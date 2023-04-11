«Химки» подтвердили назначение Талалаева, контракт – на 5 лет: «Лучший кандидат на долгосрочную перспективу»
Андрей Талалаев стал новым главным тренером «Химок».
Как сообщил генеральный директор «Химок» Николай Оленев, Талалаев подписал контракт сроком на 5 лет и приступит к работе во вторник.
Информацию о назначении Талалаева главным тренером подтвердил и инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
«Талалаев действительно стал главным тренером «Химок». Он точно не на один год приехал.
Посчитали его лучшим кандидатом на долгосрочную перспективу. Сегодня уже подписали договор», – сказал Садыгов.
Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было московское «Торпедо».
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