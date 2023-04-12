45 голов Холанда за сезон – рекорд для игроков из АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд побил рекорд по голам за сезон для игроков из АПЛ.

22-летний норвежец поразил ворота «Баварии» (3:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Он довел количество голов во всех турнирах за клуб до 45. Это рекорд среди футболистов из английской Премьер-лиги.

Холанд, перешедший из «Боруссии» Дортмунд и проводящий дебютный сезон в «Сити», забил 30 голов в 27 матчах АПЛ, 11 в 7 играх Лиги чемпионов, 1 в 2 матчах Кубка английской лиги и 3 гола в 2 играх Кубка Англии.

В игре за Суперкубок Англии он не сумел отличиться. 45 голов Эрлинг забил за 39 матчей.

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70 комментариев

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Ortego
Ответ Cmapuna95
Проверил только что, за клуб в том сезоне у Месси 60 матчей, 73 года и 32 ассиста
Неплохо так, 105 баллов по гол+пас.
Эрлинг и половины еще не набрал, у него 51 балл пока.
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Cmapuna95
Ответ Cmapuna95
Проверил только что, за клуб в том сезоне у Месси 60 матчей, 73 года и 32 ассиста
73 гола*
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Cmapuna95
Ответ Ortego
78 со сборной, наверное.
Проверил только что, за клуб в том сезоне у Месси 60 матчей, 73 года и 32 ассиста
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Ortego
Ответ Cmapuna95
Не 73 разве?
78 со сборной, наверное.
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Ortego
Ответ hrachoff
Интересно, смог бы Месси столько забить играя в АПЛ :)
Если брать голы в ворота топ 6 Апл, то Месси, по крайней мере пару лет назад, опережал всех топовых форвардов АПЛ по соотношению игра/гол.
Он от Роналду в 21м году на один гол отставал в ворота топ 6 Апл, никогда там не играя.
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Cmapuna95
Ответ Человек1991
91 гол Месси за 2012 год - вечный рекорд в истории футбола . ) У Месси также рекорд в истории в футбола за сезон 11/12 - 78 голов . )
Не 73 разве?
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Петр Иванов
Ответ Burel
жаль, что с внешностью жутко не повезло
Тебе, к всеобщей радости, тоже.
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Человек1991
91 гол Месси за 2012 год - вечный рекорд в истории футбола . ) У Месси также рекорд в истории в футбола за сезон 11/12 - 78 голов . )
Бесспорно ) но и рекорд криша тоже уникальный , 15-16-17 голов в трех сезонах подряд
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Ortego
Ответ as009595@icloud.com
Опять Месси)? Сколько забивал в его возрасте?
47 в его возрасте забил за Барсу. 12 голевых. У Эрлинга пока 6.
С игры 45, у Эрлинга пока 39 с игры.
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Экспертное мнение
Ответ hrachoff
Интересно, смог бы Месси столько забить играя в АПЛ :)
Ну если сравнить стату Азара в АПЛ и Ла Лиге, сложность АПЛ это сказочный миф. Холанд вовсе забивает больше чем в Бундеслиге, но вот стата Левы в Ла Лиге сильно просела.
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Павел Корнилов
Он с какой планеты?
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hrachoff
Ответ Человек1991
91 гол Месси за 2012 год - вечный рекорд в истории футбола . ) У Месси также рекорд в истории в футбола за сезон 11/12 - 78 голов . )
Интересно, смог бы Месси столько забить играя в АПЛ :)
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Alexander Yavriantz
Ответ kk.abb
Коммент в таким стиле написан, будто это говорит об уровне лиг. В каком месте он продукт бундеслиги? Приехал туда уже топом. Тогда уж из парень из австрийской лиги разорвал Бундеслига + АПЛ.
Подопечный Сульшера разорвал астрийскую+немецкую лигу и на десерт оставил себе АПЛ.)
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kokakoka
Ответ Burel
жаль, что с внешностью жутко не повезло
Ну расскажи нам, какая должна быть "правильная" внешность
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badaboom
Ответ Burel
жаль, что с внешностью жутко не повезло
Нормальный он пацан. Нормальной нешаблонной внешности. Абсолютно уникальный игрок, каких в истории еще не было. Таранный бегунок-забивала 195см ростом! А кому-то внешность его важна, лол
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salas
Честно говоря, смотрю МС по ситуации, но всегда как выходит Альварес, происходит какая-то дичь: вместо глухой обороны или осторожного перепаса, приходится ещё более адский прессинг и куча моментов с голами (обычно он выходит в концовке). Прямо магия какая-то. Хотя с виду ничего сверхъестественного чувак не творит.
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Bunyod Turgunov
Ответ Евгений Блажес
у Холанда все шансы побить получается, если без травм и в текущем темпе продолжит.
В том то и дело. Холанд много получает микротравмы.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Человек1991
91 гол Месси за 2012 год - вечный рекорд в истории футбола . ) У Месси также рекорд в истории в футбола за сезон 11/12 - 78 голов . )
будет побит
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Феоктист
Ответ Burel
жаль, что с внешностью жутко не повезло
Истинный ариец, это вам не цыгане с Аргентины и Португалии.
+6
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Экселлент
Если не травмы,то я не знаю,что его может остановить, он просто рвет и метает,МОНСТР!
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vova123456
Ответ Евгений Блажес
у Холанда все шансы побить получается, если без травм и в текущем темпе продолжит.
Ну, тяжело загадывать на такое большое время вперед. Тем более что у Холланда пока что 18 голов в 2023, это очень далеко до 91.
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as009595@icloud.com
Ответ Человек1991
91 гол Месси за 2012 год - вечный рекорд в истории футбола . ) У Месси также рекорд в истории в футбола за сезон 11/12 - 78 голов . )
Опять Месси)? Сколько забивал в его возрасте?
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Машина для забивания голов💙🤖💪
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A_mustaf
Ответ Человек1991
91 гол Месси за 2012 год - вечный рекорд в истории футбола . ) У Месси также рекорд в истории в футбола за сезон 11/12 - 78 голов . )
Причем здесь Месси, если речь про Холланда идет вообще ?
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Parce
Ответ Михаил Стентор
Господи, причём тут Месси?
Наверное при том, что рекорд по количеству голову принадлежит ему, а пост как раз про рекорды)
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