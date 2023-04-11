Фетисов о критериях МОК: «Со времен холодной войны не было подобных решений. Бах попирает все, что связано с олимпизмом. Полный правовой беспредел»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК Хуан Антонио Самаранч Томас Бах Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– На состоявшемся недавно исполкоме МОК были приняты уточненные рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. При этом президент МОК Томас Бах теперь постоянно говорит, что он защищает права российских и белорусских атлетов, делает все возможное, чтобы позволить им участвовать в турнирах хоть в каком-то статусе. Как вы оцениваете данную ситуацию и такую позицию Баха?

– Это беспредельная позиция. Она попирает все права, во-первых, самих спортсменов. Во-вторых, все устои и традиции Международного олимпийского комитета. И примеров этому достаточно за последнее время.

Начиная со времен холодной войны никогда не было подобных решений МОК. Были бойкоты, были протесты, но такого не припоминается. Мне просто интересно, как бы себя повел в такой ситуации Самаранч? Бах, сам будучи олимпийским чемпионом, попирает все, что связано вообще с олимпизмом. Полный правовой беспредел. Я не думаю, что в хартии МОК что-то сказано по такому решению.

Мы сами в какой-то степени виноваты в этом. Либо парламент, либо сообщество ветеранов спорта должны отправить письмо в МОК с требованиями и понятной формулировкой: «Вернемся только в случае возвращения нашего флага и гимна. Или вносите в хартию МОК поправки, легализующие ваши решения. В противном случае – до свидания».

Тогда не было бы ожиданий, всяких игрищ «если скажешь что надо, отвернешься от чего не надо, то мы дадим тебе возможность выступить». Такое ведь бесконечно может быть. Поэтому считаю, что и наши упущения тоже есть. Что такие вещи нам предлагают, а мы постоянно уступали в своей позиции.

По допингу все понятно – в кодексе ВАДА все моменты прописаны. А по допуску ситуация беспредельная и беспрецедентная. Которая, кроме как к разрушению всей системы олимпийского движения, ни к чему хорошему не приведет, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
silvergold
Ответ filippa
ну как же. ввод ввойск в афганисиан. 2001. военные операции в Самали. Ливии. убийства того же Бен Ладена на территории Пакестана...
Бин Ладен - это , конечно святой . Как и Милошевич с Саддамом и Каддафи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Su
1. прекратить огонь
2. остановить «СВО»
3. вывести войска из всей украины, кроме луганской и донецкой областей (хотя бы)
4. перестать визжать о т н «референдумах» и «законном» присоединении херсонской, запорожской и прочих областей (вот где настоящий правовой беспредел!)
5. начать реальные переговоры с украиной
и будет тогда тебе, дорогой друг, и олимпизм, и спорт вне политики, и флаг даже и гимн…
работай, Слава, работай.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Иванов
Полный правовой беспредел и государственная дума - близнецы братья.Так что Фетисов может и помолчать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Ответ Playboy
И чёрт знает, почему Бразилии на это нас...ть, а США жилы рвёт)
Наверное, неспроста США — постоянный член Совбеза ООН, вот на них и возложена высокая ответственность беречь мир. Вот приходится думать о том, как обеспечивать права наций на самоопределение или там нерушимость границ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Скворцов
Слава! Правовой беспредел это "бешенный принтер" по принятию важных законов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
колючий ёжик
Ответ Yossarian23
Правовой беспредел, Славик, это когда группка кнопкожимов за 80 минут одобряет очень важный законопроект ЕДИНОГЛАССНО
Причем единогласно голосуют за закон, противоречащий Конституции РФ, по которой человека нельзя лишить прав (вождение автомобиля, управление своей недвижимостью, получение кредитов, выезд за границу) без решения суда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dpv
Ответ Илья Горев
Так иди возьми, че на спортсе комментарии строчишь?
Боится что там так дать могут все не унесет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filippa
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
ну как же. ввод ввойск в афганисиан. 2001. военные операции в Самали. Ливии. убийства того же Бен Ладена на территории Пакестана...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Playboy
Ответ pyatachyok
Не знаю, зачем: вот одному захотелось Украину захватить. Черт его знает, зачем.
И чёрт знает, почему Бразилии на это нас...ть, а США жилы рвёт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Веня Веньяминыч
Ответ Евгений Мешков
блин, ну хотя бы Германия. с 1945 года там американские военные. гляньте карту американских военных баз в Европе и Азии. а потом ответьте на вопрос - есть ли среди них те, кто не поддерживает политику США? --- все можете вижжать, что это другое)
Бедняжка! Тяжело тебе,наверное. Плохо спится,зная о наличии американских военных баз под боком(в Германии) аж с 1945 года?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leningrad
Ответ Александр Невский
Мне эта олимпиада вообще не нужна , мне нужна Одесса и Харьков под флагом России. все жители России так же хотят , в будущем будет олимпиада а сейчас она не нужна .
Товарисч патриот, во-первых не надо за всех жителях ахинею нести. Во-вторых, вы были когда-нибудь в городе Чите, где помойка во всем городе по колено, а пенсионеры в очереди за дровами? Может там сначала надо немного разгрести? Или очень надо в помойку весь мир превратить?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кашников
Ответ imaxim
Парламент- не место для дискуссий)) но таких темпов не знал даже Бешеный принтер
парламент это фикция сейчас у нас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filippa
Ответ Michael1969
И какое же из этих государств захвачено страной-интервентом?
сомнииельное сравнение. может быть лучше захватили чем то что они сотворили с тем де Афганисианом и Ираком . там и про ливию с Сирией можно. у С ША не стоит цель захватить всю страну. несколько нефтяных вышек, маковых полей, литеевых бассейнов. раскрутит свой же ВПК. только бизнесс ни чего кроме бизнесса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pyatachyok
Ответ Playboy
Зачем его захватывать? Можно просто побомбить немножко и тебе за это ничего не будет. Дурной пример заразителен.
Не знаю, зачем: вот одному захотелось Украину захватить. Черт его знает, зачем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filippa
Ответ Winnie28
Кто-то про правовой беспредел заговорил?
погодите- погодите. нам же тут рассказывали что так нельзя. нужно по закону по правилам. а оно вон как выходит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Керпатенко
Ответ Олег Мохов
кого захватили США за последние 30 лет?
они не захватывают, они разделяют, ну и бомбят до кучи неугодных, Сербия, Иран, Ирак,Ливия, продолжать?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Playboy
Ответ pyatachyok
А кто Ирак захватил?
Зачем его захватывать? Можно просто побомбить немножко и тебе за это ничего не будет. Дурной пример заразителен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Горев
Ответ Алексей
А разве хохлы объявляли войну кому-то? Нет. А у нас просто СВО. Т.ч. это и есть "холодная". Как и во времена афгана, Вьетнама, Карибского кризиса. Прямого противостояния, официально нет.
Давайте поможем Алексею увидеть войска РФ на территории суверенного государства
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Playboy
Ответ Tony Lee
Которое захватывало соседний Кувейт.
Ух ты. А ООН в курсе было?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
"Высказывания" одно другого чуднее...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Горев
Ответ Александр Невский
Мне эта олимпиада вообще не нужна , мне нужна Одесса и Харьков под флагом России. все жители России так же хотят , в будущем будет олимпиада а сейчас она не нужна .
Так иди возьми, че на спортсе комментарии строчишь?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей
Ответ sintenced
Так и война сейчас не холодная.
А разве хохлы объявляли войну кому-то? Нет. А у нас просто СВО. Т.ч. это и есть "холодная". Как и во времена афгана, Вьетнама, Карибского кризиса.
Прямого противостояния, официально нет.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chiga
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
Неполномаштабные были? Или это другое? Югославия Ирак Ливия? Вы сможете назвать тех кто там правит? Поименно?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ Yossarian23
Причем там был один ушлёпок-справедливоросс, который якобы воздержался. Но потом завопил, что нечаянно нажал не на ту кнопочку. И они (!!!) исправили итоговый отчет о голосовании (!!!)
Парламент- не место для дискуссий)) но таких темпов не знал даже Бешеный принтер
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Salvadorez
Фетисов идиот.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий