Эрлинг Холанд побил рекорд по голам за сезон для игроков из АПЛ.

22-летний норвежец поразил ворота «Баварии» (3:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Он довел количество голов во всех турнирах за клуб до 45. Это рекорд среди футболистов из английской Премьер-лиги.

, перешедший из «Боруссии» Дортмунд и проводящий дебютный сезон в « », забил 30 голов в 27 матчах , 11 в 7 играх , 1 в 2 матчах Кубка английской лиги и 3 гола в 2 играх Кубка Англии.

В игре за Суперкубок Англии он не сумел отличиться. 45 голов Эрлинг забил за 39 матчей.