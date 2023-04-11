Иванов должен был удалить Соболева за неспортивное поведение в игре с «Динамо». Это решение ЭСК РФС

Судья ошибся, не удалив форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с «Динамо».

Нападающий на 77‑й минуте матча 22-го тура Мир «Спартак» – «Динамо» (3:3) получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Экспертно‑судейская комиссия Российского футбольного союза признала это решение арбитра ошибочным.

«Даже не то что формальные основания были у судьи для удаления, а с точки зрения авторитета арбитра, с точки зрения правил игры, такое поведение неприемлемо на футбольном поле. Оно наносит ущерб имиджу игры и снижает очень сильно авторитет всего судейского сообщества.

Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля», – сказал член ЭСК РФС Николай Левников в эфире « ».

Также ЭСК РФС признала, что Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в конце матча с «Динамо».

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