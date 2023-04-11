Насри о вылете «Арсенала» от «МЮ» в ЛЧ-2009: «Мы обосрались, играя против великого Криштиану»

Теги Самир Насри Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал брань контент Футбол

Самир Насри поделился воспоминаниями о вылете «Арсенала» из Лиги чемпионов-2009.

В том розыгрыше турнира лондонская команда дошла до полуфинала, где уступила «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:3). В ответном матче Криштиану Роналду сделал дубль. 

«Это был первый раз, когда я видел такую сумасшедшую атмосферу «Эмирейтс», повсюду были флаги и все такое! Когда выходишь на матч с мурашками по коже, ты чувствуешь, что тебя ждет отличная игра. 

И мы обосрались. Мы обосрались, играя против великого Криштиану Роналду», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» в интервью ZackNaniProd. 

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54 комментария

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Lazizbek Gulyamov
Ответ Алексей07.06
Слушайте, я вашего мнения спрашивал? Или может убеждал вас в чем- то ? Написать гадости для кого-то видимо главная цель Роналду для меня величайший игрок, наряду со многими игроками прошлого и лучший игрок эпохи. Нравится это кому-то или нет Si-i-i-u-u-u
Не обращай внимания на этого "Эксперта Рычагселоны".
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Консервативный глор
Ответ БляхаджинсКарпина
шутка про Насри который обосрался
Для того эта новость и здесь)
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Экспертное мнение
И как это мешало Роналду не испариться при виде Месси?
А я сказал что МЮ заслуживала победу ЛЧ 2009? Ты же знаешь идёт речь о каком команде. Не Барса и Не МЮ
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leeexxxxtml
Ответ Экспертное мнение
Месси головой забил в ворота МЮ в финале, не напомнишь где в этот момент был Роналду? Только вот полуфинал не нужно приплетать, конкретно Криш куда испарился, он же головой играет круто, ну?
Это видимо был последний гол головой Месси, спустя 13 лет ни одного больше гола хахахаха))) Ты сейчас реально пытаешься доказать что Месси лучше играет на 2 этаже чем Роналду? Проспись, алкаш))
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Алексей07.06
Ответ Экспертное мнение
Так себе конечно выбирать идолом главного симулянта 21-го века. Ни разу не хейтер, много раз пытался зауважать Криша, но ни одного сезона без позорного нырка за 20 лет, это просто невероятно, как путём пиара из такого персонажа можно слепить некого идеала для миллионов.
Слушайте, я вашего мнения спрашивал? Или может убеждал вас в чем- то ? Написать гадости для кого-то видимо главная цель
Роналду для меня величайший игрок, наряду со многими игроками прошлого и лучший игрок эпохи. Нравится это кому-то или нет
Si-i-i-u-u-u
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Enchanter WIZZARD
Ответ Anton Abaturov
Твой горманальеый карлик с одним голом с игры в п. о. за 5 ЧМ королёк прям😂😂😂😂
И то этот единственный гол это добивание в пустые )
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Экспертное мнение
Ответ leeexxxxtml
Если сейчас выявить лучшего футболиста в истории, именно САМОГО СОВЕРШЕННОГО ФУТБОЛИСТА, одного сезона, который по всем параметрам максимально разносил всех, без слабых мест, то это Роналду 2008 года. Этот человек АБСОЛЮТНО все делал на высшем уровне. Месси к слову, на 2 этаже и игре головой - пустое место, следовательно это ограниченный игрок. Пеле, Марадона, Роналдо, у всех были слабости в каких-то компонентах, скорость, игра головой и т.д, но именно Криштиану Золотого года 2008 был лучшим в истории, самый совершенный футболист в истории. Жаль что он ушел из МЮ и сменил еще 3 клуба, без всех этих адаптаций и смене тренеров и напарников мог бы наколотить уже 2000 голов+1000+ ассистов при одном Фергюссоне.
Месси головой забил в ворота МЮ в финале, не напомнишь где в этот момент был Роналду? Только вот полуфинал не нужно приплетать, конкретно Криш куда испарился, он же головой играет круто, ну?
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Экспертное мнение
Так себе конечно выбирать идолом главного симулянта 21-го века. Ни разу не хейтер, много раз пытался зауважать Криша, но ни одного сезона без позорного нырка за 20 лет, это просто невероятно, как путём пиара из такого персонажа можно слепить некого идеала для миллионов.
Да не неси чушь. Хотел за уважать его. Любой каталонский эксперт ненавидеть Роналду)
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Дмитрий Калашников
Ответ S1rAlex
Юнайтед тогда был крутейший. Но, увы, барсукам проиграли в финале по делу(
да только барсуков вообще не должно бть в финале! но не суть!
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Lazizbek Gulyamov
Не хватает тогдашнего МЮ сейчас.
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Экспертное мнение
Ответ Lazizbek Gulyamov
А клуб короля та очень помнят в полуфинале ЛЧ 2009ом году. Особенно фаны Челси никогда не забудут
И как это мешало Роналду не испариться при виде Месси?
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Бухгалтер2021
как же припекает у чилдрен
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Экспертное мнение
В том же сезоне король в финале головой забил, а Роналду как обычно потерялся при виде его величества
А клуб короля та очень помнят в полуфинале ЛЧ 2009ом году. Особенно фаны Челси никогда не забудут
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Okaka
От Пак Чжи Суна вы обосрались, который часто забивал Арсеналу
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leeexxxxtml
Если сейчас выявить лучшего футболиста в истории, именно САМОГО СОВЕРШЕННОГО ФУТБОЛИСТА, одного сезона, который по всем параметрам максимально разносил всех, без слабых мест, то это Роналду 2008 года. Этот человек АБСОЛЮТНО все делал на высшем уровне.

Месси к слову, на 2 этаже и игре головой - пустое место, следовательно это ограниченный игрок. Пеле, Марадона, Роналдо, у всех были слабости в каких-то компонентах, скорость, игра головой и т.д, но именно Криштиану Золотого года 2008 был лучшим в истории, самый совершенный футболист в истории.

Жаль что он ушел из МЮ и сменил еще 3 клуба, без всех этих адаптаций и смене тренеров и напарников мог бы наколотить уже 2000 голов+1000+ ассистов при одном Фергюссоне.
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Экспертное мнение
Ответ Алексей07.06
Криш, футбольный идол моего детства У нас в команде из 11 игроков 12 хотели быть Роналду. Я под столом ещё ходил в 2009г. Глянул сейчас я Ютубе видео отчёт - Рон ,конечно, монстр!!!!!
Так себе конечно выбирать идолом главного симулянта 21-го века. Ни разу не хейтер, много раз пытался зауважать Криша, но ни одного сезона без позорного нырка за 20 лет, это просто невероятно, как путём пиара из такого персонажа можно слепить некого идеала для миллионов.
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Алексей07.06
Криш, футбольный идол моего детства
У нас в команде из 11 игроков 12 хотели быть Роналду.
Я под столом ещё ходил в 2009г. Глянул сейчас я Ютубе видео отчёт - Рон ,конечно, монстр!!!!!
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Жан-Жак Руссо
Вспомнил как мою девушку позабавил один комментатор

"Насри в штрафной!...Если что, это не призыв к действию"
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Экспертное мнение
Ответ Штаны Габора Кирая
В том сезоне должен был повториться московский финал-2008, но один лысый норвежец был против. ФК "рычаг" от этого никогда не отмыться, как и стероидному.
Не должен был трусливый автобус проходить дальше, защищаясь у себя дома играя в большинстве. Несмотря на левое удаление Абидаля, справедливость тогда победил.
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Oleg
Ответ Бухгалтер2021
король,через о.садись 2
Для альтернативных и написано кАроль.
Буква А выделена)
Ибо королем без ЧМ стать невозможно, а вот кАролем да)))
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Wekil Halylow
Ответ БляхаджинсКарпина
шутка про Насри который обосрался
Насри на флашке
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S1rAlex
Юнайтед тогда был крутейший. Но, увы, барсукам проиграли в финале по делу(
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Tsamourlidis_mufc
Великого любого из того МЮ. Декласс
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Бухгалтер2021
Ответ Экспертное мнение
В том же сезоне король в финале головой забил, а Роналду как обычно потерялся при виде его величества
ваше мнение очень не важно для нас..какой король а увася
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Предан Мадриду!!!
Ответ Плакса Джон ушел налево
Первым в мешок ушел кэшли Коул
и там стал обладателем множества наград
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