«Манчестер Сити» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Манчестер Сити» примет «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 11 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
Опрос
«Ман Сити» против «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Кто победит в первом матче?
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Ман Сити1.78
Ничья4.10
Бавария4.60
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