4 клуба из Крыма допущены к лицензированию РФС – «Севастополь», «Океан», «Таврия» и ялтинский «Рубин» (Иван Карпов)
Лицензирование РФС могут пройти 4 клуба из Крыма.
Во вторник, 11 апреля, прошла встреча представителей РФС и Федерации футбола Крыма.
По информации инсайдера Ивана Карпова, по ее итогам было озвучено решение допустить к лицензированию 4 клуба. Это команды, занимающие 1-е, 2-е и 3-е место в чемпионате Крыма – «Севастополь», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» соответственно, а также победитель Кубка Крыма – симферопольская «Таврия».
На данный момент не сообщается, в каком дивизионе России будут выступать крымские клубы. Решение зависит от реформы Второй лиги. Также этим клубам необходимо будет пройти сертификацию стадионов.
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