4 клуба из Крыма допущены к лицензированию РФС – «Севастополь», «Океан», «Таврия» и ялтинский «Рубин» (Иван Карпов)

Лицензирование РФС могут пройти 4 клуба из Крыма.

Во вторник, 11 апреля, прошла встреча представителей и Федерации футбола Крыма.

По информации инсайдера Ивана Карпова, по ее итогам было озвучено решение допустить к лицензированию 4 клуба. Это команды, занимающие 1-е, 2-е и 3-е место в чемпионате Крыма – « », ялтинский «Рубин» и керченский « » соответственно, а также победитель Кубка Крыма – симферопольская « ».

На данный момент не сообщается, в каком дивизионе России будут выступать крымские клубы. Решение зависит от реформы лиги. Также этим клубам необходимо будет пройти сертификацию стадионов.