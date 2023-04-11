Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА, потому что хочет перейти в Италию. Защитником интересуются «Наполи» и лидеры Серии B (Sport24)

Теги ЦСКА Лучано Спаллетти премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Д2 Италия Венеция Игорь Дивеев Паоло Ваноли Футбол

Игорь Дивеев рассматривает предложения от итальянских клубов.

По информации Sport24, защитник ЦСКА не продлевает контракт с московским клубом, потому что у него есть несколько предложений от команд из Италии. 

«Игорь Дивеев хочет уехать в Италию, поэтому затягиваются переговоры по продлению контракта с ЦСКА. На россиянина претендуют несколько команд Серии B, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А. Также из клубов второй лиги интерес остается у «Венеции». Защитника рассматривает главный тренер Паоло Ваноли, которому футболист понравился во время работы в России.

Из клубов Серии А интерес остается у «Наполи», который не против подписать Дивеева этим летом за небольшие деньги, поскольку будет продажа одного из основных центральных защитников в топовый европейский клуб. Спаллетти знаком с российским рынком и видит в Дивееве трансфер на перспективу», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует сделать Дивеву предложение, если он не продлит контракт с армейцами. 

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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43 комментария

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Egor Aleksandrovich
Ответ Andrew Petrov
в Наполи хорошо,но сложно очч будет,а в серию "б" это как в Ахмат или Оренбург плюс-минус..Игорю желаю карьерного роста и успехов
читайте внимательнее - в команды серии Б, которые выходят в вышку в следующем сезоне, через несколько месяцев.
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Amalfitano
Ответ Egor Aleksandrovich
помню, тоже самое писали про Зинченко и Ман Сити, про Хвичу и Наполи. чем Дивей хуже условных Бийола и Бекао? люди стабильно играют в каждом матче серии А за Удинезе.
У нас вообще есть как минимум 8-10 паспортистов способные играть в Серии А. Да, не в составе топ клубов, но в составе середняков вполне себе. Другой вопрос, согласятся ли они на условия этого середняка когда в России тебя кормят от пуза а бегаешь ты в 2 раза меньше.
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Shuller18
Нормальный разброс) если это правда, то желаю Игорю уехать, пусть даже в итальянский середняк. В РПЛ ловить нечего, а защитник он одарённый.
Но и в Бэ не стоит идти
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dimamak10
Лидер серии А и лидеры серии В
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Alexey Prilovsky
я чёт не понимаю, почему все тут так прицепились к Наполи. написано же «на перспективу», то есть он будет или на сидеть заменах, или сразу отправится куда-нибудь в аренду, в те же клубы серии Б. если видят в нём перспективу, можно получить на него и права и ждать, когда раскроется до нужных кондиций, чтобы потом не упустить или не покупать в несколько раз дороже. обычная практика же.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Саша Пушкин
В реальности выбивают на пару с агентом контракт пожирнее от лыжного клуба.
ничего его агент не выбьет - ЦСКА не переплачивает никогда. даже Акинфей согласился на понижение зп, а тут ни с того ни с сего будут Дивею платить на уровне Зенита? ну конечно же нет)
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Demetrio-77
Неужели в клубах кто-то ещё ведётся на эти агентские песни?
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Зелёный гопник
Ответ Kyancey
Хочет дать второй шанс Лукаку удивить его )))
Лукаку ничем не удивит в очередной раз😅
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bogdan21101987@icloud.com
Или будущий чемпион Италии или команды из Д2 ) как так ?
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Amalfitano
Если так - моё уважение. Но что-то мне подсказывает, что это игры агента, чтобы урвать контракт пожирнее. Но теперь уже в Зените.
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sancho81
С одной стороны, хотелось бы, чтобы остался. С другой - самый возраст, чтобы попробовать себя в Европе. Главное - не в Англию, а то опять бабло зажмут.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Ебздрогыч
Прикольный разбег в клубах. Из серии: им интересуется Зенит, а также Акрон и Шинник
что удивительного? клубы, которые выйдут в вышку, наверняка рассматривают его как основного ЦЗ команды, а Наполи - как вариант на перспективу за копейки. выйдет - отлично, нет - ничего страшного, затраты минимальны, так как он свободный агент.
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Andrew Petrov
в Наполи хорошо,но сложно очч будет,а в серию "б" это как в Ахмат или Оренбург плюс-минус..Игорю желаю карьерного роста и успехов
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Никита Самарин
Игорю удачи! Он один из немногих российских футболистов, которые способны заиграть в Европе.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Slavnov
Ладно серия б,но вот с наполи спалились,что агент сам придумывает сказки
помню, тоже самое писали про Зинченко и Ман Сити, про Хвичу и Наполи.

чем Дивей хуже условных Бийола и Бекао? люди стабильно играют в каждом матче серии А за Удинезе.
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Уся Ваткин
Мальчик хочет в Тамбов
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schwein
Второй Далер Кузяев. Надеюсь у Игоря не папа агент, а кто-то компетентный.
В принципе вариант, что он до осени пошатается свободным агентом, а потом вернется в ЦСКА может и не сильно обидит все стороны.
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Caniball
Ответ CriminalJoint62
Не каждый захочет платить клубу РПЛ в нынешней ситуации. Тот же Хвича по какой-то мутной схеме перешел
С Хвичей другая история. Он толком не принадлежал клубу, а людям, которым его привели из Локо. Поэтому использовали удобную прослойку чтобы заработать на трансфере.
У Дивеева совсем другая ситуация.
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Саша Пушкин
Ответ Ходор
Мечты в Наполи,реальность в Зените
В реальности выбивают на пару с агентом контракт пожирнее от лыжного клуба.
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encaro_one
>> Защитником интересуются «Наполи» и лидеры Серии B

Мною интересуется Скарлетт Йохансон и соседка Клава
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Cearvm
Этот как так, будущий чемпион и лидеры Серии B? По знакомству все равно дальше лавки шансов немного.
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Сибирский литовец
Ответ TheSportNik
Торчат Газпромовские уши за всем этим, но с другой стороны Дивееву надо заработать денег и обеспечить свою семью на долгие годы и только дурак бросит в него камень, как говорится.
Спаллетти в Наполи - это и есть те самые газпромовские уши )
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CriminalJoint62
Ответ Caniball
Почему свободным?! Контакт до лета 2024. Думается, что в Цска не дураки и захотят продать летом за 4-5 миллионов евро, нежели через год отпускать бесплатно.
Не каждый захочет платить клубу РПЛ в нынешней ситуации. Тот же Хвича по какой-то мутной схеме перешел
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Фифа Алекс
норм так контраст,лидеры сериа а и в)))
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TheSportNik
Торчат Газпромовские уши за всем этим, но с другой стороны Дивееву надо заработать денег и обеспечить свою семью на долгие годы и только дурак бросит в него камень, как говорится.
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