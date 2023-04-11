У Холанда 12 голов в 5 последних матчах и 45 мячей в 39 играх за «Ман Сити»
Эрлинг Холанд забил 12 голов за 5 последних матчей.
22-летний норвежец поразил ворота «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).
До этого он забил 1 гол в ворота «Кристал Пэлас», сделал пента-трик в матче с «Лейпцигом», хет-трик в игре против «Бернли» и дубль в игре против «Саутгемптона».
Холанд проводит 39-й матч в составе «Манчестер Сити». На его счету 45 мячей и 5 результативных передач.
Подробную статистику форварда можно найти здесь.
К Каннаваро, что смазал осень переходом в Реал тоже нет претензий?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 + там еще лишение трофеев в деле Ювентуса.
Почему такие комплексы к Лео?))
Честно давай)
Фанат аль насры?)))
Тем более с ЧМ Месси.
Ну нет шансов ни у кого, просто нет.
Изучите историю вручения от журналистов ФФ.
Не тот период с 2010 по 2016 когда награда совместно с ФИФА была и голосовали тренеры и капитаны в конце года, а когда ЗМ вручают журналисты, что голосуют в сентябре.
Но ЗМ уйдёт к Месси. 8-ой раз. Хнык-хнык.
ЧМ всё покроет.
Руководство Барселоны не причем. Хотя сам факт игры за этот клуб уже +1000 к шансам на любую индивидуальную награду, ты прав. Аура величия Больше чем Клуба она такая.) Никогда, еще раз, игрок Сити никому не интересного(только из-за великого Пепа на хайпе) не наберет голосов больше игрока ФКБ при прочих равных.
Напомни как Месси сыграл против этой же Баварии месяц назад?
Месси вылетел из ЛЧ, из Кубка Франции… даже в самой слабой топ лиге не впечатляет… где даже Рамос и забивает и раздает 😁
Просто вспомни игру Месси с Баварией и посчитай предголевые 😆