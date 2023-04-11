У Холанда 12 голов в 5 последних матчах и 45 мячей в 39 играх за «Ман Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 12 голов за 5 последних матчей.

22-летний норвежец поразил ворота «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

До этого он забил 1 гол в ворота «Кристал Пэлас», сделал пента-трик в матче с «Лейпцигом», хет-трик в игре против «Бернли» и дубль в игре против «Саутгемптона». 

Холанд проводит 39-й матч в составе «Манчестер Сити». На его счету 45 мячей и 5 результативных передач.

Подробную статистику форварда можно найти здесь

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125 комментариев

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нелюбитель футбола
Ответ Евгений Лифшиц
Естественно не выиграет. Руководство Барселоны, как мы видим, умеет правильно заносить кому надо. только липовый зм не сделает месси лучшим игроком сезона
Занеси за Холанда.. Или пенсии со стипендией не хватает?... Хе..
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Арсений Чернобаев
Ответ Артём Голобородько
Мужик, научись в сарказм)) Объясню: про Эрлинга говорят тут в комментах часто, что он только аутсайдерам забивать может
ну да, вижу у многих чувство юмора настолько прокачано, что у меня на комментарии -25. привык уже что тут одни агро школьники
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нелюбитель футбола
Ответ SoCool
Знаем мы их двуличное понятие определения победителя. Снейдера в 2010 году не было даже среди претендентов, как и Милито. Ещё с того момента перестал следить за этой наградой. Люди не слепые, всё прекрасно видят, я бы даже за одну победу в АПЛ и полуфинал-финал ЛЧ дал награду Эрлингу.
А тебя есть что дать?... Дал бы он... Хе..
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нелюбитель футбола
Ответ Евгений Лифшиц
это шутка? какой Месси, о чем вы. Человек половину сезона не играет, незаметен в решющих матчах клубных. чм не может быть решающим аргументом, иначе у того же месси пару мячиков надо отобрать. Да и на чм он играл здорово, но далеко не настолько здорово, чтобы 7 матчей сезона дали ему зм. Если сити заберет один большой трофей (апл или лч) - зм Холанда. Все остальное - слепое глорство Месси
Ты можешь так считать только на спортсе... Такие как ты за ЗМ не голосуют... И это хорошо... Голосовать за ЗМ нужно с холодной головой... А ты выпимши... ЧМ никто не перебьет.. Никто... Холланд может получить лучшего от УЕФА, но никак не от FF...
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uno_107
Ответ Goofts
Холланд один из претендентов на ЗМ, не было бы в этом году ЧМ и перфоманса Месси, точно получил бы мячик (при условии, победы в ЛЧ)
За Патрика на аве отдельный респект))
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Oleg
Ответ Евгений Лифшиц
вообще не имею ни единой претензии к их зм. Лучшие игроки сезона. Месси даже близко не на уровне Холанда сезон проводит. Вы глорье, вам футбол не интересен
Тоесть к Зубастику, что после ЧМ пол года с травмой валялся у тебя нет претензий?🤣👌
К Каннаваро, что смазал осень переходом в Реал тоже нет претензий?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 + там еще лишение трофеев в деле Ювентуса.

Почему такие комплексы к Лео?))
Честно давай)
Фанат аль насры?)))
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boalx
Ответ j30
особо не радуйтесь глоры сити , реал вас все равно вынесет в полуфинале
Так в полуфинале Сити с Челси играет! Не знал? Все знают...)))
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Oleg
Ответ Dimonty
Ни в коем случае не принижаю заслуги ГОАТа перед, футболом, но он играет в лиге фермеров в абсолютном гегемоне. Боюсь представить, сколько бы Холланд забивал за ПСЖ...
ЧМ главный турнир года, сезона, да и истории спорта в целом.
Тем более с ЧМ Месси.
Ну нет шансов ни у кого, просто нет.
Изучите историю вручения от журналистов ФФ.
Не тот период с 2010 по 2016 когда награда совместно с ФИФА была и голосовали тренеры и капитаны в конце года, а когда ЗМ вручают журналисты, что голосуют в сентябре.
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Антон Киселёв
Ответ Oleg
Тогда в 2014 перфоманс у Гетце, я так понимаю?)))
Гётце даже игроком основы не был, а Иньеста вëл игру сборной Испании на протяжении всего турнира, так что твой сарказм конечно понятен, но противоречит фактам😌
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нелюбитель футбола
Ответ fatei4
Когдато мы думали, что рекорды месси это надолго
Ты про что?...
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Universal1000
Ответ Евгений Лифшиц
Естественно не выиграет. Руководство Барселоны, как мы видим, умеет правильно заносить кому надо. только липовый зм не сделает месси лучшим игроком сезона
Да, лучший игрок сезона Натан Аке ухахаха.
Но ЗМ уйдёт к Месси. 8-ой раз. Хнык-хнык.
ЧМ всё покроет.

Руководство Барселоны не причем. Хотя сам факт игры за этот клуб уже +1000 к шансам на любую индивидуальную награду, ты прав. Аура величия Больше чем Клуба она такая.) Никогда, еще раз, игрок Сити никому не интересного(только из-за великого Пепа на хайпе) не наберет голосов больше игрока ФКБ при прочих равных.
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Greatest Of All Time
А сколько голов у рюналду голов в ЛЧ в этом сезоне??? 0+0???
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Oleg
Ответ Антон Киселёв
Перфоманс Иньесты на ЧМ 2010 не помешал отдать ЗМ Месси с формулировкой "за голы", вот и посмотрим на объективность ФИФА
Тогда в 2014 перфоманс у Гетце, я так понимаю?)))
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нелюбитель футбола
Ответ Имя Фамилия
Обладатель титула аргентинец года 2022, второй лучший бомбардир суперкубка Франции с Нантом, Эстонииссима 2022, Кюрасаиссима 2023, лучший пенальтист ЧМ, ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ОФИЦИАЛЬНЫХ товарищеских МАТЧЕЙ ФИФА. Кто такой Холанн со своими мусорными голами в АПЛ и ЛЧ 🤣
Зачем так много писанины... Пиши попроще - 8-й ЗМ...
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Dimonty
Ответ Евгений Лифшиц
потому что он лучший игрок сезона
Эм. То, что он филигранно замыкает комбинации Сити - не делает его лучшим игроком сезона.
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Евгений Лифшиц
Ответ Oleg
С чего ты посмеялась?) На ЗМ ФИФА голосовали ТРЕНЕРЫ и КАПИТАНЫ. На ЗМ Франс Футбол голосуют ЖУРНАЛИСТЫ. Они ВСЕГДА вручают ЗМ за Кубок Мира. Иначе иди поистери что бы Зидана 1998, Зубастика 2002 , Каннаваро 2006 лишили ЗМ.
вообще не имею ни единой претензии к их зм. Лучшие игроки сезона. Месси даже близко не на уровне Холанда сезон проводит. Вы глорье, вам футбол не интересен
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Рамзан Азимов
Холонд надежа футбола, надежда и пример для детишек с не лучшей сборной.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Человек1991
Месси сезон 22/23 : 39 голов , 24 голевые передачи , 20 предголевых пасов . Номер 1 в мире по системе гол+пас. Чемпион Мира 2022 ! Обладатель СуперКубка Мира Финалиссима 2022, Чемпион Франции 22/23. Холланд 45 голов , 5 голевых пасов , 5 предголевых , пока что только движется в направлении титулов , проигрывает Месси по системе гол+пас , ну а чисто по игре в футбол , думаю сравнивать даже не стоит. У ПСЖ дома украли гол с Баварией, Мендеш забегал с самого краю, и потом только после его забега и паса на Мбаппе случился гол, центральные защитники были ближе к вратарю, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать и выиграть , в других моментах не считают миллиметры и не чертят линии даже, бывает очень внимательно ищут фолы при голах , а бывает как в ответном матче Бавария ПСЖ засчитывают голы с нарушениями правил , первый гол, Горецка наглый толчок сзади и удар по ноге , Вератти конечно не успел отдать пас, второй гол Киммих толкнул сзади Вератти и с ногой выбил мяч, такие фолы в большинстве случаев в простых матчах и безголевых ситуациях свистят, а тут в важнейшем матче при голах тем более надо фиксировать такие фолы , но судья не свистнул и Вар молчок поймал. Вот такой вот беспредел был.
Чисто по игре, Холанд куда интересней… и забивает и раздает, но только в ЛЧ против Баварии…

Напомни как Месси сыграл против этой же Баварии месяц назад?

Месси вылетел из ЛЧ, из Кубка Франции… даже в самой слабой топ лиге не впечатляет… где даже Рамос и забивает и раздает 😁

Просто вспомни игру Месси с Баварией и посчитай предголевые 😆
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Евгений Лифшиц
Ответ Dimonty
> Если сити заберет один большой трофей (апл или лч) - зм Холанда. Все остальное - слепое глорство Месси Почему возможный ЗМ Холланда - не слепое глорство норвежца?
потому что он лучший игрок сезона
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Имя Фамилия
Ответ Человек1991
Месси сезон 22/23 : 39 голов , 24 голевые передачи , 20 предголевых пасов . Номер 1 в мире по системе гол+пас. Чемпион Мира 2022 ! Обладатель СуперКубка Мира Финалиссима 2022, Чемпион Франции 22/23. Холланд 45 голов , 5 голевых пасов , 5 предголевых , пока что только движется в направлении титулов , проигрывает Месси по системе гол+пас , ну а чисто по игре в футбол , думаю сравнивать даже не стоит. У ПСЖ дома украли гол с Баварией, Мендеш забегал с самого краю, и потом только после его забега и паса на Мбаппе случился гол, центральные защитники были ближе к вратарю, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать и выиграть , в других моментах не считают миллиметры и не чертят линии даже, бывает очень внимательно ищут фолы при голах , а бывает как в ответном матче Бавария ПСЖ засчитывают голы с нарушениями правил , первый гол, Горецка наглый толчок сзади и удар по ноге , Вератти конечно не успел отдать пас, второй гол Киммих толкнул сзади Вератти и с ногой выбил мяч, такие фолы в большинстве случаев в простых матчах и безголевых ситуациях свистят, а тут в важнейшем матче при голах тем более надо фиксировать такие фолы , но судья не свистнул и Вар молчок поймал. Вот такой вот беспредел был.
Обладатель титула аргентинец года 2022, второй лучший бомбардир суперкубка Франции с Нантом, Эстонииссима 2022, Кюрасаиссима 2023, лучший пенальтист ЧМ, ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ОФИЦИАЛЬНЫХ товарищеских МАТЧЕЙ ФИФА. Кто такой Холанн со своими мусорными голами в АПЛ и ЛЧ 🤣
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Евгений Лифшиц
Ответ Universal1000
ЛЧ палки-замыкалки очередной деревянной никогда в жизни не перекроет ЧМ Гения всех времен. Это глорам Холланда вслед за глорами Эмбапе и прочих придется утереться. Без вариантов. Особенно если Месси летом перейдет в Барселону, которая медийно все дошлифует как надо в отличии от парижскойl помойки. Никогда игрок Сити не выиграет ЗМ у игрока Барселоны.
Естественно не выиграет. Руководство Барселоны, как мы видим, умеет правильно заносить кому надо. только липовый зм не сделает месси лучшим игроком сезона
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sema mixajlov
Ответ Muhammad Juraev
Хватит уже "шутки" про Месси писать! У Месси в своём "ужасном" сезоне, в 36 лет 58 по гол+пас! А у Холанда, у которого "мега-супер" сезон 52! Определитесь уже, Мбаппе лучший, Бензема или Холанд?! А то все лишь бы не Месси..
у месси так то 26+21 в этом сезоне, если не брать всякие товарняки
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Shan1us
Ответ Goofts
Холланд один из претендентов на ЗМ, не было бы в этом году ЧМ и перфоманса Месси, точно получил бы мячик (при условии, победы в ЛЧ)
забавный комментарий на самом деле. сезон Холланда безусловно крут. Но у Месси как раз был сезон, где в итоге было 91 гол за год, где он забивал еще с большим темпом, чем Холланд. За это достижение он получил золотой мяч, однако много комментаторов по сей день считают, что это достижение мусор и за такой золотые мячи не дают :) А должны были дать иньесте за ЧЕ. а тут комментаторы доказывают, что за чм золотой давать нельзя. Забавно как время закольцовывается
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Dimonty
Ответ Человек1991
Хахаха) сезон 22/23 : Месси 39 голов , 24 голевые передачи . Холланд 45 голов , 5 голевых пасов. Месси Чемпион Мира 2022 , Обладатель СуперКубка Мира Финалиссима 2022 , а также Чемпион Франции 2023. Холланд пока что только движется за титулами , проигрывает по системе гол+пас, ну а чисто по игре , даже сравнивать конечно странно .
Ни в коем случае не принижаю заслуги ГОАТа перед, футболом, но он играет в лиге фермеров в абсолютном гегемоне. Боюсь представить, сколько бы Холланд забивал за ПСЖ...
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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ Человек1991
Месси сезон 22/23 : 39 голов , 24 голевые передачи , 20 предголевых пасов . Номер 1 в мире по системе гол+пас. Чемпион Мира 2022 ! Обладатель СуперКубка Мира Финалиссима 2022, Чемпион Франции 22/23. Холланд 45 голов , 5 голевых пасов , 5 предголевых , пока что только движется в направлении титулов , проигрывает Месси по системе гол+пас , ну а чисто по игре в футбол , думаю сравнивать даже не стоит. У ПСЖ дома украли гол с Баварией, Мендеш забегал с самого краю, и потом только после его забега и паса на Мбаппе случился гол, центральные защитники были ближе к вратарю, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать и выиграть , в других моментах не считают миллиметры и не чертят линии даже, бывает очень внимательно ищут фолы при голах , а бывает как в ответном матче Бавария ПСЖ засчитывают голы с нарушениями правил , первый гол, Горецка наглый толчок сзади и удар по ноге , Вератти конечно не успел отдать пас, второй гол Киммих толкнул сзади Вератти и с ногой выбил мяч, такие фолы в большинстве случаев в простых матчах и безголевых ситуациях свистят, а тут в важнейшем матче при голах тем более надо фиксировать такие фолы , но судья не свистнул и Вар молчок поймал. Вот такой вот беспредел был.
Месси и Холланд игроки прям одной и той же позиции и стиля игры. А уж сборная Норвегии известных охотник за титулами, наравне с Аргентиной конечно же.
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