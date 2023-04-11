Насри о вылете «Арсенала» от «МЮ» в ЛЧ-2009: «Мы обосрались, играя против великого Криштиану»
Самир Насри поделился воспоминаниями о вылете «Арсенала» из Лиги чемпионов-2009.
В том розыгрыше турнира лондонская команда дошла до полуфинала, где уступила «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:3). В ответном матче Криштиану Роналду сделал дубль.
«Это был первый раз, когда я видел такую сумасшедшую атмосферу «Эмирейтс», повсюду были флаги и все такое! Когда выходишь на матч с мурашками по коже, ты чувствуешь, что тебя ждет отличная игра.
И мы обосрались. Мы обосрались, играя против великого Криштиану Роналду», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» в интервью ZackNaniProd.
Роналду для меня величайший игрок, наряду со многими игроками прошлого и лучший игрок эпохи. Нравится это кому-то или нет
Si-i-i-u-u-u
Месси к слову, на 2 этаже и игре головой - пустое место, следовательно это ограниченный игрок. Пеле, Марадона, Роналдо, у всех были слабости в каких-то компонентах, скорость, игра головой и т.д, но именно Криштиану Золотого года 2008 был лучшим в истории, самый совершенный футболист в истории.
Жаль что он ушел из МЮ и сменил еще 3 клуба, без всех этих адаптаций и смене тренеров и напарников мог бы наколотить уже 2000 голов+1000+ ассистов при одном Фергюссоне.
У нас в команде из 11 игроков 12 хотели быть Роналду.
Я под столом ещё ходил в 2009г. Глянул сейчас я Ютубе видео отчёт - Рон ,конечно, монстр!!!!!
"Насри в штрафной!...Если что, это не призыв к действию"
Буква А выделена)
Ибо королем без ЧМ стать невозможно, а вот кАролем да)))