Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА, потому что хочет перейти в Италию. Защитником интересуются «Наполи» и лидеры Серии B (Sport24)

Игорь Дивеев рассматривает предложения от итальянских клубов.

По информации Sport24, защитник не продлевает контракт с московским клубом, потому что у него есть несколько предложений от команд из Италии.

« хочет уехать в Италию, поэтому затягиваются переговоры по продлению контракта с ЦСКА. На россиянина претендуют несколько команд , которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А. Также из клубов второй лиги интерес остается у «Венеции». Защитника рассматривает главный тренер , которому футболист понравился во время работы в России.

Из клубов Серии А интерес остается у « », который не против подписать Дивеева этим летом за небольшие деньги, поскольку будет продажа одного из основных центральных защитников в топовый европейский клуб. Спаллетти знаком с российским рынком и видит в Дивееве трансфер на перспективу», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует сделать Дивеву предложение, если он не продлит контракт с армейцами.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.