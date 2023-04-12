Холанд забил 11 голов в 7 матчах этой ЛЧ. Он лучший бомбардир турнира
Эрлинг Холанд результативно играет в этой Лиге чемпионов.
22-летний норвежец поразил ворота «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).
На счету Холанда 11 голов в нынешнем розыгрыше турнира, он лидирует в списке бомбардиров. На втором месте с 8 голами находится Мохамед Салах из «Ливерпуля», третье делят форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – у них по 7 забитых мячей.
Всего же Холанд забил 34 мяча в 26 матчах Лиги чемпионов и догнал Герда Мюллера, у которого 34 гола в 35 матчах. Лучший бомбардир Лиги чемпионов – Криштиану Роналду, забивший 140 мячей в 183 играх.
Хотя да, есть шанс, ведь за кубок Испании давали…
Но самый позорный это когда продлили голосование ради Рона после стыков со Швецией))) такого не было в истории никогда )))
На ЧМ нет времени на раскачку, надо решать здесь и сейчас.
ЗБ его бесспорно , но какой ЗМ
Хотя все итак знают, что тот год один из самых позорных в плане вручения Золотого мяча
Если Месси дают за репутацию, что то в том году ему не дали. Видимо репутация спала 🤣