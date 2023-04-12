Холанд забил 11 голов в 7 матчах этой ЛЧ. Он лучший бомбардир турнира

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Герд Мюллер Лига чемпионов УЕФА рейтинги Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд результативно играет в этой Лиге чемпионов.

22-летний норвежец поразил ворота «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

На счету Холанда 11 голов в нынешнем розыгрыше турнира, он лидирует в списке бомбардиров. На втором месте с 8 голами находится Мохамед Салах из «Ливерпуля», третье делят форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – у них по 7 забитых мячей.

Всего же Холанд забил 34 мяча в 26 матчах Лиги чемпионов и догнал Герда Мюллера, у которого 34 гола в 35 матчах. Лучший бомбардир Лиги чемпионов – Криштиану Роналду, забивший 140 мячей в 183 играх.

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60 комментариев

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Royal Watcher
Ответ Oleg
А если не возьмет ЛЧ, за кого притопите, ну что бы из категории кто угодно лишь бы не Месси?)
А вообще тут матчи ЛЧ обсуждают и игроков которые в ЛЧ играют, причем здесь Месси?
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Oleg
Ответ Габи Жезус
Снейдер в 10 году на ЧМ был одним из лучших и дошел до финала с командой, на клубном уровне вообще требл выиграл и также внес огромный импакт, но с ЗМ его прокатили, как и Иньесту/Хави Хотя все итак знают, что тот год один из самых позорных в плане вручения Золотого мяча
На каком из турниров Снейдер был признан лучшим игроком, можно огласить хотя бы один турнир?)))
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Royal Watcher
Ответ Oleg
А если не возьмет ЛЧ, за кого притопите, ну что бы из категории кто угодно лишь бы не Месси?)
А зачем топить против Месси, всем понятно что за стату в лиге 1 и пенки на ЧМ давать ЗМ это бред…
Хотя да, есть шанс, ведь за кубок Испании давали…
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Юрий Кечко
Ответ Габи Жезус
Снейдер в 10 году на ЧМ был одним из лучших и дошел до финала с командой, на клубном уровне вообще требл выиграл и также внес огромный импакт, но с ЗМ его прокатили, как и Иньесту/Хави Хотя все итак знают, что тот год один из самых позорных в плане вручения Золотого мяча
Ну снейдера правда прокатили это факт

Но самый позорный это когда продлили голосование ради Рона после стыков со Швецией))) такого не было в истории никогда )))
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Parce
Ответ Габи Жезус
Снейдер в 10 году на ЧМ был одним из лучших и дошел до финала с командой, на клубном уровне вообще требл выиграл и также внес огромный импакт, но с ЗМ его прокатили, как и Иньесту/Хави Хотя все итак знают, что тот год один из самых позорных в плане вручения Золотого мяча
56 голов, 16 передач, лучший бомбардир Лч, Ла Лиги, лучший игрок Ла Лиги, Золотая бутса. Не буду доказывать кто достойней, но называть это позором, только может человек, который хейтит Месси чуть ли ни в каждом комменте
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Oleg
Ответ Фёдор Кузнецов
Настолько короткий с сентября по май
Так играют те же 7 туров, просто ЛЧ растянута на сезон.
На ЧМ нет времени на раскачку, надо решать здесь и сейчас.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Габи Жезус
Снейдер в 10 году на ЧМ был одним из лучших и дошел до финала с командой, на клубном уровне вообще требл выиграл и также внес огромный импакт, но с ЗМ его прокатили, как и Иньесту/Хави Хотя все итак знают, что тот год один из самых позорных в плане вручения Золотого мяча
Глорик Кристи понимаю ты ещё юный, но лучший игрок ЧМ 2010 это Форлан, играл круто, но не на ЗМ, а Снейдер даже в топ-3 не был 🤣🤣
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Royal Watcher
Ответ Блуждающий странник
У тебя же вроде Реал на аве. Настолько не любишь одного аргентинца что уже Сити победы в ЛЧ желаешь? :D А так да, должен. По игре Сити лучшие с запасом, за годы рандомных вылетов свою чашку заслужили
Альваресу тоже победы желаю, о каком ты Аргентинце я хз
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Oleg
Ответ Royal Watcher
Должен брать ЛЧ, а потом и ЗМ…
А если не возьмет ЛЧ, за кого притопите, ну что бы из категории кто угодно лишь бы не Месси?)
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Мохнатый55
Ответ udiekemen
Кроме ЧМ есть и другие турниры, беру в пример Мбаппе (2018 год выиграл ЧМ и больше ничего значительного) а Модрич ещё и Лч выиграл) а было бы смешно если бы дали Месси ЗМ за Лигу 1 в том году
В 18-м Мбаппе вполне заслужил ЗМ, но Перес проплатил для Модрича.
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Никита Смолов
Ответ Габи Жезус
Если Сити заберут ЛЧ и АПЛ, а Холланд продолжит в таком же темпе, то должен забирать ЗМ без вариантов
Вся надежда на Эрлинга у хейтеров )
ЗБ его бесспорно , но какой ЗМ
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Greatest Of All Time
Эээххх Пеп зачем его убрал против Лейпцига , а он реально мог бы забить в этом сезоне больше всех в ЛЧ в истории.
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Юрий Кечко
Ответ Гамарджоба Генацвале
Жди комментов от фанатов Месси. Сейчас тебе обьяснят, что ты не прав.
Почему , при таком раскладе он реальный кандидат , но если не возьмёт апл например то уже нет
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udiekemen
Ответ Men77
а я думал Месси и чемпионат мира. Ах да, его же не было. Нам всё приснилось. Если Месси дают за репутацию, что то в том году ему не дали. Видимо репутация спала 🤣
Кроме ЧМ есть и другие турниры, беру в пример Мбаппе (2018 год выиграл ЧМ и больше ничего значительного) а Модрич ещё и Лч выиграл) а было бы смешно если бы дали Месси ЗМ за Лигу 1 в том году
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Greatest Of All Time
Ответ Фёдор Кузнецов
Настолько короткий с сентября по май
🤣🤦🏻‍♂️Тоже виноват Месси что ЛЧ не играют как ЧМ. А распределяют на несколько месяцев эти 12 матчей. Причём матчи которые по 2 раза с каждым соперником, не как на ЧМ проиграл вылетел, а дают шанс отыграться.
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Зверёк
140 голов Криша впечатляют.
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Ваня Шипитко
Ответ therealgreenman
Лучший центр форвард на сегодняшней день…
.. это Антон Заболотный
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Doug DeMuro99
Если брать ЛЧ то сейчас, все работает как часы, Холланд топ, мощь, время идеальное 👌
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Parce
Ответ Фёдор Кузнецов
Настолько короткий с сентября по май
Я уже не говорю что на ЧМ не по два матча, что довольно сложнее, шансов на отыграться нет при неудаче
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AF007
Ответ Габи Жезус
Если Сити заберут ЛЧ и АПЛ, а Холланд продолжит в таком же темпе, то должен забирать ЗМ без вариантов
Сильно плакал 18 декабря?
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Габи Жезус
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
У Холланда нет шансов взять зм, потому что в годы проведения ЧМ практически всегда выигрывает тот, кто ярко проявил себя на мундиале или хотя бы играл там на поздних стадиях. А вот в следующем году вполне повторить подвиг Шевченко, который также играл за среднюю сборную и в 2004 взял ЗМ. После этого Золотой Мяч всегда забирали футболисты из сильнейших сборных мира.
Снейдер в 10 году на ЧМ был одним из лучших и дошел до финала с командой, на клубном уровне вообще требл выиграл и также внес огромный импакт, но с ЗМ его прокатили, как и Иньесту/Хави

Хотя все итак знают, что тот год один из самых позорных в плане вручения Золотого мяча
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Parce
Ответ Фёдор Кузнецов
Настолько короткий с сентября по май
Ну если придерживать такой логики, то можно турнир из 12 матчей в год проводить, с матчем в месяц и говорить какой длинный турнир
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Фёдор Кузнецов
Срочно нужен Oleg чтоб он разъяснил что ЛЧ это никому не нужный турнир
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Men77
Ответ udiekemen
Месси и репутация...) Как и обычно
а я думал Месси и чемпионат мира. Ах да, его же не было. Нам всё приснилось.
Если Месси дают за репутацию, что то в том году ему не дали. Видимо репутация спала 🤣
+5
-6
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badaboom
Ответ Габи Жезус
Если Сити заберут ЛЧ и АПЛ, а Холланд продолжит в таком же темпе, то должен забирать ЗМ без вариантов
Он еще и пасик же выдал. Сделал игру на уровне Гномыча. Если возьмут даже только ЛЧ без АПЛ, он обязан получать ЗМ. Он просто лучший с начала сезона за исключением месяца ЧМ. Уверен, что Месси не обидится, как некоторые нарциссы, и церемонию не проигнорит)
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