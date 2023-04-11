Видеоподтверждений слов Баэны о сыне Вальверде пока не нашли – ни в матче Ла Лиги, ни в кубковой игре
Журналисты не нашли доказательств, что Алекс Баэна издевался над семьей Федерико Вальверде.
Напомним, после матча «Реала» и «Вильярреала» в 28-м туре Ла Лиги (2:3) полузащитник мадридцев дождался Баэну и ударил его в лицо. Позже игрок «Вильярреала» заявил о нападении в полицию.
Появлялась информация, что в матче 1/8 финала Кубка Испании между этими командами, завершившемся победой «Реала» (3:2), Баэна в одном из эпизодов пнул Вальверде и сказал ему: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Он якобы произнес нечто подобное в последнем матче команд. Это взбесило 24-летнего уругвайца, и он напал на обидчика после матча, посоветовав ему не трогать его семью.
Однако, как утверждает журналист Cadena SER Антон Меана в программе Què T’i Jugues de Catalunya, на данный момент не найдено ни одного видеофрагмента, на котором было бы видно, что Баэна говорил Вальверде что-либо о его семье во время матчей Кубка Испании или Ла Лиги.
Ранее Алекс Баэна также выступил с заявлением насчет конфликта, в котором сообщил, что до сих пор не было опубликовано ни одного доказательства его слов.
Издание As сообщило, что дело Вальверде будет рассмотрено Государственной комиссией по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля. Полузащитнику «Реала» грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей либо запрет на посещене спортивных объектов на срок от 1 до 6 месяцев.
Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию
Видимо потому что не решили что делать с этой ситуацией.
Я тебя понимаю, как фанату Реала не хочется верить в поехавшую крышу Вальверде
Как и фанатам Алвеса не хотелось верить в изнасилование
Если верить источникам то он сделал комплимент сестре Зидана.
Не каждая женщина может услышать что она настолько хороша, что ее хотят)
Может у вас другие предпочтения, я ж не знаю.
Смотрел видео, где в первом матче Баэна назвал Вальверде сукиным сыном, за жёсткий подкат.
Именно такими же словами Пепе называл Диегу Косту. И никто после матча кулаками не махал
Во первых он латинос, их менталитет отличается от тех скреп что вокруг тебя.
Может он психически неустойчив, ну как например бездарь из аль насры.
Один разбивает детям телефоны, другой бьет в лицо игроку после матча.
Но оказалось, что не в одиночку (второй тоже получил уголовку), не защищал девушку, не от пьяных, да и армянин там был всего один.