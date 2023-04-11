Иванов должен был удалить Соболева за неспортивное поведение в игре с «Динамо». Это решение ЭСК РФС
Судья ошибся, не удалив форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с «Динамо».
Нападающий на 77‑й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3) получил желтую карточку за неспортивное поведение.
Экспертно‑судейская комиссия Российского футбольного союза признала это решение арбитра Сергея Иванова ошибочным.
«Даже не то что формальные основания были у судьи для удаления, а с точки зрения авторитета арбитра, с точки зрения правил игры, такое поведение неприемлемо на футбольном поле. Оно наносит ущерб имиджу игры и снижает очень сильно авторитет всего судейского сообщества.
Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля», – сказал член ЭСК РФС Николай Левников в эфире «Матч ТВ».
Также ЭСК РФС признала, что Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в конце матча с «Динамо».
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Зарема (да и все остальные активные борцы за справедливость), когда в пользу Спартака поставили левый пеналь и неудалили Соболева (второй или третий раз за сезон): .....
если есть честь и совесть, конечно
бгг
Болельщик СПАРТАК М
И это справедливо для каждого второго матча Спартака. Соболев совершенно невоспитанный и неуравновешенный человек. И судьям давно пора наказывать его за это безобразное поведение. Также как за регулярные симуляции и частую грубую игру в его исполнении.
P. S: Мне вот лично интересно, до каких пор мы будем смотреть на этот цирк (имею ввиду искусственную гегемонию Зенита)