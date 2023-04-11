Захарова об условиях МОК: «Это элемент общей политики по разрушению мирового спорта. Идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики»

Мария Захарова назвала критерии МОК элементом «политики по разрушению мирового спорта».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Это, к сожалению, элемент общей политики по разрушению мирового спорта. Я обратила внимание, что многие страны Запада, которые требовали полностью исключить российских спортсменов, остались недовольны даже этим заявлением МОК.

Вы понимаете, какая идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики. Мы с этим сталкиваемся не в первый раз. Понимаем, что это касается не только спорта.

Это начиналось как недобросовестная конкуренция, сейчас это уже переходит в разряд оголтелой русофобии, в попытки отменить Россию. Как они говорят, сделать решительный шаг к изничтожению нас в культурном, информационном, политическом пространстве. Что это, как не попытка окончательно решить российский вопрос?

Я понимаю, что они очень нервно реагируют на это, потому что это прямая аналогия с фашизмом. Но факты остаются фактами – блокировка наших СМИ и журналистов. Травля наших спортсменов, недопуск их на мероприятия. Это все и есть «решение вопроса», – сказала официальный представитель МИД РФ.

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