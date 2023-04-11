Гави счастлив в «Барсе» и уверен, что контракт зарегистрируют. Встреча его агента с «Челси» касалась Луиса Энрике

Гави не собирается из «Барселоны» переходить в «Челси».

По данным Diario Sport, встреча агента де ла Пеньи с « », о которой сообщалось ранее, не была связана с возможным трансфером хавбека «блауграны» и касалась совершенно другого вопроса – возможного назначения на пост главного тренера английской команды.

Никаких контактов с «синими» насчет перехода не было. Сам футболист счастлив в «Барселоне» и сейчас не может представить себя в другой команде. Он убежден, что все проблемы, связанные с регистрацией его контракта, будут решены.

« » от «Челси» тоже не получала никаких предложений.