«Айлендерс» достаточно не проиграть «Монреалю» в основное время, чтобы выйти в плей-офф
«Айлендерс» достаточно не проиграть «Монреалю» в основное время, чтобы выйти в плей-офф.
Клуб с Лонг-Айленда проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Канадиенс» 12 апреля (13 апреля в 02:00 по московскому времени).
У команды под руководством Лэйна Ламберта 91 очко после 81 игры. У «Питтсбурга» после сегодняшнего поражения от «Чикаго» – 90 после 81.
При этом в случае равенства очков «Пингвинс» уступят «Айлендерс» по дополнительному показателю – числу побед в основное время.
Таким образом, «островитянам» необходимо набрать как минимум 1 очко в матче с «Монреалем», чтобы обеспечить себе место в плей-офф.
«Питтсбург» в последнем матче регулярки сыграет с «Коламбусом» на выезде (13 апреля, 14-го в 02:00 по московскому времени).
Если бы мне кто-то сказал что не выйдут в плэйофф при том Сид с Малычем сыграют по 80 матчей и наберут хорошее количество очей я бы мягко говоря удивился, но этой команде видать уже нужны почти праймовые Сид и Малыч чтобы играть в плэйофф
Справедливости ради у Питтов гораздо хуже разница по шайбам в сравнении с Фло и Айлами, у них меньше побед в основное время и против них у Питтов ужасная личка - 2 победы против 5 поражений.