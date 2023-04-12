45 голов Холанда за сезон – рекорд для игроков из АПЛ
Эрлинг Холанд побил рекорд по голам за сезон для игроков из АПЛ.
22-летний норвежец поразил ворота «Баварии» (3:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.
Он довел количество голов во всех турнирах за клуб до 45. Это рекорд среди футболистов из английской Премьер-лиги.
Холанд, перешедший из «Боруссии» Дортмунд и проводящий дебютный сезон в «Сити», забил 30 голов в 27 матчах АПЛ, 11 в 7 играх Лиги чемпионов, 1 в 2 матчах Кубка английской лиги и 3 гола в 2 играх Кубка Англии.
В игре за Суперкубок Англии он не сумел отличиться. 45 голов Эрлинг забил за 39 матчей.
Эрлинг и половины еще не набрал, у него 51 балл пока.
Он от Роналду в 21м году на один гол отставал в ворота топ 6 Апл, никогда там не играя.
С игры 45, у Эрлинга пока 39 с игры.