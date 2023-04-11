«ПСЖ» сможет соблюсти условия соглашения по финансовому фэйр-плей по итогам сезона.

В августе прошлого года в связи с большими убытками клуба за три последних финансовых года направил клубу мировое соглашение с перечнем финансовых и спортивных мер – согласно ему, « » нужно было исправить ситуацию в следующие три сезона, чтобы избежать более жестких санкций – в частности, дополнительного штрафа в 55 млн евро. Аналогичные меры были приняты в отношении «Марселя». По итогам прошлого сезона убытки парижан составили 369 млн евро.

По данным Le Parisien, соглашение «ПСЖ» с УЕФА допускает убытки в размере не более 60 млн евро при условии отсутствия дефицита в течение следующих двух трансферных кампаний.

Согласно прогнозам, которые клуб представил УЕФА, выручка по итогам сезона составит рекордные 800 миллионов евро. Так, продажа билетов и доходы от индустрии гостеприимства принесут «ПСЖ» 132 млн евро – больше, чем любому другому клубу Европы. Еще 200 млн евро в течение следующих трех лет принесет сделка клубов Лиги 1 с инвестиционным фондом CVC.

Также « » планирует продать ряд игроков, среди которых , , и . Также вписаться в требования ФФП позволят особенности продления контракта – форвард получит 180 млн евро подписного бонуса в течение трех лет, но эта сумма будет внесена в документы за 2022 год, что позволит клубу соблюсти новые ограничения: на зарплаты игроков может уходить не более 90% выручки, в 2024 году эта цифра составит 80%, а к 2025 году снизится до 70%.

Как отмечает Le Parisien, это позволит «ПСЖ» свободно тратиться на трансферы в летнее окно.

УЕФА ввел потолок на зарплаты и трансферы – 70% от доходов. И упразднил понятие «финансовый фэйр-плей»