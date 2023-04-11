У Холанда 12 голов в 5 последних матчах и 45 мячей в 39 играх за «Ман Сити»

Эрлинг Холанд забил 12 голов за 5 последних матчей.

22-летний норвежец поразил ворота «Баварии» в первом матче 1/4 финала (3:0, второй тайм).

До этого он забил 1 гол в ворота «Кристал Пэлас», сделал пента-трик в матче с «Лейпцигом», хет-трик в игре против «Бернли» и дубль в игре против «Саутгемптона».

проводит 39-й матч в составе « ». На его счету 45 мячей и 5 результативных передач.

Подробную статистику форварда можно найти здесь.