зенит».
А отступные Лантратова по контракту с «Локомотивом» составляют 5,5 млн евро», – заявил источник, знакомый с ситуацией.
Завтра все прибудут на медосмотр в клинику Газпрома, а позже в офис клуба для подписания контрактов.
1. Под любым трансефрным слухом написать, что это утка (опционально упомянуть Васю или агентов)
2. Получить плюсы
3. Ждать следующей новости про трансферы
Человек живёт эту жизнь ради Зенита, по-моему)