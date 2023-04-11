Фетисов о критериях МОК: «Со времен холодной войны не было подобных решений. Бах попирает все, что связано с олимпизмом. Полный правовой беспредел»

Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– На состоявшемся недавно исполкоме МОК были приняты уточненные рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. При этом президент МОК Томас Бах теперь постоянно говорит, что он защищает права российских и белорусских атлетов, делает все возможное, чтобы позволить им участвовать в турнирах хоть в каком-то статусе. Как вы оцениваете данную ситуацию и такую позицию Баха?

– Это беспредельная позиция. Она попирает все права, во-первых, самих спортсменов. Во-вторых, все устои и традиции Международного олимпийского комитета. И примеров этому достаточно за последнее время.

Начиная со времен холодной войны никогда не было подобных решений МОК. Были бойкоты, были протесты, но такого не припоминается. Мне просто интересно, как бы себя повел в такой ситуации Самаранч? Бах, сам будучи олимпийским чемпионом, попирает все, что связано вообще с олимпизмом. Полный правовой беспредел. Я не думаю, что в хартии МОК что-то сказано по такому решению.

Мы сами в какой-то степени виноваты в этом. Либо парламент, либо сообщество ветеранов спорта должны отправить письмо в МОК с требованиями и понятной формулировкой: «Вернемся только в случае возвращения нашего флага и гимна. Или вносите в хартию МОК поправки, легализующие ваши решения. В противном случае – до свидания».

Тогда не было бы ожиданий, всяких игрищ «если скажешь что надо, отвернешься от чего не надо, то мы дадим тебе возможность выступить». Такое ведь бесконечно может быть. Поэтому считаю, что и наши упущения тоже есть. Что такие вещи нам предлагают, а мы постоянно уступали в своей позиции.

По допингу все понятно – в кодексе ВАДА все моменты прописаны. А по допуску ситуация беспредельная и беспрецедентная. Которая, кроме как к разрушению всей системы олимпийского движения, ни к чему хорошему не приведет, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.