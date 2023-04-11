У «ПСЖ» получится соблюсти соглашение с УЕФА о ФФП по итогам сезона. Клуб сможет свободно тратиться на трансферы летом

Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА трансферы бизнес Мауро Икарди Джорджиньо Вейналдум Юлиан Дракслер финансовый фэйр-плей Леандро Паредес Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» сможет соблюсти условия соглашения по финансовому фэйр-плей по итогам сезона.

В августе прошлого года в связи с большими убытками клуба за три последних финансовых года УЕФА направил клубу мировое соглашение с перечнем финансовых и спортивных мер – согласно ему, «ПСЖ» нужно было исправить ситуацию в следующие три сезона, чтобы избежать более жестких санкций – в частности, дополнительного штрафа в 55 млн евро. Аналогичные меры были приняты в отношении «Марселя». По итогам прошлого сезона убытки парижан  составили 369 млн евро.

По данным Le Parisien, соглашение «ПСЖ» с УЕФА допускает убытки в размере не более 60 млн евро при условии отсутствия дефицита в течение следующих двух трансферных кампаний.

Согласно прогнозам, которые клуб представил УЕФА, выручка по итогам сезона составит рекордные 800 миллионов евро. Так, продажа билетов и доходы от индустрии гостеприимства принесут «ПСЖ» 132 млн евро – больше, чем любому другому клубу Европы. Еще 200 млн евро в течение следующих трех лет принесет сделка клубов Лиги 1 с инвестиционным фондом CVC.

Также «ПСЖ» планирует продать ряд игроков, среди которых Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Леандро Паредес и Джорджиньо Вейналдум. Также вписаться в требования ФФП позволят особенности продления контракта Килиана Мбаппе – форвард получит 180 млн евро подписного бонуса в течение трех лет, но эта сумма будет внесена в документы за 2022 год, что позволит клубу соблюсти новые ограничения: на зарплаты игроков может уходить не более 90% выручки, в 2024 году эта цифра составит 80%, а к 2025 году снизится до 70%.

Как отмечает Le Parisien, это позволит «ПСЖ» свободно тратиться на трансферы в летнее окно.

УЕФА ввел потолок на зарплаты и трансферы – 70% от доходов. И упразднил понятие «финансовый фэйр-плей»

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55 комментариев

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Yakub25
«Дополнительный штраф в размере 55 млн евро...» Ну тут-то конечно шейх сразу понял, что дело пахнет плохо, и согласился на все условия УЕФА.
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Balt
У шейхов всё схвачено. Иначе и быть не может. Там у них вся УЕФА на поводке.
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Gosha Virobian
А что народ удивляется?)) я сходил вначале сезона на ПСЖ-Монпелье, билет 170 евро и это не не самая центральная трибуна, цены на Парк дэ Пренс бешеные стали, про ложи страшно подумать…в молодости ходил на угловую трибуну за 25 евро, стадион всегда полный. Куда сейчас не полетишь везде можно встретить людей в кепках, футболках, спортивных костюмах ПСЖ. Маркетинг у Парижа топ, особенно сделка с Air Jordan. Да спортивные результаты не очень, но сам бренд ПСЖ за последние 10 лет космически поднялся.
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Блуждающий странник
Как всегда комментаторы спортс открывают книгу видят фигу и хорошо если легендарного португальца. Если ПСЖ то сразу сговор и коррупция, даже пару строчек не осилить. У ПСЖ рекордная прибыль 800 миллионов евро, может даже обгонят победителя ЛЧ и клубы АПЛ, к примеру в прошлом году общая выручка Реала была 721 миллион евро, а это сам Реал Мадрид. Самое тяжелое финансовое бремя контракт Мбаппе решили не разбивать на три года, а провели за 2022, в дальнейшем все бонусы в виде лояльности не будут учитываться в 23 и 24 годах, а доходы от спонсоров как минимум на пару лет останутся и клуб в большом плюсе. Это тем экспертам в комментариях кто тут писал, что Месси убивает финансы ПСЖ. Они на нем столько денег заработали, что даже контракт Мбаппе есть возможность учесть за один финансовый год. Уйдет Месси свободным агентом, а это ещё минимум минус 40 миллионов. 180 миллионов от Мбаппе и если хотя бы от половины неликвида как Паредес, Икарди и Вейналдум избавятся, то ПСЖ уже год закончит с прибылью немалой. На самом деле это не Месси ПСЖ пользовался, а они им. Работали на его имени по максимуму. И Барса тоже хочет его взять на небольшую зарплату и заработать, а то с рычагами сомнительная затея, рано или поздно выгребать придется
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шампион
Арабы конечно мощно подкопали под футбол.
Сначала подняли цены непомерными тратами, довели реалы и барселоны до истерики и попытки запуска Суперлиги, а сейчас плюют на все ограничения, Чифирин в кармане. Абрамович по сравнению с ними это волшебник в голубом вертолете, который раздарил всем эскимо.
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кракен ночной лиги
Ответ Yavich
Предлагаю по такому случаю расформировать Лудогорец
И снять с Ювентуса 15 очков
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Asad Usmanhodjaev
Лудогорец 🗿
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MajestySport
Хана Ювентусу, Трабзонспору
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Ghost Power
Конечно, конечно. Вы главное не забывайте в определенные дни переводить на наши счета n ые суммы и можете в своих отчётах нести полную ахинею. Клуб получит доход 132 млн больше чем кто либо. Откуда?😂
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Блистательно
Прям как наши депутаты, которым все можно
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добрый грек
Другое дело Динамо Загреб
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f0rmoceft
180 млн. подписного бонуса за то, чтобы игрок остался. Плюс зп 60 млн. чистыми!
Надеюсь в Реале его не будет, такие разводилы пусть в Сити или Челси переходят
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wojtech66
Петросян просто нервно курит в сторонке.)
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Edgardinho
Не за горами тот день, когда весь этот клубок коррупции будет расплетен. Суперлига дерзай!
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Арман Бижанов
180 миллионов подписного бонуса для Мбаппе??? Ашалеть! Мне кажется фанаты ПСЖ ведут себя как психически неуровнавешенные, веря в то что Киллиан остался в Париже исключительно из за любви, хотя при этом сами прекрасно понимают что это не так.
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Mbest77
В честь этого, Клуж перевести в третью лигу, с Црвены Звезды снять 20 очков, сборную Казахстана обратно в Азию, Австралию в КАНКАНАФ
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VuNePonimaete
Ничего себе...
это что же получается, уефа продались??
ничего себе...
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Mbest77
Ответ Сикарио
Ты реально думаешь, что эта шутка до сих пор смешная?
Да!
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Алексей Пославский
Ахахахахахаха
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Фут.Боль
"Так, продажа билетов и доходы от индустрии гостеприимства принесут «ПСЖ» 132 млн евро – больше, чем любому другому клубу Европы", - больше всего позабавило в этой новости.
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forward1988
В этом никто не сомневался,псж знают куда занести
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ager
зачем шейхам этот мешок с долгами в четверть миллиарда в год
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Konvicted
Ответ Михаил Анисимов
Также «ПСЖ» планирует продать ряд игроков, среди которых Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Леандро Паредес и Джорджиньо Вейналдум. Интересно, а кто-нибудь планирует их покупать???
паредеса могут. остальные будут висеть до конца контракта.
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Van Darkholme
Самый честный и достойный клуб, с самыми порядочными владельцами, среди всех членов УЕФА. Осталось только трофеи выиграть.
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Рнпрл Аари
Кто бы сомневался. Прошли выборы и Чиферин снова за свое
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