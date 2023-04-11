Видеоподтверждений слов Баэны о сыне Вальверде пока не нашли – ни в матче Ла Лиги, ни в кубковой игре

Журналисты не нашли доказательств, что Алекс Баэна издевался над семьей Федерико Вальверде.

Напомним, после матча «Реала» и «Вильярреала» в 28-м туре Ла Лиги (2:3) полузащитник мадридцев дождался Баэну и ударил его в лицо. Позже игрок «Вильярреала» заявил о нападении в полицию.

Появлялась информация, что в матче 1/8 финала Кубка Испании между этими командами, завершившемся победой «Реала» (3:2), Баэна в одном из эпизодов пнул Вальверде и сказал ему: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Он якобы произнес нечто подобное в последнем матче команд. Это взбесило 24-летнего уругвайца, и он напал на обидчика после матча, посоветовав ему не трогать его семью.

Однако, как утверждает журналист Cadena SER Антон Меана в программе Què T’i Jugues de Catalunya, на данный момент не найдено ни одного видеофрагмента, на котором было бы видно, что Баэна говорил Вальверде что-либо о его семье во время матчей Кубка Испании или .

Ранее Алекс Баэна также выступил с заявлением насчет конфликта, в котором сообщил, что до сих пор не было опубликовано ни одного доказательства его слов.

Издание As сообщило, что дело Вальверде будет рассмотрено Государственной комиссией по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля. Полузащитнику « » грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей либо запрет на посещене спортивных объектов на срок от 1 до 6 месяцев.

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию