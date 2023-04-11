Видеоподтверждений слов Баэны о сыне Вальверде пока не нашли – ни в матче Ла Лиги, ни в кубковой игре

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Кубок Испании происшествия видеоповторы Федерико Вальверде Алекс Баэна Футбол

Журналисты не нашли доказательств, что Алекс Баэна издевался над семьей Федерико Вальверде.

Напомним, после матча «Реала» и «Вильярреала» в 28-м туре Ла Лиги (2:3) полузащитник мадридцев дождался Баэну и ударил его в лицо. Позже игрок «Вильярреала» заявил о нападении в полицию.

Появлялась информация, что в матче 1/8 финала Кубка Испании между этими командами, завершившемся победой «Реала» (3:2), Баэна в одном из эпизодов пнул Вальверде и сказал ему: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Он якобы произнес нечто подобное в последнем матче команд. Это взбесило 24-летнего уругвайца, и он напал на обидчика после матча, посоветовав ему не трогать его семью.

Однако, как утверждает журналист Cadena SER Антон Меана в программе Què T’i Jugues de Catalunya, на данный момент не найдено ни одного видеофрагмента, на котором было бы видно, что Баэна говорил Вальверде что-либо о его семье во время матчей Кубка Испании или Ла Лиги.

Ранее Алекс Баэна также выступил с заявлением насчет конфликта, в котором сообщил, что до сих пор не было опубликовано ни одного доказательства его слов.

Издание As сообщило, что дело Вальверде будет рассмотрено Государственной комиссией по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля. Полузащитнику «Реала» грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей либо запрет на посещене спортивных объектов на срок от 1 до 6 месяцев.

Вальверде ударил Баэну из «Вильярреала» на парковке – за мерзкие слова о сыне. Баэна написал заявление в полицию

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Goofts
Тогда на стадионах не было таких мобильника с хорошими камерами, как сейчас, где каждый разговор нужно прикрывать рукой, иначе прочитают по губам, особенно в Испании любят это делать. Смотрел видео, где в первом матче Баэна назвал Вальверде сукиным сыном, за жёсткий подкат. Именно такими же словами Пепе называл Диегу Косту. И никто после матча кулаками не махал
Ну вот, прикрыл рукой - и как ты прочитаешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Ответ Real_v_dushe
Нет, мне, как фанату Реала они не нужны. Я знаю, кто такой Вальверде, как болельщик, и абсолютно уверен, что причина ударить по морде валенсийскую scum у него была весомой. А эта новость вообще ничего не доказывает, вот вообще.
Ты знаешь кто такой Вальверде как болельщик, фанаты Алвеса тоже знали. Однако, если тебе не хочется верить, это не значит, что это не так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol Belov
что за странные вещи творятся на ветке? посты удаляются без всякой на то причины...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yarni
А казалось бы, можно спросить Вальверде когда Буэна ему такое сказал - и искать бы пришлось недолго. Понятное дело, что минуту он не вспомнит, но уж в какой игре то определился бы точно. Однако как-то нет определённости, интересно, почему? Неужели кто-то врёт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Redmurza
Комментарий удален модератором
А Вы с Вашими рассуждениями явно здравомыслием не обладаете, раз вам достаточно вот этой новости, чтобы сделать однозначные выводы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Ответ Real_v_dushe
Т. е. то, что журналисты не смогли определить говорил или нет что-то Баэна во время игры по видое матча что-то доказывает? Вам для справки это абсолютно ничего это не доказывает и вообще к делу не относится. Даже если бы они нашли видео, где по их мнению по губам они это прочитали, то это тоже не доказательство того, что валенсийский scum это говорил.
Так почему Феде и Реал молчит?
Видимо потому что не решили что делать с этой ситуацией.
Я тебя понимаю, как фанату Реала не хочется верить в поехавшую крышу Вальверде
Как и фанатам Алвеса не хотелось верить в изнасилование
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Goofts
Кажется у Вальверде не все нормально с головой
а мне кажется, что у тебя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol Belov
а какие видео доказательства могут быть?? он же сказал ( может даже не сильно разжимая губы и мимоходом бросив фразу проходя рядом с Вальверде), а не так что ударил прилюдно его в челюсть... и те, кто радостно бросились на фоне этого чупухового довода обилять Баэну - так и не молчат по-прежнему как партизаны, когда их спрашиваешь, а зачем Вальверде поперся на стоянку после матча на стрелку с этим ангелом во плоти, да еще и двинул ему??
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Real_v_dushe
Я через такую историю уже проходил. Называлась она Зидан-Матерацци. И я поддержал Зидана в той истории. И точно также никто не нашёл эпизода, в котором Матерацци сказал Зидану то, что он сказал. Сомнения есть у Вас лично в той истории? И, да, подонки с каталонскими корнями по крови вечно какие-то мелковатые, тот же Матерацци хоть и не озвучил, что он сказал, но он и не стал врать и говорить, что никого не оскорблял в том матче.
А что такого сказал страшного Матерацции?🤣
Если верить источникам то он сделал комплимент сестре Зидана.
Не каждая женщина может услышать что она настолько хороша, что ее хотят)
Может у вас другие предпочтения, я ж не знаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephisto_BLR
Ответ Rad0
Арумент, что Вальверде "не мог просто так" напоминает "Ну не могла просто так Шурыгина заявить в полицию на Семёнова".
Ну так и Зидан Матрикса просто так боднул, очевидно же. Причинно-следственная связь? Не не слышал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wasp 13
Ответ Игорь Новиков
А подтверждения словам Матерацци нашли?
А зачем?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Только Митровицу не рассказывайте, который за излишнюю эмоциональность схлопотал 8 матчей дисквы.... 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Ответ Игорь Новиков
А подтверждения словам Матерацци нашли?
Тогда на стадионах не было таких мобильника с хорошими камерами, как сейчас, где каждый разговор нужно прикрывать рукой, иначе прочитают по губам, особенно в Испании любят это делать.
Смотрел видео, где в первом матче Баэна назвал Вальверде сукиным сыном, за жёсткий подкат.
Именно такими же словами Пепе называл Диегу Косту. И никто после матча кулаками не махал
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Oleg
Как ты можешь знать Вальверде если ты с ним не знаком?) Во первых он латинос, их менталитет отличается от тех скреп что вокруг тебя. Может он психически неустойчив, ну как например бездарь из аль насры. Один разбивает детям телефоны, другой бьет в лицо игроку после матча.
Я через такую историю уже проходил. Называлась она Зидан-Матерацци. И я поддержал Зидана в той истории. И точно также никто не нашёл эпизода, в котором Матерацци сказал Зидану то, что он сказал. Сомнения есть у Вас лично в той истории? И, да, подонки с каталонскими корнями по крови вечно какие-то мелковатые, тот же Матерацци хоть и не озвучил, что он сказал, но он и не стал врать и говорить, что никого не оскорблял в том матче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsenoga
почему футболисты всегда так невежливы друг с другом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Real_v_dushe
Нет, мне, как фанату Реала они не нужны. Я знаю, кто такой Вальверде, как болельщик, и абсолютно уверен, что причина ударить по морде валенсийскую scum у него была весомой. А эта новость вообще ничего не доказывает, вот вообще.
Как ты можешь знать Вальверде если ты с ним не знаком?)
Во первых он латинос, их менталитет отличается от тех скреп что вокруг тебя.
Может он психически неустойчив, ну как например бездарь из аль насры.
Один разбивает детям телефоны, другой бьет в лицо игроку после матча.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Абдрахимов
Причем тут что он сказал если он ударил его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Ответ ConorNite
Феде спокойный и сдержанный парень. Никогда не был грубым. Даже на поле. Не стал бы он творить такое на пустом месте
Скзаала, как Мама маньяка))))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ FanLFC
А зачем искать? Местные спортовские уже вынесли приговор Баэне и объявили, что Вальверде все сделал по делу и ему надо вручить орден и медаль.
Орден мужества и статуэтку.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigranodovar
Ответ AmanEsen
Но зато все уже успели его оклеветать, назвать всеми плохими словами на свете. Даже говорили, что просто удара в лицо было мало. Вот так и работает культура отмены, чего так критиковали западное, в итоге сполна сработала и тут в ру сегменте. Все таки люди везде одинаковые по своей природе.
Политика, кто громко пожаловался, тот прав и в России встречается. Из самого нашумевшего история очкарика, который якобы дал отпор амбалу-армянину и получил «уголовку». В некоторых заголовках пишут, защитил девчонку от банды пьяных армян, один против четверых.
Но оказалось, что не в одиночку (второй тоже получил уголовку), не защищал девушку, не от пьяных, да и армянин там был всего один.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wasp 13
Ответ Redmurza
Комментарий удален модератором
Это точно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Давыдкин
Ответ Olegus7
Собственно, как у Баэны нет другой версии, почему его ударил Вальверде… почему? Новую версию еще не сочинил, а признаваться в настоящей стыдно…
А какая версия у баэны должна быть? Он сказал, что этого не делал, вот и всё. И нет ни единого доказательства, что он действительно это сказал. Не надо разводить здесь ментальную гимнастику
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
А подтверждения словам Матерацци нашли?
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Уже стало понятно, что какой-то конфликт между ними на поле был, но только ещё не факт, что это касалось семьи Вальверде. Теперь будет серьёзное полицейское расследование, так как Бэана уже подал заявление, а там всё точно выяснится.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калачев
Ответ Адилет Асанкожоев
Ну так и нет подтверждения того, что Баэну кто-то ударил
Как раз таки есть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий