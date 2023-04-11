«Аль-Наср» уволит Гарсию. Роналду недоволен тренером, команда отстает от «Аль-Иттихада» на 3 очка за 7 туров до конца чемпионата
Руди Гарсия покинет должность главного тренера «Аль-Насра».
Как сообщает Elaosboa со ссылкой на газету Okaz, руководство команды из Эр-Рияда приняло решение расстаться с французским специалистом.
Гарсия был назначен в конце июня 2022 года. Под его руководством команда набрала 53 очка за 23 тура чемпионата Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 балла.
Как передает As со ссылкой на прессу Саудовской Аравии, форвард Криштиану Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды. Он считает, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне и завоевать титул.
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