«Айлендерс» достаточно не проиграть «Монреалю» в основное время, чтобы выйти в плей-офф

Теги Питтсбург Айлендерс Монреаль Кубок Стэнли Коламбус НХЛ Хоккей

«Айлендерс» достаточно не проиграть «Монреалю» в основное время, чтобы выйти в плей-офф.

Клуб с Лонг-Айленда проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Канадиенс» 12 апреля (13 апреля в 02:00 по московскому времени). 

У команды под руководством Лэйна Ламберта 91 очко после 81 игры. У «Питтсбурга» после сегодняшнего поражения от «Чикаго» – 90 после 81. 

При этом в случае равенства очков «Пингвинс» уступят «Айлендерс» по дополнительному показателю – числу побед в основное время. 

Таким образом, «островитянам» необходимо набрать как минимум 1 очко в матче с «Монреалем», чтобы обеспечить себе место в плей-офф. 

«Питтсбург» в последнем матче регулярки сыграет с «Коламбусом» на выезде (13 апреля, 14-го в 02:00 по московскому времени). 

5 комментариев

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Мандалай
Вангую: Айлы сольют хабам в основное, но Питты опять не воспользуются шансом и сольют жакетам.
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Фанат Ференцвароша
Ну вот! Мы же вам говорили, что схемы Ламберта существуют и они работают! И это без лидера атак островов Барзала! Качать гения Ламберта!
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борецЗАнеСправедливость
Айлы идут дальше, пингвинятник на выход
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Амфитрион
Две игры с худшими командами лиги, выигрывай и выходишь в плов не обращая внимание на конкурентов. Казалось бы, все просто и понятно, но вдруг... Будет прикольно, если в конце сольют и Острова, и Пингвины, чтоб уж совсем непредсказуемо)
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Вадим Сидоров
Можно наверное поздравить болельщиков Филы - Питты с вероятностью 99% не повторят их рекорд по количеству сезонов в плэй-офф подряд - 17. У Питтов 16.
Если бы мне кто-то сказал что не выйдут в плэйофф при том Сид с Малычем сыграют по 80 матчей и наберут хорошее количество очей я бы мягко говоря удивился, но этой команде видать уже нужны почти праймовые Сид и Малыч чтобы играть в плэйофф
Справедливости ради у Питтов гораздо хуже разница по шайбам в сравнении с Фло и Айлами, у них меньше побед в основное время и против них у Питтов ужасная личка - 2 победы против 5 поражений.
+3
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