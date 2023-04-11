Квят заинтересован в переходе в «Формулу E» и проведет тесты в конце апреля (The Race)

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Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят сядет за руль болида «Формулы E».

24 апреля Даниил проведет тесты в Берлине за «Нио», утверждает The Race. Команда пока не прокомментировала данную информацию.

Квят прошел подгонку сиденья и поработал на симуляторе «Нио». Сообщается, что он заинтересован в том, чтобы получить место в чемпионате на сезон-2023/2024. Возможно, Даниил выступит и в свободной практике на этапе в Риме в июле.

В апрельских тестах примет участие и выступавший за «Уильямс» в «Ф-1» Джек Эйткен – данную информацию подтвердила команда «Энвижн». Также вероятными участниками заездов являются экс-пилот «Ф-1» Роберто Мери и гонщик «Формулы-2» Зейн Мэлоуни.

Российский пилот в этом сезоне гоняется в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) за «Прему» в классе LMP2.

По окончании карьеры в «Ф-1» Квят контактировал с командами «Формулы E» «Махиндра» и «Дрэгон» и был близок к тому, чтобы провести тесты.

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1 комментарий

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Дядя Артем
Удачи ему
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