Захарова об условиях МОК: «Это элемент общей политики по разрушению мирового спорта. Идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Мария Захарова Биатлон

Мария Захарова назвала критерии МОК элементом «политики по разрушению мирового спорта».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Это, к сожалению, элемент общей политики по разрушению мирового спорта. Я обратила внимание, что многие страны Запада, которые требовали полностью исключить российских спортсменов, остались недовольны даже этим заявлением МОК.

Вы понимаете, какая идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики. Мы с этим сталкиваемся не в первый раз. Понимаем, что это касается не только спорта.

Это начиналось как недобросовестная конкуренция, сейчас это уже переходит в разряд оголтелой русофобии, в попытки отменить Россию. Как они говорят, сделать решительный шаг к изничтожению нас в культурном, информационном, политическом пространстве. Что это, как не попытка окончательно решить российский вопрос?

Я понимаю, что они очень нервно реагируют на это, потому что это прямая аналогия с фашизмом. Но факты остаются фактами – блокировка наших СМИ и журналистов. Травля наших спортсменов, недопуск их на мероприятия. Это все и есть «решение вопроса», – сказала официальный представитель МИД РФ.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

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39 комментариев

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Виталий ВВАЙ
Нравиться не нравиться терпи моя красавица ))
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kovfun-barrios
Ответ Red Sonya
Желающих писать на спортсе не убавится
Пока их это самих не коснётся прямо или косвенно, а это произойдёт уже в течение ближайших 12 месяцев.
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Data Architector
Слила свои любимые наезды на Запад в один стакан и взболтала...
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Super Objectively
Ответ Сергей
Но факты остаются фактами – блокировка наших СМИ и журналистов. Как хорошо, что российские власти не блокируют никаких российских или иностранных СМИ🤡
да)) и еще можно восхищаться что тут нет никаких законов об "иностранных агентах" как вот хотели в Грузии принять))) И правда ...Россия благодатное место )))
)) че там ...кто знает ,людей возле памятника Леси Украинки и Тараса Шевченка уже не арестовывают ? или это другое ?
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Вадим Макоев
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Никакой МОК не сделал столько для отмены России как твой шеф, Машка-алкашка
в чём он не права
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Red Sonya
https://ria.ru/20220308/voennye-1777100785.html
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Кавабунга Шреддоголовый
Никакой МОК не сделал столько для отмены России как твой шеф, Машка-алкашка
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Red Sonya
Ответ kovfun-barrios
Тем, кому пришлют, автоматически будет запрещаться выезд из страны до посещения военкомата, и неважно, если ты удалил аккаунт из Госуслуг, а также предусмотрены другие ограничения. Вот это я считаю правильным, так и надо поступать с патриотами.
Желающих писать на спортсе не убавится
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Евгений Цыбулин
Ответ Слава Молотов
Сильно пьющая и потерявшая стыд женщина.
Там,по ходу,не только алкоголь?!)))
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Red Sonya
Отмена русской культуры 🤮 я на ддт или би 2 могу сходить но только не в россии.
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Владимир Ш
А причем тут мировой спорт?
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Red Sonya
Ответ Доктор Броманталь
А почему когда американцы незаконно вторгались в Афганистан, Сирию и Ирак никто не требовал отстранить их от спортивных соревнований ?
А почему ссср незаконно вторгся в афганистан и провел олимпиаду через полгода после этого?
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bodros
Ответ Доктор Броманталь
А почему когда американцы незаконно вторгались в Афганистан, Сирию и Ирак никто не требовал отстранить их от спортивных соревнований ?
Очевидно: это - другое; знать надо)
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mexicantushkan
опять боярышника налакалась
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Александр
не могу понять кто более отвратителен: захарова, скабеева, симоньян?!
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Доктор Броманталь
Ответ frol92
Никто не сделал столько попыток шагов по "отмене России", как твой главный босс, Мария. И последний его шаг, видимо, наконец-то, оказался успешным.
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Доктор Броманталь
Захарова, а почему когда американцы незаконно вторгались в Афганистан, Сирию и Ирак никто из твоих коллег не требовал отстранить их от спортивных соревнований ?
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kovfun-barrios
Ответ Aleksey Yashin
Теперь повестки в России будут рассылать через Госуслуги, они автоматически будут считаться врученными. Что это, как не попытка окончательно решить российский вопрос с мужским населением страны и оголтелая русофобия?
Тем, кому пришлют, автоматически будет запрещаться выезд из страны до посещения военкомата, и неважно, если ты удалил аккаунт из Госуслуг, а также предусмотрены другие ограничения. Вот это я считаю правильным, так и надо поступать с патриотами.
+5
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savik-A.M.
Ответ Геннадий Тимченко
почему Просто Мария в разделе БИАТЛОН❓🤦🤦🤦
Потому что стреляют (
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Евгений Соболев
Манька "Аблигация" или "Облигация"?
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bellyashe
идеологию разрушения мы сейчас можем наблюдать совсем не в спорте, а в украинских городах, которые под предлогом «освобождения» сносят под основание.
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Виталий ВВАЙ
А что случилось? ))
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Нефанатик
Ответ Aleksey Yashin
Теперь повестки в России будут рассылать через Госуслуги, они автоматически будут считаться врученными. Что это, как не попытка окончательно решить российский вопрос с мужским населением страны и оголтелая русофобия?
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Сергей
Но факты остаются фактами – блокировка наших СМИ и журналистов.

Как хорошо, что российские власти не блокируют никаких российских или иностранных СМИ🤡
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Hong Kil
Критерии должны устанавливаться для всех участников одинаковые. Пускай все спортсмены публично выскажут свое отрицательное отношение к СВО и Путину лично. Не думаю, что много спортсменов захотят на это пойти. Путин страшен, он ворует детей из под обстрелов, он даже кота Скрипалей не пожалел. Такое заявление это смертный приговор, согласно их СМИ. А как мы знаем, из рассказа Кержакова, спортсмены обычно трусишки.
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