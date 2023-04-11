Гави счастлив в «Барсе» и уверен, что контракт зарегистрируют. Встреча его агента с «Челси» касалась Луиса Энрике

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Иван де ла Пенья Ла Лига возможные трансферы Луис Энрике агенты Гави Футбол

Гави не собирается из «Барселоны» переходить в «Челси».

По данным Diario Sport, встреча агента Ивана де ла Пеньи с «Челси», о которой сообщалось ранее, не была связана с возможным трансфером хавбека «блауграны» и касалась совершенно другого вопроса – возможного назначения Луиса Энрике на пост главного тренера английской команды.

Никаких контактов с «синими» насчет перехода Гави не было. Сам футболист счастлив в «Барселоне» и сейчас не может представить себя в другой команде. Он убежден, что все проблемы, связанные с регистрацией его контракта, будут решены.

«Барселона» от «Челси» тоже не получала никаких предложений.

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41 комментарий

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romaroman26
Ответ SaH4r.
и вправду зачем вам этот топарь бесплатно, лучше уж ноунейма из УПЛ за 100 лямов купить)
да чем он топарь то? бегает как курица без головы по полю, и не думает о последствиях
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Adham Boy
Вечно молодой Гави))
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Benner
Ответ DolJun
пока гави охраняют карманные барселонские судьи внутри ла лиги - это одно, но что-то мне подсказывает, что со временем этого костолома начнут карать, а когда твоя команда остается в меньшинстве - никакому тренеру это не понравится, особенно чави, учитывая что автобусу, который он строит, всегда нужно на поле максимум деталей.
Глор челси пищит про автобус
Умора))
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Эксперт Спортс
Ответ DolJun
подкаты двумя ногами шипами вперед - это динамика и острота игры у тебя до тех пор, пока так не будут играть против барселонских симулянтов)
Не смеши, гави будет пахать за троих в Челси
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Youzhny23
Ответ Эксперт Спортс
И это показывает уровень лч) Арсенал лидер АПЛ, Барселона лидер ла лиги, Ланс догоняет ПСЖ, Унион побеждает Баварию и входит в топ 3.
это скорее показывает какие у Барселоны возможности там где вокруг не одни Уэски и Жироны , одно лидерство в чемпе за 5 лет , 8 вылеов разгромных с еврокубков разных категорий подряд
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Эксперт Спортс
Ответ Youzhny23
и поэтому они играют в лч )
И это показывает уровень лч) Арсенал лидер АПЛ, Барселона лидер ла лиги, Ланс догоняет ПСЖ, Унион побеждает Баварию и входит в топ 3.
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Raul14
Ответ Эксперт Спортс
Ты значит фанат Рауля? Так ответь мне в каком году и против кого он забил как он это говорил в интервью свой самый красивый гол?
Нет, я не фанат Рауля))
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geoo9
Жаль игрок отличный, с характером, такие должны быть в команде
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DolJun
Ответ Эксперт Спортс
Будто Челси в большинстве играет лучше) Лучше гави привнесет динамику и остроту игры нежели то что показывает Чулси
подкаты двумя ногами шипами вперед - это динамика и острота игры у тебя до тех пор, пока так не будут играть против барселонских симулянтов)
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Глеб Ягнаков
А говорили , что Гави не счастлив в Барселоне.
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Youzhny23
Ответ Эксперт Спортс
И поэтому они на 11 месте)
и поэтому они играют в лч )
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иц а мэн
Ответ benjamin92
Гави понимает, что глупо в начале карьеры переходить из родного клуба, в котором на тебя рассчитывают и любят, в средний клуб АПЛ (не шутка, они на 11 месте)
чипси аутсайдер а не средний клуб
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Эксперт Спортс
Ответ Raul14
Ну и правильно! Кому нужен такой брусок?))
Ты значит фанат Рауля? Так ответь мне в каком году и против кого он забил как он это говорил в интервью свой самый красивый гол?
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Эксперт Спортс
Ответ DolJun
пока гави охраняют карманные барселонские судьи внутри ла лиги - это одно, но что-то мне подсказывает, что со временем этого костолома начнут карать, а когда твоя команда остается в меньшинстве - никакому тренеру это не понравится, особенно чави, учитывая что автобусу, который он строит, всегда нужно на поле максимум деталей.
Будто Челси в большинстве играет лучше) Лучше гави привнесет динамику и остроту игры нежели то что показывает Чулси
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Butrymovich Mikalai
Стоит напомнить, что все эти качели с Гави только благодаря мистеру Тебасу Мадридскому .
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DolJun
Ответ Try Stelsi
Интересно, как середня сейчас на первом месте Ла Лиги находится 🤔
это перес все купил. точнее продал.
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Try Stelsi
Ответ DolJun
почему? в кристал пелас был вполне себе основным. впрочем китайский гави тоже играет в середняке в основе, следовательно они вроде как на одном уровне. подловил!
Интересно, как середня сейчас на первом месте Ла Лиги находится 🤔
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Umar Rieltor
Ответ DolJun
да сразу было понятно что утка. у челси у лофтус чика футбольного интеллекта больше, чем у этого барселонского бруса, не говоря уже про условного галлахера или чуквуэмеки.
но твой интеллект ниже плинтуса
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DolJun
Ответ Эксперт Спортс
Гави молод и неопытен. Придет время он станет супертопом
пока гави охраняют карманные барселонские судьи внутри ла лиги - это одно, но что-то мне подсказывает, что со временем этого костолома начнут карать, а когда твоя команда остается в меньшинстве - никакому тренеру это не понравится, особенно чави, учитывая что автобусу, который он строит, всегда нужно на поле максимум деталей.
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Леван Мкртчян
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Челси перекрестился
Даже для хейтеров Гави -- это не смешно.
Гави дал бы этому бесхребетному мешку-середняку хоть какие-то яйца и добавил пару десятков лишних отборов, перехватов, выигранных единоборств...
Этого сильно не хватает синим в отсутствии какой-либо поставленной позиционной игры, судя по тому что они показывают последнее время
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Raul14
Ответ No Name
ты про челси?
Нет, я про пасынка Пике — Гиви))
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Эксперт Спортс
Ответ benjamin92
Гави понимает, что глупо в начале карьеры переходить из родного клуба, в котором на тебя рассчитывают и любят, в средний клуб АПЛ (не шутка, они на 11 месте)
Не просто средний а в клуб который борется за выживание
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-3
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DolJun
Ответ Try Stelsi
Только вот Лофтус Чик даже в основу середняка Апл пробиться не в состоянии
почему? в кристал пелас был вполне себе основным. впрочем китайский гави тоже играет в середняке в основе, следовательно они вроде как на одном уровне.
подловил!
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Игорь Климов
Ответ SaH4r.
и вправду зачем вам этот топарь бесплатно, лучше уж ноунейма из УПЛ за 100 лямов купить)
Точно, купили из УПЛ этого так называемого "топоря" за 100 млн. и держат его на лавочке запасных)
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Эксперт Спортс
Ответ DolJun
да сразу было понятно что утка. у челси у лофтус чика футбольного интеллекта больше, чем у этого барселонского бруса, не говоря уже про условного галлахера или чуквуэмеки.
Гави молод и неопытен. Придет время он станет супертопом
+1
-1
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