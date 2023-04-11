Гави счастлив в «Барсе» и уверен, что контракт зарегистрируют. Встреча его агента с «Челси» касалась Луиса Энрике
Гави не собирается из «Барселоны» переходить в «Челси».
По данным Diario Sport, встреча агента Ивана де ла Пеньи с «Челси», о которой сообщалось ранее, не была связана с возможным трансфером хавбека «блауграны» и касалась совершенно другого вопроса – возможного назначения Луиса Энрике на пост главного тренера английской команды.
Никаких контактов с «синими» насчет перехода Гави не было. Сам футболист счастлив в «Барселоне» и сейчас не может представить себя в другой команде. Он убежден, что все проблемы, связанные с регистрацией его контракта, будут решены.
«Барселона» от «Челси» тоже не получала никаких предложений.
Умора))
Гави дал бы этому бесхребетному мешку-середняку хоть какие-то яйца и добавил пару десятков лишних отборов, перехватов, выигранных единоборств...
Этого сильно не хватает синим в отсутствии какой-либо поставленной позиционной игры, судя по тому что они показывают последнее время
подловил!