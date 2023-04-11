«Химки» подтвердили назначение Талалаева, контракт – на 5 лет: «Лучший кандидат на долгосрочную перспективу»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Туфан Садыгов Футбол

Андрей Талалаев стал новым главным тренером «Химок».

Как сообщил генеральный директор «Химок» Николай Оленев, Талалаев подписал контракт сроком на 5 лет и приступит к работе во вторник.

Информацию о назначении Талалаева главным тренером подтвердил и инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

«Талалаев действительно стал главным тренером «Химок». Он точно не на один год приехал.

Посчитали его лучшим кандидатом на долгосрочную перспективу. Сегодня уже подписали договор», – сказал Садыгов.

Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было московское «Торпедо».

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116 комментариев

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sigue
У него ипотека как у Жоры чтоль? В любое говно готов вляпаться...
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Георгий Кузьминых
В Химках горячая сетка месяц за год
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Гекдениз Кардениз
Ответ Гекдениз Кардениз
интересно кто тебя минусует))
наверное суровые хелперы Зенита
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Гекдениз Кардениз
Ответ Футбол, хоккей итд
Талалаев хоть в курсе, что подписал договор на 5(!!!!!) лет!?
да там сто бально тема с откатом от неустойки как у Барсика
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Иван Тасминский
Огласите сразу размер отступных
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Гекдениз Кардениз
представляю на сколько у Талалая за 5 лет в Химках кукушка уедет))
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дронреш
Принимаем ставки. Сколько продержится Талалаев в Химках
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
5 световых лет
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Гекдениз Кардениз
Ответ Ебздрогыч
Ну и по классике. Загнивающая русская ферма. Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу. Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает. Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно. Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? ! Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами. Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть! Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь. Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть! Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть!Животные: да что за перспектива? Шарик: я тут слышал как хозяйка хоpяину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика ### ###### будем... »
интересно кто тебя минусует))
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Ветер
Пять лет это с несколькими перерывами на полгодика как у Юрана, или до последнего дня существования клуба? Хотелось бы больше информации, по данному вопросу.
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Гекдениз Кардениз
новость которая должна была выйти 1 апреля
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Гекдениз Кардениз
ахахаххаххахпхпха 5 лет)))
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Vlad K
круговорот Талалаева в РПЛ...
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Kermit
Это какое-то дежавю. :)
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Артём Дзюба
Летом Химки обанкротятся из-за ухода Садыгова. А наивный Талалаев вместо огромной неустойки получит кукиш. И без масла
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Футбол, хоккей итд
Талалаев хоть в курсе, что подписал договор на 5(!!!!!) лет!?
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ТТД Бубнова
Ответ Tilo Wolf
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Опущенный тренер в опущенный клуб 👍
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MonkeyMeister
Ахахах, 5 лет, Химки. Ну да.
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Vovan94
Вот Мостовой говорит :" Кто такой Абаскаль,Тедеско,? Они никто ,но им дают контракты , когда своих в доску полно" . У меня аналогичный вопрос : как эти Талалаевы, Рахимовы ,Юраны всегда находят куда пристроиться ? Везде максимум 10 место,но они постоянно где то числятся. Ну как скажите мне? При всем уважении к этим господам
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Greenwhite
Ответ Ебздрогыч
В принципе, Талалаев может теперь обоих Садыговых выпускать, отца и сына, и Терюшкова в форме святого духа. Я не знаю, есть ли у Садыговых домашние животные, но их тоже можно во втором тайме выпускать, чтоб потом вечером не выгуливать
Спасибо, давно так не смеялся))) Даже интересно, кто из Садыговых вам минус поставил)))
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Злобный Конь
5 лет?! 😃😃
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Lindeman
Завелась пила)
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Харламов Никита
у вас нет тренера ТАЛАЛАЕВ идёт к Вам 😝😝😝
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Tilo Wolf
Ответ Slavnov
Андрюха машина,машина по опусканию клубов в фнл,просто монстр
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гилберт
Уволят через 5 месяцев.
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