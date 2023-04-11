Насри о вылете «Арсенала» от «МЮ» в ЛЧ-2009: «Мы обосрались, играя против великого Криштиану»

Самир Насри поделился воспоминаниями о вылете «Арсенала» из Лиги чемпионов-2009.

В том розыгрыше турнира лондонская команда дошла до полуфинала, где уступила « » (0:1, 1:3). В ответном матче Криштиану Роналду сделал дубль.

«Это был первый раз, когда я видел такую сумасшедшую атмосферу «Эмирейтс», повсюду были флаги и все такое! Когда выходишь на матч с мурашками по коже, ты чувствуешь, что тебя ждет отличная игра.

И мы обосрались. Мы обосрались, играя против великого », – сказал бывший полузащитник « » в интервью ZackNaniProd.