Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Динамо». ЭСК РФС единогласно признала это

ЭСК РФС признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в конце матча со «Спартаком».

На 84-й минуте матча 22-го тура Мир «Спартак» – « » (3:3) хавбек упал в штрафной площади после контакта с защитником . Главный судья после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый, который затем реализовал Александр Соболев, установив окончательный счет в матче.

«ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе.

В игре, согласен с Алексеем Николаевым, судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды «Спартак» началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает.

Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, ВАР правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение», – сказал член Экспертно‑судейской комиссии Российского футбольного союза в эфире «Матч Премьер».

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