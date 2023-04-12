Холанд забил 11 голов в 7 матчах этой ЛЧ. Он лучший бомбардир турнира

Эрлинг Холанд результативно играет в этой Лиге чемпионов.

22-летний норвежец поразил ворота «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

На счету 11 голов в нынешнем розыгрыше турнира, он лидирует в списке бомбардиров. На втором месте с 8 голами находится Мохамед Салах из «Ливерпуля», третье делят форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – у них по 7 забитых мячей.

Всего же Холанд забил 34 мяча в 26 матчах Лиги чемпионов и догнал , у которого 34 гола в 35 матчах. Лучший бомбардир чемпионов – Криштиану Роналду, забивший 140 мячей в 183 играх.