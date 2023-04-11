«Аль-Наср» уволит Гарсию. Роналду недоволен тренером, команда отстает от «Аль-Иттихада» на 3 очка за 7 туров до конца чемпионата

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

Руди Гарсия покинет должность главного тренера «Аль-Насра».

Как сообщает Elaosboa со ссылкой на газету Okaz, руководство команды из Эр-Рияда приняло решение расстаться с французским специалистом.

Гарсия был назначен в конце июня 2022 года. Под его руководством команда набрала 53 очка за 23 тура чемпионата Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 балла.

Как передает As со ссылкой на прессу Саудовской Аравии, форвард Криштиану Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды. Он считает, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне и завоевать титул.

Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс

Материалы по теме

124 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Никогда такого не было и вот опять)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыло "судейское"
для комментирования этой ветки необходимо быть опытным санитаром)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ FCB1991
Пришёл, увидел, развалил.
Ювентус, М.Ю. а теперь Аль-Наср, и это в 38 лет!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
badaboom
Ответ TheFrosty
Гарсия уехал уже как можно дальше от Европы но Кринж его и здесь нашел.
Схватил кринжа в Катаре))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr.artemonn
Роналду уволит Гарсию, пишите нормально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Кришти не потянул даже верблюд Лигу? И его фанатики пишут что-то про обладателя ЧМ? 🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Ответ WESTERN-
До Роналду первое место, после второе. Тренер плохой ( хотя признаться и соперников были матчи в запасе )
Аль-Наср был на чистом первом месте к его приходу. Был отрыв 5 очков и матч в запасе у соперника. Дебют против Аль-Иттифака ровно 10 туров назад. За 10 последних туров Аль-Насра 23 очка и лидер Аль-Иттихад 28 очков. И того с криштиком упустили первую строчку и два раза проиграли конкуренту в чемпе и кубке 🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vano from Tbilisi
Ответ Дороф
Для местных сосьос - хуже, потому что это Роналду.
Смачно так чуваки хаят саудитов только потому что там играет португалец. Интересно что будут петь если вдруг маленький любитель денег из аргентины перейдет туда же?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirsan Sumbayev
Позвали брата Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vano from Tbilisi
Ответ Юрий Кечко
Ну ты дурачок совсем ? В Европе хуже по уровню будут только карлики и чемпионаты типо Беларуси там , Молдавии , хотя Шериф бы конкретно катком прошёлся по чемпионату СА
Напомню что сборная этих "карликов" смачно так унизила аргентосов на ЧМ. И вообще единственные кто у них там выиграл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ave_milk
Новости из помойки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ola BP
Ответ Юрий Кечко
А вот если бы отмотал чуть чуть вниз , увидел бы что такой коммент уже есть )))
Плюсики сами себя не поставят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vano from Tbilisi
Ответ Muhammad Juraev
Узбекам и таджикам не хватает денег! В прошлом году таджикский Истиклол уничтожил лучший клуб в истории СА 4-1 и занял первое место в группе!
и? Дальше что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Карпов
Ответ Muhammad Juraev
Аллегри, Сарри, Пирло, Сулшер, Рангник, Тен Хаг,Сантуш теперь и Гарсия)
+бенитес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ yrok77
так и пускай, аль наср же вам якобы не интересен
Конечно Аль-Наср не интересует, но это не отменяет того факта, что над этим Кринжем7 можно как обычно посмеяться)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Ar
Кри пришел, было 3 оча, и снова 3. И главномк конкуренту слили и кри ничего не сделал. Делоинетв тренере совсем. А в 25ти ребятах которые чисто психологически не понимают как играть с древнейизвездой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Может Мостового? 🤔
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дороф
Ответ Vano from Tbilisi
Не фанат бриолинового, но не стоит оскорблять саудитов называя их любителями. Не АПЛ конечно, но не хуже условной Австрии или Чехии
Для местных сосьос - хуже, потому что это Роналду.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Franco
у меня только один вопрос: Катя Авейру или пирс Морган будут следующим тренером?
А вот если бы отмотал чуть чуть вниз , увидел бы что такой коммент уже есть )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Аллегри, Сарри, Пирло, Сульшер, Рангник, Сантуш в фильме Гарсия ты тоже не красивый.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбулин
Ответ Дмитрий Гудков
Сантуш без работы?
Польшу тренит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Юран уже занят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Franco
у меня только один вопрос: Катя Авейру или пирс Морган будут следующим тренером?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yrok77
Ответ Muhammad Juraev
Ахахахахаха Какой авторитет 🤡 🤣🤣🤣🤣 Эту истеричку никто всерьёз не воспринимает с его детскими выходками!Его уровень это с детьми разборки устраивать) Авторитет у него лишь среди таких же кринжовых, как он, т.е. среди вас)
так почему он тебе так интересен, что ты на всех его ветках ошиваешься?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexpashc1982@gmail.com
Ответ Artem Piatkov
Ну это факт Команда и вправду плохо играет
как будто ты матчи смотрел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий