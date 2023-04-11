Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Динамо». ЭСК РФС единогласно признала это
ЭСК РФС признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в конце матча со «Спартаком».
На 84-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3) хавбек Роман Зобнин упал в штрафной площади после контакта с защитником Эли Дасой. Главный судья Сергей Иванов после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый, который затем реализовал Александр Соболев, установив окончательный счет в матче.
«ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе.
В игре, согласен с Алексеем Николаевым, судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды «Спартак» началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает.
Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, ВАР правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение», – сказал член Экспертно‑судейской комиссии Российского футбольного союза Николай Левников в эфире «Матч Премьер».
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Но проверять это совпадение, когда человек смотрит в монитор и принимает абсолютно противоположные по духу решения в пользу одной команды мы не будем и через пару недель назначим Иванова еще на какой-нибудь матч Спартака :)
Тащат за уши на второе место ... и не тащится.
Признали и признали, через месяц снова назначат и снова подарит. И так далее. Главное что Зарема довольна.