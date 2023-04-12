«Айлендерс» достаточно не проиграть «Монреалю» в основное время, чтобы выйти в плей-офф.

Клуб с Лонг-Айленда проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Канадиенс» 12 апреля (13 апреля в 02:00 по московскому времени).

У команды под руководством Лэйна Ламберта 91 очко после 81 игры. У « » после сегодняшнего поражения от «Чикаго» – 90 после 81.

При этом в случае равенства очков «Пингвинс» уступят « » по дополнительному показателю – числу побед в основное время.

Таким образом, «островитянам» необходимо набрать как минимум 1 очко в матче с « », чтобы обеспечить себе место в плей-офф.

«Питтсбург» в последнем матче регулярки сыграет с « » на выезде (13 апреля, 14-го в 02:00 по московскому времени).