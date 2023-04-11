Иванов должен был удалить Соболева за неспортивное поведение в игре с «Динамо». Это решение ЭСК РФС

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Николай Левников Сергей Сергеевич Иванов Матч ТВ Александр Соболев ЭСК РФС Футбол

Судья ошибся, не удалив форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с «Динамо».

Нападающий на 77‑й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Динамо» (3:3) получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Экспертно‑судейская комиссия Российского футбольного союза признала это решение арбитра Сергея Иванова ошибочным.

«Даже не то что формальные основания были у судьи для удаления, а с точки зрения авторитета арбитра, с точки зрения правил игры, такое поведение неприемлемо на футбольном поле. Оно наносит ущерб имиджу игры и снижает очень сильно авторитет всего судейского сообщества.

Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля», – сказал член ЭСК РФС Николай Левников в эфире «Матч ТВ».

Также ЭСК РФС признала, что Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в конце матча с «Динамо».

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58 комментариев

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гога11
Давай, косоглазый, до свиданья!
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Илья Румянцев
Ответ Игорь Новиков
Красиво Спартак затащили. Две ключевые ошибки. Ждем Зарему. Правда, она куда-то подевалась в эти дни)
Видимо забыли, когда явные ошибки не в пользу Спартака считали и не один гол Соболева чистых отменили и левых пенальти назначали,причем вообще левых,когда игроку Спартака бьют по ноге,а пенальти в ворота Спартака назначают.Я за справедливый футбол,возможно пенальти на Зобнине не нужно было назначать,я просто не могу понять,почему столько ошибок,ну смотришь ты повтор,ну все же ясно,был фол или нет,чистый гол или нет,уже реально бесит,пусть уже отменят этот ВАР что ли.Не могу я понять,как можно смотреть в книгу,а видеть фигу
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ZarvuR2020
Зарема, когда в кубке против Зенита Динамо не дали пенальти: "Нам надо объединиться против беспредела!!!111"
Зарема (да и все остальные активные борцы за справедливость), когда в пользу Спартака поставили левый пеналь и неудалили Соболева (второй или третий раз за сезон): .....
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ЭлектроВеник
Ответ rarog
Хочу чтобы в комменты пришел Spartakus1984,который очень топит за честное судейство. Пусть распедалит ,как вышло,что после встречи Спартака с судьями в их пользу аж две крупных ошибки
это другое (с)
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Demetrios
дельфина в дельфинарий пожизнннно, мерзкий игрок
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Кеша
Дельфин он и в Африке дельфин . Не уважаю таких игрочков - Хреновый спортсмен.
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ЭлектроВеник
Ответ fil_spb
Знаете ещё хоть один такой случай, когда дважды за месяц один и тот же судья совершенно беспринципным и позорным образом топит соперников одной конкретной команды? Вот и я кроме Иванова и Спартака в матчах против Локо и Динамо таких случаев больше не знаю. И тут надо не банальности о судейских ошибках сообщать, а разбирать что там за такие тесные и взаимовыгодные отношения между этим судьёй и свидетелями заговора из Спартака.
Иванов у них в офисе борщ тарасовский ел - проникся
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fil_spb
Знаете ещё хоть один такой случай, когда дважды за месяц один и тот же судья совершенно беспринципным и позорным образом топит соперников одной конкретной команды? Вот и я кроме Иванова и Спартака в матчах против Локо и Динамо таких случаев больше не знаю. И тут надо не банальности о судейских ошибках сообщать, а разбирать что там за такие тесные и взаимовыгодные отношения между этим судьёй и свидетелями заговора из Спартака.
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Konstantin Zorin
Дельфин, конечно, психонутый и пеналь, возможно, левый (хотя таких много случается в сезоне), но ведь Динамо-то на победу не наиграло. Если б Селихов не привёз два гола, динамики не говорили бы сейчас об "украденной* победе.
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rarog
Хочу чтобы в комменты пришел Spartakus1984,который очень топит за честное судейство. Пусть распедалит ,как вышло,что после встречи Спартака с судьями в их пользу аж две крупных ошибки
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ЭлектроВеник
Ответ Александр Поливенко
Ничего удивительного... Газпром, увы, до сих пор рулит. P. S: Мне вот лично интересно, до каких пор мы будем смотреть на этот цирк (имею ввиду искусственную гегемонию Зенита)
то, что Спартак не может составить конкуренцию Зениту - это проблемы исключительно Спартака. Так что смотри пока на гегемонию СПб. И почему у Вас постоянно Газпром? почему ничего про Лукойл не вспоминаете?
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Счастье жить
Спартак может исправить ошибку - дать Соболеву отдохнуть на следующую игру

если есть честь и совесть, конечно

бгг
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Verhovn
Короче, Иванов накосячил - будь здоров. И не будет санкций? Не удивлюсь...
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Андрей
Ответ Nasirov Samir
Радуйтесь хорошо что Спартак сам себе забили з гола
Правильно, а когда ошибки судьи в матче против Спартака , как то не сильно обсуждают, пенальти был , глаза пусть радуют, решение ЭСК всегда против , а когда Спартак подавал претензии их вообще не рассматривали, вот и суть , что всем правит Газпром и тем же ЭСК.
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Саша Котляров
Судья виноват я смотрел этот матч Соболева надо было удалять
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Олег BURAN
Как у нас в последнее время любят говорить и объяснять когда ошибаются против спартачей, ведь судьи тоже люди. Вот теперь и здесь так надо сказать по этим заявленным спорным решениям. И на этом точка. Судьи в следующих матчах должны квалифицированно обслуживать участников матча, а не делать умышленные ошибки против команды у которой признали ЭСК ошибки. Вот тогда судьи будут уважаемы и командами и болельщиками и не будет напряжения в соревнованиях. Искоренить рецидив судейской некомпетентности. И никакие команды не будут так реагировать на человеческие неумышленные факторы при обслуживании матчей и трактовании единых правил однотипных моментов для их оценки.

Болельщик СПАРТАК М
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ЭлектроВеник
ну и что признание этих ошибок? переигровка или аннулирование результата или снятие очков? что? просто повод болельщикам пообсирать друг друга! вот и всё
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LifeSpartak
А питерские уже здесь?
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LifeSpartak
Ответ Severfan
а за такое даже пердив - не наказание. посему считаю обязанностью РФС снять со Спартака 6 очков и отправить во втордив, тут поможет только глубокое очищение!
Дурачок,тебя ищут!
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Александр Громов
Сколько же вёдер чая спартак судейке налил? Или перепутали и вместо чая состав с нефтью подогнали?
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rarog
А что Зарема,есть у неё замечания по судейству?
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fil_spb
"здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля"

И это справедливо для каждого второго матча Спартака. Соболев совершенно невоспитанный и неуравновешенный человек. И судьям давно пора наказывать его за это безобразное поведение. Также как за регулярные симуляции и частую грубую игру в его исполнении.
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Александр Поливенко
Ничего удивительного... Газпром, увы, до сих пор рулит.
P. S: Мне вот лично интересно, до каких пор мы будем смотреть на этот цирк (имею ввиду искусственную гегемонию Зенита)
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инок
Надо признать, что судья Иванов был лучшим в этой игре в составе Спартака.
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sng21099
Про Соболева понятно, мне он никогда не нравился своими падениями от прикосновения. Но судью -то отстранят от футбола?
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