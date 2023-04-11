«Манчестер Сити» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Манчестер Сити» примет «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Манчестер Сити Англия – Бавария Германия
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Статистика Лиги чемпионов

Опрос

«Ман Сити» против «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Кто победит в первом матче?
3469 голосов
Ман Сити
1.78 Манчестер Сити
Знаешь, кто победит?
БЕТСИТИ страхует ставку 2000 рублей на этот матч!
Получить 2000₽
Ничья
4.10 Лига чемпионов УЕФА
Знаешь, кто победит?
БЕТСИТИ страхует ставку 2000 рублей на этот матч!
Получить 2000₽
Бавария
4.60 Бавария
Знаешь, кто победит?
БЕТСИТИ страхует ставку 2000 рублей на этот матч!
Получить 2000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр)))
MIA SAN MIA
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Ответ che kaif
Сити накажет
Диалог с фанатом «ПСЖ»:
- за кого будешь болеть в плей-офф?
- как это за кого? На своих, за «ПСЖ»!
- а после 1/8 финала?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Сити накажет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Досрочный полуфинал, жесть
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnzoAmatera
Будет интересно,удачи всем,за красивый футбол
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dottore
За Баварию!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FC BAYERN 1900
Ответ ConorNite
Холанн и Пэп против Баварии, Канселу против Сити. Интересные пересечения) Ожидаю куражный матч. Все же ранний финал
Также Сане провти бывшего клуба
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Победитель играет с Аль-насром
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
За Манчестер Сити 🔥
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Микель Венгер
я один хочу, чтобы мансити взял лч, чтобы они отвязались от АПЛ?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Холанн и Пэп против Баварии, Канселу против Сити. Интересные пересечения) Ожидаю куражный матч. Все же ранний финал
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Удачи «Баварии»!🔴💪
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий