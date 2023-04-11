Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Динамо». ЭСК РФС единогласно признала это

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Николай Левников Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин видеоповторы Эли Даса Матч ТВ ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» в конце матча со «Спартаком».

На 84-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3) хавбек Роман Зобнин упал в штрафной площади после контакта с защитником Эли Дасой. Главный судья Сергей Иванов после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый, который затем реализовал Александр Соболев, установив окончательный счет в матче.

«ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе.

В игре, согласен с Алексеем Николаевым, судье, может быть, было трудно увидеть все детали единоборства, но при подходе к монитору он должен был посмотреть, может быть, чуть дольше и убедиться, что контакт защитника с телом нападающего несущественный, падение игрока команды «Спартак» началось не от контакта, он сам подгибает ноги, складывается и падает.

Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, ВАР правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение», – сказал член Экспертно‑судейской комиссии Российского футбольного союза Николай Левников в эфире «Матч Премьер».

«Такие точки – смешно». «Спартак» спас ничью после спорного пенальти

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100 комментариев

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ЖУЛИК
Всё видел судейка, но бабки зарешали
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Александр Комиссаров
Ответ ezheloko
Кстати напомню как месяц назад ЭСК, Николаев в эфире и другие точно также недоумевали как можно было засчитать гол в ворота Локомотива, когда Игнатов откровенно завалил Тикнизяна при отборе мяча. Судьей матча был Сергей Иванов. Но проверять это совпадение, когда человек смотрит в монитор и принимает абсолютно противоположные по духу решения в пользу одной команды мы не будем и через пару недель назначим Иванова еще на какой-нибудь матч Спартака :)
Поверьте поставьте перед этими кротами 10 монитор и 100 камер с разных ракурсов с каждой стороны,они не увидят ,и сделают все по своему,так как у нас у судейства нет наказаний за ошибки,и надо признать что у нас судейская школа очень слабая,единые правила футбола трактуют по разному,как хотят,вот Иванов ошибся,я 100% даю,что в следующем туре он будет снова судить
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Пара Соль Ка
Не зря Спартак встречался с судейским корпусом, ой, не зря...)
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Александр Шашков
Так что затягивать может и все 3 гола были не правильно засчитынами
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sergei_saenko77@mail.ru
Вы странные, когда ошибаются и назначают пенальти в ворота Спартака то все честно и все молодцы, как только надо дать в ворота соперника Спартака то сразу все ошиблись
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Игорь Ерофеенков
А ему там показали повтор с того ракурса, на котором он сам находился, а не с бокового... 🤡 на вар
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Антон Белименко
Вот все здесь обсуждают, защитник рукой хватал Зобнина, недостаточно усилие было, чтоб он упал, а как быть тогда в эпизоде с Литвиновым в недавнем матче Спартака, когда он руку положил на защитника соперника, и даже их близко не было к мячу, защитник не упал, Спартак в той атаке забивает гол, его не засчитывают, и правоту судьи признает ЭСК, якобы Литвинов захватил защитника, а что тут Зобнина хватал защитник с таким же примерно усилием, уже нарушением не считается... Какие то двойные стандарты у ЭСК. Если уж засчитываете захваты как фолы, так и признавайте фиксацию нарушения, либо признавайте такое как отсутствие фола.
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Сергей Павлов
Ответ Зелёный гопник
Видимо Газпром купил всё, даже судейство в пользу Спартака 🤣
Нет, «это Гинер всё купил»
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Sla Slo
Какое свинство
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Александр Комиссаров
Ответ Тайосич
А чего нам Наполи и Милан? В матче Спартак - Факел в ворота Спартака поставили пенальти за удар рукой в лицо футболиста Факела. Ровно в следующем же матче Спартака против Урала судья не поставил пенальти в пользу Спартака за абсолютно такой же удар рукой в лицо.
Вот я вам и объясняю,правила одни и те же должны быть,есть мы придерживаемся правил ФИФА,то и должны их соблюдать,там по сути не было пенальти,но поставили,про которые вы говорите моменты,вы правы,судьи у нас судят отвратительно,нет единого механизма,в определенно одинаковых эпизодах они правила трактуют по своему,их надо либо по карману бить очень сильно за проведенную игру,или отправлять на переаттестацию,или как у них это называется,вот ошибся Иванов,не чё не сделаю ,не присудят победу Динамо,и не отменят пенальти,смысл этого ЭСК?если они не могут судьям как то внушить чтоб те судили по единым правилам,вот и всё
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Дмитрий Тихонов
И что теперь? Победу "Динамо" засчитают или переигровка будет? К чему нам эта информация?
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ezheloko
Кстати напомню как месяц назад ЭСК, Николаев в эфире и другие точно также недоумевали как можно было засчитать гол в ворота Локомотива, когда Игнатов откровенно завалил Тикнизяна при отборе мяча. Судьей матча был Сергей Иванов.

Но проверять это совпадение, когда человек смотрит в монитор и принимает абсолютно противоположные по духу решения в пользу одной команды мы не будем и через пару недель назначим Иванова еще на какой-нибудь матч Спартака :)
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Balt
Ну надо же. Что, неужели теперь ныть не будут про судейство раз им там подмахнули в дерби и очко подарили? Да не, бред какой-то.
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Питекантроп
Татaрка че скажет?
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a2wai
Что и требовалось доказать.
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dimitrii36
Ответ Тайосич
А чего нам Наполи и Милан? В матче Спартак - Факел в ворота Спартака поставили пенальти за удар рукой в лицо футболиста Факела. Ровно в следующем же матче Спартака против Урала судья не поставил пенальти в пользу Спартака за абсолютно такой же удар рукой в лицо.
так сие другое, Новиков поддерживает сообщество северных неандертальцев, но с другой стороны критикует многое в России
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Карл_Иваныч
"Убийство" "Спартака" идёт полным ходом :-)
Тащат за уши на второе место ... и не тащится.
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Олег Поддубный
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Щас разберутся как надо и впаяют Динамо технарь
Попали динамики)
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Тайосич
Ответ Александр Комиссаров
Посмотрите пожалуйста матч Наполи Милан там примерно такой же захват был в штрафной и ни какого пенальти не было,я как помню правила едины,но у нас почему то отличаются от остальных
А чего нам Наполи и Милан? В матче Спартак - Факел в ворота Спартака поставили пенальти за удар рукой в лицо футболиста Факела. Ровно в следующем же матче Спартака против Урала судья не поставил пенальти в пользу Спартака за абсолютно такой же удар рукой в лицо.
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dimitrii36
так для того и назначил, театр одного актера
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Demetrios
эск признала Зобнина дельфином номер 2 официально)
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форест
Ответ Роман Ч
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Ну чем они там будут заниматься другой вопрос.
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Gerzhog
Недавно Иванов засчитал гол в ворота Локомотива после борцовского броска со стороны Игнатова. ЭСК также единогласно признали это ошибкой. Ну и?(с) Это помешало как-то через месяц всего снова назначить его на игру Спартака и в очередной раз подарить им гол?

Признали и признали, через месяц снова назначат и снова подарит. И так далее. Главное что Зарема довольна.
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freeman123
Ответ KiNG_K
Не зря спартачи встречались с судейками недавно.
А феще не поставили пенальти в ворота спартака в игре с Тереком, там момент как у Клаудиньо с Тюкавиным, а москвичи все дружно вопили что там пенальти, но тут почему-то либо молчали либо пытались обманывать что там не так все однозначно и намерения Зобнина были в мяч играть и удар слабый, ну как обычно у них))
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Ветер
Ну эта пенка была не за Спартак, а против Динамо похоже. Мелкая месть Зенита, за вылет из кубка.
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