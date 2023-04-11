У «ПСЖ» получится соблюсти соглашение с УЕФА о ФФП по итогам сезона. Клуб сможет свободно тратиться на трансферы летом
«ПСЖ» сможет соблюсти условия соглашения по финансовому фэйр-плей по итогам сезона.
В августе прошлого года в связи с большими убытками клуба за три последних финансовых года УЕФА направил клубу мировое соглашение с перечнем финансовых и спортивных мер – согласно ему, «ПСЖ» нужно было исправить ситуацию в следующие три сезона, чтобы избежать более жестких санкций – в частности, дополнительного штрафа в 55 млн евро. Аналогичные меры были приняты в отношении «Марселя». По итогам прошлого сезона убытки парижан составили 369 млн евро.
По данным Le Parisien, соглашение «ПСЖ» с УЕФА допускает убытки в размере не более 60 млн евро при условии отсутствия дефицита в течение следующих двух трансферных кампаний.
Согласно прогнозам, которые клуб представил УЕФА, выручка по итогам сезона составит рекордные 800 миллионов евро. Так, продажа билетов и доходы от индустрии гостеприимства принесут «ПСЖ» 132 млн евро – больше, чем любому другому клубу Европы. Еще 200 млн евро в течение следующих трех лет принесет сделка клубов Лиги 1 с инвестиционным фондом CVC.
Также «ПСЖ» планирует продать ряд игроков, среди которых Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Леандро Паредес и Джорджиньо Вейналдум. Также вписаться в требования ФФП позволят особенности продления контракта Килиана Мбаппе – форвард получит 180 млн евро подписного бонуса в течение трех лет, но эта сумма будет внесена в документы за 2022 год, что позволит клубу соблюсти новые ограничения: на зарплаты игроков может уходить не более 90% выручки, в 2024 году эта цифра составит 80%, а к 2025 году снизится до 70%.
Как отмечает Le Parisien, это позволит «ПСЖ» свободно тратиться на трансферы в летнее окно.
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Сначала подняли цены непомерными тратами, довели реалы и барселоны до истерики и попытки запуска Суперлиги, а сейчас плюют на все ограничения, Чифирин в кармане. Абрамович по сравнению с ними это волшебник в голубом вертолете, который раздарил всем эскимо.
Надеюсь в Реале его не будет, такие разводилы пусть в Сити или Челси переходят
это что же получается, уефа продались??
ничего себе...