Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА, потому что хочет перейти в Италию. Защитником интересуются «Наполи» и лидеры Серии B (Sport24)
Игорь Дивеев рассматривает предложения от итальянских клубов.
По информации Sport24, защитник ЦСКА не продлевает контракт с московским клубом, потому что у него есть несколько предложений от команд из Италии.
«Игорь Дивеев хочет уехать в Италию, поэтому затягиваются переговоры по продлению контракта с ЦСКА. На россиянина претендуют несколько команд Серии B, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А. Также из клубов второй лиги интерес остается у «Венеции». Защитника рассматривает главный тренер Паоло Ваноли, которому футболист понравился во время работы в России.
Из клубов Серии А интерес остается у «Наполи», который не против подписать Дивеева этим летом за небольшие деньги, поскольку будет продажа одного из основных центральных защитников в топовый европейский клуб. Спаллетти знаком с российским рынком и видит в Дивееве трансфер на перспективу», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует сделать Дивеву предложение, если он не продлит контракт с армейцами.
Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Но и в Бэ не стоит идти
чем Дивей хуже условных Бийола и Бекао? люди стабильно играют в каждом матче серии А за Удинезе.
В принципе вариант, что он до осени пошатается свободным агентом, а потом вернется в ЦСКА может и не сильно обидит все стороны.
У Дивеева совсем другая ситуация.
Мною интересуется Скарлетт Йохансон и соседка Клава