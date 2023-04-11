4 клуба из Крыма допущены к лицензированию РФС – «Севастополь», «Океан», «Таврия» и ялтинский «Рубин» (Иван Карпов)

Теги Таврия премьер-лига Россия РФС Первая лига Океан Вторая лига ФК Севастополь чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Футбол

Лицензирование РФС могут пройти 4 клуба из Крыма.

Во вторник, 11 апреля, прошла встреча представителей РФС и Федерации футбола Крыма.

По информации инсайдера Ивана Карпова, по ее итогам было озвучено решение допустить к лицензированию 4 клуба. Это команды, занимающие 1-е, 2-е и 3-е место в чемпионате Крыма – «Севастополь», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» соответственно, а также победитель Кубка Крыма – симферопольская «Таврия».

На данный момент не сообщается, в каком дивизионе России будут выступать крымские клубы. Решение зависит от реформы Второй лиги. Также этим клубам необходимо будет пройти сертификацию стадионов.

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145 комментариев

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Андрей Гладилин
Мне надоело смотреть чемпионат Москвы и Питера.Они то чем хуже?
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Tiestorzn17
И все безумие из за одного человека, только вдумайтесь!
Нам спасет только неожиданный инфаркт/инсульт у «гениального стратега»
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888 AK
Ответ андрей из питера
Либералов сборная и клубы Косово не смущают. А над крымскими командами смеются.
Либералы немного думают в отличии от поцреотов ! Косово никто не аннексировал и в чемпионат Албании не принимал
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Pitkin
В первый раз был на футболе, где играл СКЧФ (Севастополь).
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sprmn
Ответ Свободу Попугаям
Ещё и умолять будут, на коленях приползут, ведь никто без России не может....слышали такие байки.
СССР сколько лет не признавали?
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catcher69
Ответ Злобный Конь
"Таврия" симферопольская - это та самая? Ну,то есть будет указываться что она - первый чемпион Украины?
это другая...
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Баркамол Абдулла
России надо собственный ФИФА и УЕФА организовать. Ещё собственный олимпийский комитет, все по плану все нормально....
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Мишаня Кашников
футбол в стране уже мёртв, так что уже не больно
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Deathspell Omega
Порки расхрюкались зачотно.
СВО "Буря в Свинарнике" продолжается, господа!.
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Armeec1991
Точка невозврата давно пройдена, сейчас ради сиюминутных популистских решений будут сжигаться все возможные мосты. Похоже, горизонт планирования сузился не только у населения, но и у властей. Так что, как говорится, сгорел сарай - гори и хата
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Мишаня Кашников
Ответ Koulmann
Что значит свои? Смотри, есть лиги, где команды из других стран участвуют добровольно и никто не против. Можно же было сделать лигу, чтобы вместе с российскими клубами играли и украинские. И не только Таврия и Ялта, но и Шахтер с Динамо. И без всяких нарушений и санкций, еще и бонусы бы получили. А что в итоге сейчас? Никто нигде ни с кем не играет. Но "свои клубы" вернули. Какой ценой? Стоило оно того? Такой подход? Это успех? Встали с колен? Всех переиграли?
правильного ответа мы уже не узнаем, там же тоже не ангелы, они тоже бы всё сделали что-бы вместе клубы не играли
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Serg101
Спасибо, за мудрое решение.
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андрей из питера
Либералов сборная и клубы Косово не смущают. А над крымскими командами смеются.
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Pb-SE
Ответ sprmn
Что в Грузию собрался?
Хотим помыть, да во власти грязнули засели
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Pb-SE
Ответ Тайосич
Почти 200 лет прошло, а ничего не изменилось.
В России за 10 лет меняется всё, за 200 лет — ничего
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sprmn
Ответ Ебздрогыч
Ну можно уже организовывать отпевание российского футбола
Это к Химкам
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888 AK
Ответ Phantom1289
Тут все пишут, типо прощай ФИФА и УЕФА на всегда. А что, кто то искренне верил, что нас и без Крымских клубов куда допустили бы? После 24 февраля стало ясно все. Никто нас никуда и так бы не вернул.
Ты хоть башкой немного думай ! За войну бан от УЕФА , за допуск команд из Крыма бан от ФИФА
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Шагри
Ответ eazyjet
Может все таки подождать до лета? Чё они будут туда сюда мотаться, из одного футбольного союза в другой.
Очередной контрнахрюк?
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Zeitgeist Zeppelin
Давно пора. В РПЛ все равно пока играть не будут, так что в первом приближении вообще ничего не изменится. А насчет страшилок, что играть не будут с нами из-за этого: какая-нибудь сборная Тайваня (страны, которая по уровню признания в мире более-менее на уровне бывших ДНР/ЛНР) даже входит в ФИФА. И нормально азиаты с ними играют. В случае с Крымом ситуация еще менее радикальная.
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Манул
Ответ Мощные ягодицы Азара
А че летом будет?
тепло
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Кирюшенко
Ай да Пыпа, ай да голова, два уха!
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Мощные ягодицы Азара
Ответ Anton S
Да все по плану, они потом переедут в Краснодарский край и будут «Севастополем» в изгнании. В Донецке же тоже сейчас есть типа «Шахтер», ну вот то же самое. Урапатриоты, вы не минусы ставьте, а пакуйте вещи, там приняли поправки по повесткам, вас наконец отправят на войну, как вы и мечтали.
А тебя то отправят?
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bellyashe
в голове непроизвольно зазвучал похоронный марш.
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catcher69
Ответ ЕгориЙ
Океан Керчь в новости, редакторы лепят тэг Океан Находка. Может работать начнёте,не?
итак сойдёт...
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sprmn
Ответ S.A.N.
Даже не верится, что продавили наконец вертлявых чинушей, которые столько лет на двух стульях усидеть хотели.
Есть еще много логистических вопросов как это все выглядеть должно. Сомневаюсь что в военных условиях это будет работать.
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