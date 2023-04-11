«Манчестер Сити» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Манчестер Сити» примет «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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